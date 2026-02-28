Histórias de navios fantasma inspiram lendas que intrigam

A lenda do Holandês Voador é tão prolífica que um outro personagem passou a ser associado a ela: Davy Jones. Desde o século XVII, questiona-se se ele de fato existiu. Uma lenda popular diz que ele foi um homem do mar (para alguns, um Deus) que atraía tempestades e confundia capitães para que eles errassem as rotas.