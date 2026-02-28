Assine
Restaurantes que foram eleitos os mais belos do mundo em 2025

Redação Flipar
    A World’s Most Beautiful Restaurants List 2025 faz parte do Prix Versailles, um renomado prêmio de arquitetura criado em 2015 pela UNESCO.

     Foto: Basile Morin/Wikimédia Commons
    Os vencedores são avaliados por um júri especializado, que considera design, integração com o ambiente e sustentabilidade. Confira o ranking dos restaurantes mais bonitos do mundo!

     Foto: Reprodução de instagram
    Gerbou (Dubai, Emirados Árabes Unidos) – Restaurante de alta gastronomia localizado no icônico Burj Al Arab Jumeirah, que oferece uma experiência de jantar com vistas espetaculares da cidade.

     Foto: Reprodução do Instagram @kristinazanicconsultants
    Julie’s (Londres, Reino Unido) – Este charmoso restaurante em Notting Hill é conhecido por seu ambiente romântico e culinária britânica clássica, mas com um toque contemporâneo.

     Foto: Reprodução de instagram
    Smoked Room (Dubai, Emirados Árabes Unidos) – O local se destaca por sua abordagem inovadora de pratos defumados. O restaurante combina atmosfera intimista com arquitetura refinada e experiências gastronômicas exclusivas.

     Foto: Divulgação
    Shell (Nusa Penida, Indonésia) – Inspirado pelo mar, apresenta arquitetura orgânica em formato de concha, integrada à natureza paradisíaca da ilha. É um lugar ideal para saborear a culinária local em um cenário descontraído e com vista para o mar.

     Foto: Reprodução do instagram @builders.friend
    Blackswan (Pequim, China) – Espaço sofisticado e minimalista, valoriza contrastes e design futurista. Mistura a culinária cantonesa tradicional com um toque contemporâneo.

     Foto: Reprodução do Instagram @blackswanrestaurant
    Coro (Orvieto, Itália) – Instalado em um local que era destinado a uma igreja, o restaurante é conhecido por pratos que honram a tradição italiana, como massas frescas e carnes grelhadas.

     Foto: Reprodução do instagram @cororistorante
    ?rtensia (Xangai, China) – Restaurante de alta gastronomia japonesa que oferece uma experiência de omakase, onde o chef cria um menu exclusivo para os visitantes.

     Foto: Reprodução do instagram @ortensia_shanghai
    Seven Island (Busan, Coreia do Sul) – Com vista para o mar, privilegia a integração ao entorno natural. É um local popular para saborear pratos de peixe cru (sashimi) e outras iguarias coreanas.

     Foto: Reprodução do instagram @yinjispace
    Lobster Club (Palma de Mallorca, Espanha) – Com foco em frutos do mar, oferece um menu que destaca lagostas e caranguejos, servidos de diversas formas. A arquitetura reflete o espírito mediterrâneo, unindo luxo e descontração.

     Foto: Reprodução do instagram @lobsterclubpuertoportals
    Kimyona (Riade, Arábia Saudita) – O ambiente futurista contrasta com padrões tradicionais da região. O restaurante é popular por sua atmosfera elegante e por pratos inovadores que misturam sabores tradicionais e internacionais.

     Foto: Reprodução de instagram
    Bouchon Carême (Helsinque, Finlândia) – Uma releitura moderna da culinária francesa, com um ambiente intimista e sofisticado no coração da Finlândia.

     Foto: Reprodução do instagram @bouchon_careme
    Another Smith (Tha Sai Luat, Tailândia) – Combina simplicidade arquitetônica com elementos culturais tailandeses em um ambiente descontraído. É um ótimo lugar para experimentar pratos tradicionais da Tailândia.

     Foto: Reprodução do instagram @prixversailles
    Ladurée Rue Royale (Paris, França) – Ícone da pâtisserie francesa, preserva a elegância clássica parisiense com interiores requintados. O local é mundialmente famosa por seus macarons.

     Foto: Reprodução do instagram @maisonladuree
    Beefbar (Nova York, Estados Unidos) – É conhecido por seu menu focado em cortes de carne de alta qualidade de diversas partes do mundo, tudo isso em um ambiente sofisticado e moderno.

     Foto: Divulgação
    Ducasse Baccarat (Paris, França) – Localizado na histórica mansão Baccarat, este restaurante é uma colaboração entre a Maison Baccarat e o renomado chef Alain Ducasse. Combina a alta culinária francesa com a arte dos cristais.

     Foto: Reprodução do instagram @ducassebaccarat
    Japón (Miami, Estados Unidos) – Restaurante japonês contemporâneo, com sushi de alta qualidade e um ambiente acolhedor à beira-mar.

     Foto: Reprodução do instagram @thesetaimiamibeach
