Atrativos do Marrocos: país africano tem beleza e cultura que conquistam

Redação Flipar
  • <p>Além de ser um país com riqueza arqueológica, o Marrocos tem muitos outros atrativos nos seus 710 mil km².Veja, então, alguns dos principais atrativos.</p>

    Além de ser um país com riqueza arqueológica, o Marrocos tem muitos outros atrativos nos seus 710 mil km².Veja, então, alguns dos principais atrativos.

     Foto: M. Sedrati et al, Scientific Reports, 2024 (CC BY 4.0)
  • <p>Crocoparc – A entrada já revela o que espera os turistas. O parque fica em Agadir e é repleto de crocodilos. Este animal foi venerado como divindade no Antigo Egito. E é muito comum no continente africano.</p>

     Foto: Instagram @crocoparcagadir
  • <p>O zoológico foi inaugurado em 2015 e tem 325 crocodilos do Nilo, além de tartarugas gigantes, cobras gigantes e iguanas.</p>

     Foto: Veronik80000 - Wikimédia Commons
  • <p>Montanhas Atlas – Ficam na Cordilheira dos Atlas. É uma cadeia que se estende por 2.400 km no Marrocos, Argélia e Tunísia.</p>

     Foto: orientalizing - Flickr
  • <p>O Alto Atlas é o mais elevado monte do Marrocos, com 4.167m. Na região, os turistas veem cascatas e fazem caminhadas.</p>

     Foto: Bjørn Christian Tørrissen - Wikimédia Commons
  • <p>Souk El Had de Agadir – É o mercado central da cidade de Agadir, que fica a 547 km da capital Rabat.</p>

     Foto: SHERWOOD - Flickr
  • <p>Souk é o nome dado aos mercados de variedades nos países árabes. Além de muitas quinquilharias, comidas e bebidas, há personagens que demonstram a cultura local.</p>

     Foto: Radiaouadie - Wikimédia Commons
  • <p>Mesquita Hassan II – Outra atração no Marrocos, por ser país árabe, é a tradição das belas mesquitas. A Hassan II é a segunda maior mesquita do mundo, foi inaugurada em 1993 e tem um minarete de 200m de altura. Fica em Casablanca.</p>

     Foto: Jorge Mertens - Flickr
  • <p>Casablanca, por sinal, é a maior cidade do Marrocos com 3,8 milhões de habitantes. E também é a mais famosa por causa do cinema.</p>

     Foto: Daniel Skoog - Flickr
  • <p>Casablanca ganhou enorme projeção mundial a partir do filme estrelado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, em 1943, “Casablanca”, que faturou 8 Oscars.</p>

     Foto: le0pard13 - Flickr
  • <p>Praça Djemaa el-Fna – É a principal e mais célebre praça de Marrakech. Fica na parte histórica da cidade e é Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade.</p>

     Foto: Lviatour - Wikimédia Commons
  • <p>Torre Hassan – Construída em 1184, tem 44m de altura e fica na capital Rabat. Faz parte da Mesquita de Hassan. Erguida para ser seu minarete.</p>

     Foto: Enrique Waizel - Flickr
  • <p>Mausoléu de Mohamed V – Fica no lado oposto à Torre de Hassan, na Esplanada de Rabat. É considerado uma obra-prima da arquitetura marroquina.</p>

     Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • <p>O mausoléu tem os túmulos do Reii Hassan e de seus dois filhos: Hassan II e Mulai.</p>

     Foto: Rux Spain - Wikimédia Commons
  • <p>Jardim Majorelle – É um jardim botânico no Centro de Marrakech, inspirado nos jardins islâmicos .</p>

     Foto: Kafka1 - Wikimédia Commons
  • <p>Tem três mil espécies de plantas. Foi inaugurado em 1931 por Jacques Majorelle, um artista plástico francês que deu o nome ao parque.</p>

     Foto: Midtones Photography - Flickr
  • <p>Medina de Tanger – As medinas são cidades antigas do mundo árabe. E esta, de Tanger, é considerada um tesouro da arquitetura marroquina.</p>

     Foto: Youtube Canal Nature & Culture
