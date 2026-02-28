Estados Unidos e Chile disputam título de ‘árvore mais antiga do mundo’
À medida que a planta cresce, seu diâmetro expande. Nas estações mais quentes, a madeira que se forma é mais clara. Já no frio, a tonalidade é mais escura. Isso permite estimar o tempo de desenvolvimento do tronco, a partir da avaliação dos anéis.Foto: Pixabay
Os pesquisadores obtêm uma amostra da árvore usando um equipamento especial para não cortá-la. Para dar mais precisão, também há testes de radiocarbono-14 e uso de radioisótopos. Veja as árvores que são consideradas as mais velhas do mundo.Foto: Domínio público
Matusalém (Estados Unidos) – É um pinheiro bristlecone – Estima-se que tenha cerca de 4.850 anos. Para muitos, é a árvore mais antiga. Entretanto, há quem a considere vice nesse ranking.Foto: Foto Yen Chao - Flickr - Creative Commons
Matusalém (nome do personagem bíblico que viveu mais tempo…) fica na Grande Bacia do Nevada, a 3 mil metros de altitude, na região rochosa Snake Range. Seus galhos retorcidos reduzem o risco de quebra e as raízes cuidam da nutrição. Árvore densa, resiste a pragas. E, curiosamente, parte pode morrer e a árvore sobrevive com o que resta.Foto: TiggyPop - wikimedia commons
A localização exata não é divulgada para evitar vandalismo. Afinal, na mesma região de Nevada, uma árvore foi cortada e só então descobriu-se que, na ocasião, era a mais antiga do planeta.Foto: Rick Goldwaser wikimedia commons
Trata-se da árvore hoje conhecida como Prometheus. Ela foi cortada em 1964 por um estudante de pós-graduação com ajuda do pessoal do Serviço Florestal dos EUA para fins de investigação. Eles não sabiam de sua idade, um recorde mundial, antes do corte. Na época, tinha 4.862 anos estimados.Foto: Jrbouldin wikimedia commons
Gran Abuelo (Chile) – É um cipreste-da-Patagônia – Há uma polêmica em relação a essa árvore. Enquanto algumas fontes atribuem uma idade de 3.646 anos para ela, outras defendem que análises de anéis da árvore mostram uma idade mais antiga, de 5.846 anos. Neste caso, seria mais velha até do que a Matusalém.Foto: Yiyo Zamorano wikimedia commons
O Gran Abuelo (bisavô, em espanhol) fica no Parque Nacional Alerce Costero, no sul do país. Seu tronco tem 4 metros de diâmetro. Esta magnífica árvore, pertencente à espécie de alerce (Fitzroya cupressoides), é conhecida por sua resistência e longevidade, além de ser um importante símbolo de preservação ambiental na região.Foto: Divulgação Parque Alerce Costero
Sarv-e Abarqu (Irã) – É um cipreste, com idade estimada de 4 mil anos. Este monumento natural simboliza resistência e longevidade para a população do país.Foto: TruthBeethoven - wikimedia commons
Fica em Abarkuh, na província de Yazd, no Irã. Tem 25 metros de altura. É protegido pela Organização do Patrimônio Cultural do Irã como monumento natural nacional e é uma grande atração turística.Foto: Julia Maudlin wikimedia commons
Llangernyw Yew (Reino Unido) – Ã? um teixo localizado na igreja de St. Digain, na aldeia de Llangernyw, em Conwy, PaÃs de Gales, tem entre 4.000 e 5.000 anos e apresenta um tronco grosso e retorcido, com uma copa ampla.Foto: Emgaol - wikimedia commons
Suas folhas estreitas e verdes são características dos teixos, e a árvore é um símbolo cultural e espiritual, frequentemente associada a rituais antigos. Ela tem sepulturas ao seu redor.Foto: Eirian Evans wikimedia commons
Oliveira de Vouver – É uma oliveira, com idade estimada de 3 mil anos, que fica num cemitério na aldeia de Ano Vouves, na unidade municipal de Kolymvari, em Creta, na Grécia.Foto: Eric Nagle wikimedia commons
Apresenta um tronco grosso e retorcido, além de folhas pequenas e verde-acinzentadas. Apesar da idade avançada, continua a produzir azeitonas, simbolizando a identidade local e atraindo turistas pela sua rica história e beleza natural.Foto: Alexey Komarov - wikimedia commons
Patriarca da Floresta (Brasil) – É um jequitibá-rosa. Chegou-se a estimar uma idade de 3 mil anos, mas, recentemente, novas pesquisas fizeram essa idade cair para uma faixa imprecisa de 600 a 900 anos. Fica no Parque Estadual do Vassununga, em Santa Rita do Passa Quatro, no interior do estado de São Paulo.Foto: Sturm wikimedia commons
Árvore majestosa nativa da Mata Atlântica, é conhecida por seu tronco alto e reto, que pode atingir até 50 metros de altura, além de seu diâmetro, que pode ultrapassar 2 metros. Suas folhas são grandes e compostas, e a árvore produz flores pequenas e perfumadas que atraem polinizadores.Foto: Mauro Halfern Domínio Público wikimedia commons
Incluímos aqui a lembrança da árvore Senador, no Big Tree Park, em Longwood, na Flórida. O cipreste de 38m de altura e mais de 3 mil anos foi queimado por um vândalo em 2012. Na época, sua idade estimada era de 3.500 anos.Foto: Anthony Scotti - wikimedia commons