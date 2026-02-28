Air fryer pode ser uma mão na roda ou um desastre total; saiba usar
Porém, é fundamental saber como usá-las corretamente e tomar precauções para evitar riscos à saúde e danos ao equipamento. Veja os principais cuidados para prolongar a vida útil da sua fritadeira, garantir o uso seguro e evitar acidentes.Foto: Divulgação
O primeiro ponto crucial ao usar a air fryer é garantir que você está colocando os itens certos dentro dela. Embora muitas receitas sugiram o uso de papel alumínio, é importante saber quando e como usá-lo. Quando utilizado de maneira inadequada, o papel alumínio pode bloquear os furos do cesto.Foto: Divulgação
Além disso, nunca se deve colocar papel na fritadeira quando ela estiver vazia, pois ele pode ser aspirado, pegar fogo ou até danificar o aparelho. Isso impede que o ar quente circule corretamente, o que prejudica o cozimento e transforma a refeição em algo menos saudável.Foto: - Divulgação
Caso a receita permita o uso de papel alumínio, ele deve ser colocado corretamente: com o lado brilhante em contato com o alimento, e nunca cobrindo as bordas do cesto, para não bloquear o fluxo de ar.Foto: Divulgação
Também é importante garantir que o cesto esteja sempre sendo utilizado, pois ele é fundamental para que o preparo seja feito de forma adequada e segura. Alguns outros materiais, como plásticos não recomendados para uso em altas temperaturas ou vidro não temperado, também devem ser evitados na air fryer, pois podem derreter ou até estourar.Foto: Divulgação
A limpeza do aparelho é outro aspecto essencial para garantir sua durabilidade e o preparo seguro dos alimentos. Para isso, é necessário seguir algumas etapas simples. Primeiro, desligue o aparelho e espere ele esfriar antes de iniciar a limpeza.Foto: Divulgação
Se o cesto estiver muito sujo, é recomendável deixá-lo de molho em água quente com detergente por cerca de uma hora. Use a parte amarela da esponja para esfregar o cesto sem riscar o material.Foto: Divulgação
Após a limpeza, enxágue bem e seque o cesto naturalmente ou com um pano seco. Para limpar a parte externa da air fryer, utilize um pano úmido com detergente e finalize com um pano seco.Foto: Divulgação
Além de seguir as orientações de limpeza, é importante também ter cuidado com os riscos de acidentes ao manusear a air fryer. Como o aparelho atinge altas temperaturas (geralmente acima de 200°C), o risco de queimaduras é alto.Foto: gaabor global - Flickr
Para prevenir queimaduras, use luvas térmicas ao manusear o cesto e aguarde alguns minutos após o uso antes de tocar qualquer parte do aparelho.Foto: Divulgação
Também é fundamental manter a fritadeira fora do alcance de crianças e evitar abrir o aparelho abruptamente, pois o vapor quente pode causar lesões. Essas medidas ajudam a minimizar os riscos e a garantir que você possa aproveitar os benefícios do aparelho com segurança.Foto: Divulgação
Outro risco importante relacionado à air fryer é o choque elétrico, que pode ocorrer, especialmente quando o aparelho é usado em áreas úmidas ou em contato com líquidos. Para garantir a segurança, inspecione regularmente o cabo e a tomada para verificar possíveis danos ou fios expostos.Foto: Divulgação
Nunca manuseie a fritadeira com as mãos molhadas e evite usar extensões de tomada sobrecarregadas. Também é importante manter o aparelho longe de fontes de água, como pias ou fogões, para evitar acidentes elétricos.Foto: Divulgação
Embora incêndios e explosões sejam raros, eles podem ocorrer se a air fryer não for usada corretamente. Resíduos de gordura ou pedaços de alimentos podem superaquecer e provocar incêndios. Para evitar esse risco, é importante manter o aparelho sempre limpo, removendo restos de comida e gordura após cada uso.Foto: Divulgação
Além disso, nunca deixe a fritadeira funcionando sem supervisão e posicione-a longe de materiais inflamáveis, como cortinas ou toalhas.Foto: Divulgação
A contaminação cruzada também é um risco que não pode ser negligenciado, especialmente quando a air fryer é usada para preparar alimentos crus, como carnes. Se o aparelho não for higienizado, bactérias dos alimentos crus podem se espalhar para outros ingredientes, o que pode resultar em intoxicações alimentares.Foto: Divulgação
Quanto às suas utilidades, a air fryer é extremamente versátil e permite preparar uma grande variedade de pratos de maneira rápida e saudável. Além da tradicional batata frita, você pode fazer diversos outros alimentos.Foto: Reprodução de Youtube
-
É possível até preparar pizzas, hambúrgueres e sanduíches de forma mais rápida e com menos gordura. Além disso, a air fryer pode ser usada para aquecer alimentos e até descongelar produtos congelados, mantendo a crocância sem perder a qualidade.Foto: Divulgação
Com essa multifuncionalidade, ela se torna uma aliada prática e eficiente para quem busca uma alimentação mais saudável e sem abrir mão do sabor.Foto: Divulgação
A air fryer é uma excelente aliada para quem busca preparar refeições mais saudáveis e práticas, mas requer cuidados específicos para garantir um uso seguro e eficiente.Foto: Reprodução de Youtube
O uso correto dos utensílios, a limpeza adequada do aparelho e a atenção aos riscos de queimaduras, choques elétricos, incêndios e contaminação cruzada são essenciais para evitar acidentes e prolongar a vida útil do equipamento.Foto: Divulgação
Ao seguir essas orientações, você poderá desfrutar dos benefícios da air fryer sem preocupações, aproveitando todas as vantagens que ela oferece para o seu dia a dia na cozinha.Foto: Reprodução de Youtube