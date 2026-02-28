Melhores lugares para esportes radicais nos Estados Unidos
Moab, Utah – Esportes: Mountain biking, escalada, off-road – DescriÃ§Ã£o: Moab Ã© o paraÃso para os amantes de mountain biking, especialmente com a famosa trilha Slickrock. As formaÃ§Ãµes rochosas de arenito proporcionam tambÃ©m excelentes oportunidades para escalada – Melhor Ã©poca: Primavera (abril-maio) e outono (setembro-outubro)Foto: Julian Kwasniewski/Wikimedia Commons
Yosemite National Park, CalifÃ³rnia – Esportes: Escalada, trilhas, caiaque – DescriÃ§Ã£o: Conhecido por suas paredes de granito como El Capitan e Half Dome, Yosemite Ã© um dos destinos mais emblemÃ¡ticos para escalada e trilhas nos Estados Unidos. O parque tambÃ©m oferece caiaque nos rios – Melhor Ã©poca: VerÃ£o (junho-setembro)Foto: Maria Ly/Wikimedia Commons
Jackson Hole, Wyoming – Esportes: Esqui, snowboarding, rafting – Descrição: Com algumas das pistas de esqui mais desafiadoras dos EUA, Jackson Hole é um destino de inverno icônico. No verão, o rafting no Rio Snake oferece uma emocionante aventura – Melhor época: Inverno (dezembro-março) para esqui, verão (junho-agosto) para rafting.Foto: Douglas Cumming/Wikimedia Commons
Lake Tahoe, Califórnia/Nevada – Esportes: Esqui, snowboarding, mountain biking, trilhas – Descrição: Lake Tahoe é um destino de aventura durante todo o ano, com esqui e snowboarding no inverno e trilhas e mountain biking no verão, rodeado por vistas deslumbrantes das montanhas e do lago – Melhor época: Inverno (dezembro-março) para esqui, verão (junho-setembro) para trilhas.Foto: Thomas Delgado, United States Bureau of Land Management Volunteer./Wikimedia Commons
Grand Canyon, Arizona – Esportes: Caminhadas, rafting, acampamento – Descrição: O Grand Canyon oferece trilhas desafiadoras, como a descida até o rio Colorado, onde o rafting nas corredeiras é uma experiência inesquecível – Melhor época: Primavera (março-maio) e outono (setembro-novembro)Foto: Paxson Woelber/Wikimedia Commons
Maui, Havaí – Esportes: Surfe, windsurf, mergulho – Descrição: As praias de Maui são conhecidas mundialmente pelas excelentes condições para o surfe e windsurf, especialmente em locais como Ho’okipa Beach. Mergulho em Molokini Crater também é popular – Melhor época: Inverno (dezembro-fevereiro) para grandes ondas, verão (maio-setembro) para mergulhoFoto: Megan L. Stiner/Wikimedia Commons
Zion National Park, Utah – Esportes: Canyoning, trilhas, escalada – Descrição: O Zion National Park oferece trilhas icônicas como Angel’s Landing e atividades emocionantes de canyoning através de fendas estreitas e cachoeiras – Melhor época: Primavera (abril-maio) e outono (setembro-outubro)Foto: jfdervin/Wikimedia Commons
Denali National Park, Alasca – Esportes: Alpinismo, trekking, esqui cross-country – Descrição: Denali é o pico mais alto da América do Norte, atraindo alpinistas experientes. O parque também oferece amplas oportunidades para trekking e esqui cross-country – Melhor época: Verão (junho-agosto) para alpinismo e trekking, inverno (dezembro-março) para esquiFoto: Icicles Adventure Treks/Wikimedia Commons
Colorado River, Arizona/Utah – Esportes: Rafting, caiaque – Descrição: O rafting no Rio Colorado, especialmente através do Grand Canyon, é uma das aventuras de água branca mais emocionantes dos EUA, com corredeiras desafiadoras – Melhor época: Primavera (maio-junho) e outono (setembro-outubro)Foto: Hamdigumus/Wikimedia Commons
