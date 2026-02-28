Assine
overlay
Início Galeria
Artes

Pra quem não viu: Voluntário tenta ‘limpar’ espelho em museu e estraga obra de arte

RF
Redação Flipar
  • <p>O espelho da instalação de Chen Sung-chih tinha 40 anos de poeira como parte da arte, segundo o Metro. A peça não pôde ser restaurada, e o museu avalia compensação com o artista e a seguradora. A instalação de Chen reúne espelhos antigos, tecidos e materiais de construção, e aborda temas como memória e transformação.</p>

    O espelho da instalação de Chen Sung-chih tinha 40 anos de poeira como parte da arte, segundo o Metro. A peça não pôde ser restaurada, e o museu avalia compensação com o artista e a seguradora. A instalação de Chen reúne espelhos antigos, tecidos e materiais de construção, e aborda temas como memória e transformação.

     Foto: Divulgação Governo de Keelung
  • <p>As obras de arte moderna vira e mexe sofrem com mal-entendidos e enganos. Em outubro de 2024, um operador de elevador do LAM Museum, na Holanda, jogou fora por engano uma obra feita com duas latas de cerveja.</p>

    As obras de arte moderna vira e mexe sofrem com mal-entendidos e enganos. Em outubro de 2024, um operador de elevador do LAM Museum, na Holanda, jogou fora por engano uma obra feita com duas latas de cerveja.

     Foto: Divulgação/LAM Museu
  • <p>A peça, intitulada All the Good Times We Shared, I Miss Them, fazia parte de uma mostra de arte contemporânea. Um comunicado divulgado pelo LAM Museum disse que “as latas foram cuidadosamente desenhadas à mão com acrílico, com cada detalhe reproduzido meticulosamente”.</p>

    A peça, intitulada All the Good Times We Shared, I Miss Them, fazia parte de uma mostra de arte contemporânea. Um comunicado divulgado pelo LAM Museum disse que “as latas foram cuidadosamente desenhadas à mão com acrílico, com cada detalhe reproduzido meticulosamente”.

     Foto: Divulgação/LAM Museu
  • <p>As latas foram recuperadas de um saco de lixo, limpas, e colocadas em um pedestal na entrada do museu.</p>

    As latas foram recuperadas de um saco de lixo, limpas, e colocadas em um pedestal na entrada do museu.

     Foto: - Reprodução de Rede Social
  • <p>Em 2015, uma faxineira em um museu no norte da Itália confundiu uma instalação artística com sujeira e acabou “limpando” a peça acidentalmente.</p>

    Em 2015, uma faxineira em um museu no norte da Itália confundiu uma instalação artística com sujeira e acabou “limpando” a peça acidentalmente.

     Foto: Montagem/Divulgação
  • <p>Até o Google entrou na brincadeira na época: “Já estou me preparando para visitar o museu e ver essa instalação de perto”, publicou o perfil oficial da empresa.</p>

    Até o Google entrou na brincadeira na época: “Já estou me preparando para visitar o museu e ver essa instalação de perto”, publicou o perfil oficial da empresa.

     Foto: Reprodução Google
  • <p>Em 2023, um visitante de uma galeria em Seul, Coreia do Sul, comeu uma banana que fazia parte de uma exposição.</p>

    Em 2023, um visitante de uma galeria em Seul, Coreia do Sul, comeu uma banana que fazia parte de uma exposição.

     Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>A banana, na verdade, era parte da famosa criação “Comedian”, do artista italiano Maurizio Cattelan. A obra ganhou destaque e chegou a ser vendida por US$ 120 mil (aproximadamente R$ 665 mil) na Art Basel Miami Beach, em dezembro de 2019.</p>

    A banana, na verdade, era parte da famosa criação “Comedian”, do artista italiano Maurizio Cattelan. A obra ganhou destaque e chegou a ser vendida por US$ 120 mil (aproximadamente R$ 665 mil) na Art Basel Miami Beach, em dezembro de 2019.

     Foto: Reprodução Leeum Museum of Art
  • <p>Outro caso inusitado aconteceu em agosto deste ano, quando um jovem resolveu pregar uma peça nos visitantes do Museu Solomon Robert Guggenheim, em Nova York.</p>

    Outro caso inusitado aconteceu em agosto deste ano, quando um jovem resolveu pregar uma peça nos visitantes do Museu Solomon Robert Guggenheim, em Nova York.

     Foto: Stevenuccia/Wikimédia Commons
  • <p>Ele tirou o próprio tênis e colocou o calçado próximo a outras peças de arte. Resultado: várias pessoas não só pararam para admirar a “obra” como ficaram tirando fotos do All Star desgastado do rapaz.</p>

    Ele tirou o próprio tênis e colocou o calçado próximo a outras peças de arte. Resultado: várias pessoas não só pararam para admirar a “obra” como ficaram tirando fotos do All Star desgastado do rapaz.

     Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • <p>O vídeo viralizou no TikTok na época e hoje já soma mais de 26 milhões de visualizações! Alguns seguidores debocharam a respeito de obras em exibição que “não parecem arte de verdade”.</p>

    O vídeo viralizou no TikTok na época e hoje já soma mais de 26 milhões de visualizações! Alguns seguidores debocharam a respeito de obras em exibição que “não parecem arte de verdade”.

     Foto: Reprodução redes sociais
  • <p>A arte moderna, que emergiu no final do século 19 e se desenvolveu ao longo do século 20, reflete uma ruptura com as tradições clássicas e acadêmicas da arte.</p>

    A arte moderna, que emergiu no final do século 19 e se desenvolveu ao longo do século 20, reflete uma ruptura com as tradições clássicas e acadêmicas da arte.

     Foto: Claudia Schmalz por Pixabay
  • <p>Ela é marcada pela experimentação com novas formas, técnicas e materiais, abordando temas como a subjetividade, o abstracionismo, a industrialização e a vida moderna.</p>

    Ela é marcada pela experimentação com novas formas, técnicas e materiais, abordando temas como a subjetividade, o abstracionismo, a industrialização e a vida moderna.

     Foto: Christian St-Marseille por Pixabay
  • <p>Em uma de suas principais características, a arte moderna questiona o que é considerado “arte” e frequentemente busca provocar o público.</p>

    Em uma de suas principais características, a arte moderna questiona o que é considerado “arte” e frequentemente busca provocar o público.

     Foto: Tabea por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay