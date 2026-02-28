Assine
Estudo responde se devemos dizer ‘Por favor’ e ‘Obrigado’ para a Inteligência Artificial

  • <p>Essa foi a conclusão a que chegou um estudo promovido pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos.</p>

     Foto:
  • <p>Segundo o estudo, a IA acaba reproduzindo características das interações humanas, o que inclui reagir favoravelmente quando as perguntas são acompanhadas por palavras educadas, valorizando a etiqueta.</p>

     Foto:
  • <p>“A linguagem educada na comunicação humana frequentemente gera maior conformidade e eficácia, enquanto a grosseria pode causar aversão, o que afeta a qualidade da resposta”, diz o texto do estudo.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>“Avaliamos o impacto da polidez nos prompts em LLMS (comando dado a um sistema de IA) em tarefas de inglês, chinês e japonês. Descobrimos que prompts indelicados frequentemente resultam em desempenho ruim, mas uma linguagem excessivamente polida não garante melhores resultados”, acrescenta o trabalho.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>Ou seja, a linguagem também tem um impacto nas respostas dadas pela inteligência artificial. Ela absorve padrões linguísticos e culturais, o que explica essas diferenças.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>O estudo identificou que em japonês o alto nível de polidez tem melhores resultados nas respostas da IA que em inglês.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>“Nossas descobertas destacam a necessidade de considerar a polidez no processamento de linguagem natural intercultural e no uso de LLMS”, pontua o estudo.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>Pesquisas anteriores já haviam identificado que a cortesia digital pode trazer melhores resultados no uso de ferramentas de inteligência artificial.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>Pesquisadores da Microsoft, da Universidade Normal de Beijing e da Academia Chinesa de Ciências publicaram um artigo no início de 2024 constatando que modelos de IA generativa tiveram melhor performance quando foram tratados com polidez.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>Além disso, o estudo demonstrou que fazer perguntas ressaltando a importância ou urgência do pedido também é determinante para a qualidade das respostas.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>De acordo com a cientista Nouha Dziri, do Instituto Allen para IA, solicitações emotivas “ativam” mecanismos dos modelos que não são trabalhados em solicitações comuns.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>“Ser mais gentil implica articular seus pedidos de uma maneira que esteja alinhada com o padrão de conformidade no qual os modelos foram treinados, o que pode aumentar a probabilidade de eles entregarem a saída desejada”, explicou Dziri.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>A cientista enfatizou, porém, que gentileza não leva o modelo a resolver “todos os problemas de raciocínio sem esforço”, pois o modelo não desenvolve “capacidades de raciocínio semelhantes às de um humano”.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>Recentemente, o bilionário da tecnologia Sam Altman, CEO da OpenAI, reconheceu que os usuários que se dirigem educadamente a seus chatbots de IA geram custos adicionais à sua empresa.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>“São dezenas de milhões de dólares muito bem gastos”, escreveu Altman no X ao responder um usuário sobre a perda em “custos de eletricidade” da OpenAI com pessoas que dizem “por favor” e “obrigado” a seus modelos.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>“Quando percebe a educação, é mais provável que responda de forma educada”, diz um memorando da Microsoft WorkLab sobre a IA generativa.</p>

     Foto:
  • <p>Pesquisa de 2024 indicou que 67% dos americanos usam termos gentis com os chatbots, sendo que 55% deles declararam que agem assim “porque é a coisa certa a fazer”.</p>

     Foto: Domínio público
  • <p>Outros 12% dos que afirmaram usar de educação alegaram fazer isso para “apaziguar o algoritmo em caso de uma revolta da IA”.</p>

     Foto: Pixabay