White Mountains, New Hampshire – Esportes: Escalada no gelo, trilhas, esqui cross-country – Descrição: As Montanhas Brancas oferecem aventuras em qualquer estação, com escalada no gelo durante o inverno e trilhas desafiadoras, como a famosa Appalachian Trail, no verão – Melhor época: Inverno (dezembro-março) para escalada no gelo, verão (junho-setembro) para trilhasFoto: Marketingncc/Wikimedia Commons
Bryce Canyon National Park, Utah – Esportes: Canyoning, trilhas, mountain biking – Descrição: Conhecido por seus hoodoos (formações rochosas), Bryce Canyon oferece trilhas espetaculares e oportunidades de canyoning para explorar suas paisagens únicas – Melhor época: Primavera (abril-maio) e outono (setembro-outubro)Foto: AndyArmstrong/Wikimedia Commons
Whistler, Colúmbia Britânica (acessível de Seattle, EUA) – Esportes: Esqui, snowboarding, mountain biking – Descrição: Whistler é um dos maiores e mais populares resorts de esqui da América do Norte. Durante o verão, torna-se um paraíso para os entusiastas de mountain biking – Melhor época: Inverno (dezembro-março) para esqui, verão (junho-setembro) para mountain bikingFoto: Ripley119/Wikimedia Commons
Acadia National Park, Maine – Esportes: Trilhas, escalada, ciclismo – Descrição: Acadia oferece trilhas deslumbrantes, como a Precipice Trail, e vistas costeiras espetaculares. A escalada em Otter Cliffs e o ciclismo no Carriage Roads são populares – Melhor época: Verão (junho-setembro) e outono (outubro) para as cores da folhagemFoto: VautrinThomas/Wikimedia Commons
Outer Banks, Carolina do Norte – Esportes: Kitesurf, windsurf, surf – Descrição: Conhecidas por suas longas praias e ventos constantes, as Outer Banks são ideais para esportes aquáticos como kitesurf e windsurf – Melhor época: Verão (junho-agosto) para esportes aquáticosFoto: Pierre Bouras/Wikimedia Commons
Mt. Hood, Oregon – Esportes: Esqui, snowboarding, escalada. – Descrição: O Monte Hood é conhecido por suas excelentes condições de esqui durante quase todo o ano e pela oportunidade de escalar até o cume – Melhor época: Inverno (dezembro-março) para esqui, primavera/verão (maio-julho) para escaladaFoto: Coldstreamer20/Wikimedia Commons
Lake Powell, Arizona/Utah – Esportes: Caiaque, stand-up paddle, jet ski – Descrição: Lake Powell oferece uma das experiências mais espetaculares de esportes aquáticos em um cenário deslumbrante de cânions submersos – Melhor época: Verão (maio-setembro)Foto: John Carver/Wikimedia Commons
Sedona, Arizona – Esportes: Mountain biking, trilhas, escalada – DescriÃ§Ã£o: Sedona Ã© famosa por suas formaÃ§Ãµes rochosas vermelhas e trilhas para mountain biking e escalada que proporcionam vistas inesquecÃveis – Melhor Ã©poca: Primavera (marÃ§o-maio) e outono (setembro-novembro)Foto: Rundvald/Wikimedia Commons
Lake Placid, Nova York – Esportes: Esqui, bobsled, trilhas – Descrição: Local dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1980, Lake Placid é ideal para esqui e bobsled no inverno, e trilhas no verão, com paisagens montanhosas deslumbrantes – Melhor época: Inverno (dezembro-março) para esportes de inverno, verão (junho-setembro) para trilhasFoto: Steffen Prößdorf/Wikimedia Commons
Big Sur, Califórnia – Esportes: Trilhas, ciclismo, escalada – Descrição: Big Sur oferece paisagens costeiras espetaculares e trilhas desafiadoras, como a Sykes Hot Springs Trail, com vistas deslumbrantes do Oceano Pacífico – Melhor época: Primavera (março-maio) e outono (setembro-novembro)Foto: Ray Rogers/Wikimedia Commons
Everglades National Park, Flórida – Esportes: Caiaque, trilhas, pesca – Descrição: Os Everglades são únicos por suas vastas áreas de pântano, ideais para aventuras de caiaque entre a vida selvagem, como jacarés e aves exóticas – Melhor época: Inverno (dezembro-março), evitando a estação chuvosa e os mosquitosFoto: 0x010C/Wikimedia Commons