Cidade do Japão cancela Festival das Cerejeiras para evitar excesso de turistas

RF
Redação Flipar
    Desde que o evento foi criado para dinamizar a economia local, o fluxo de visitantes saiu do controle, atingindo a marca de 10 mil turistas diários em uma cidade de apenas 44 mil habitantes.

     Foto: Wikimedia Commons/Vanvelthem Cédric
    O turismo excessivo em Fujiyoshida provoca congestionamentos, acúmulo de lixo e até episódios de invasão de propriedades privadas.

     Foto: Wikimedia Commons/Puchi-masashi
    A combinação das flores de cerejeira com o vulcão ao fundo atrai multidões em busca da foto perfeita.

     Foto: Flickr Jeff Moreau
    Essa crise de gestão turística em Fujiyoshida não é um caso isolado; em 2024, a vizinha Fujikawaguchiko já havia instalado barreiras visuais para conter aglomerações.

     Foto: Flickr Jeremy Hurt
    Outros destinos europeus icônicos já começaram a implementar taxas de visitação para controlar o fluxo de pessoas e arrecadar fundos para manutenção.

     Foto: Hubert Buratynski/Unsplash
    Em Roma, desde o dia 2 de fevereiro turistas precisam pagar uma taxa de 2 euros (cerca de R$ 12,40) para acessar a área de observação da icônica Fontana di Trevi.

     Foto: Flickr Mauro Astolfi
    Em Veneza, turistas que visitam a cidade entre abril e junho terão que pagar taxa de 5 euros (cerca de R$ 31) — caso tenham reservado com antecedência — ou 10 euros (cerca de R$ 62) se reservarem em cima da hora.

     Foto: Reprodução/Youtube
    Fujiyoshida é um dos principais pontos de acesso para quem deseja escalar o Monte Fuji.

     Foto: Wikimedia Commons/Simo Räsänen
    A cidade abriga o Santuário Kitaguchi Hong? Fuji Sengen, histórico ponto de peregrinação dos antigos alpinistas do Fuji.

     Foto: Wikimedia Commons/????????
    A Pagoda Chureito, no Parque Arakurayama Sengen, é conhecido pelas vistas panorâmicas do vulcão.

     Foto: Spenser Sembrat/Unsplash
    Outro destaque de Fujiyoshida são seus festivais sazonais como o Yoshida Fire Festival, realizado no verão para marcar o encerramento da temporada de escaladas.

     Foto: Wikimedia Commons/????????
    O parque de diversões Fuji-Q Highland, com vista para o Fuji, possui várias montanhas-russas, além de atrações temáticas de Mobile Suit Gundam , Hamtaro e Neon Genesis Evangelion.

     Foto: Flickr - Dick Thomas Johnson
