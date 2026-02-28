Assine
Toupeira-dourada ressurgiu na África do Sul após nove décadas

Redação Flipar
    A aparição em 2023 deixou a comunidade científica animada quanto à sobrevivência da espécie. Essa toupeira costuma gostar de praias arenosas e matagais áridos, e considerando seus hábitos de ficar sempre na areia, é muito difícil encontrá-la. Ela estava na praia de Port Nolloth, na costa noroeste da África do Sul.

     Foto: Youtube Canal FLScience
    Os autores do estudo pesquisaram 18 quilômetros de dunas por dia, a fim de detectar a toupeira usando o DNA que os animais liberam à medida que se movem pelo ambiente.

     Foto: Youtube Canal FLScience
    No caso de mamíferos como a toupeira, o DNA está presente principalmente em células da pele, cabelos e fluidos corporais.

     Foto: Youtube Canal FLScience
    “Extrair DNA do solo tem seus desafios, mas temos aprimorado nossas habilidades e refinado nossas técnicas, e estávamos bastante confiantes de que se a toupeira-dourada estivesse no ambiente, seríamos capazes de detectar descobrindo e sequenciando seu DNA”, apontou a equipe, em comunicado.

     Foto: Youtube Canal FLScience
    A equipe percebeu, depois de 100 amostras de solo, que havia toupeiras-douradas vivendo nas dunas ao longo da costa.

     Foto: Youtube Canal FLScience
    Eles então comunicaram que estavam convencidos de que seria necessário apenas o método de detecção correto e o momento certo para encontrar a toupeira-dourada De Winton.

     Foto: Flickr Tim Randall
    A toupeira dourada vive a maior parte do tempo no subsolo, onde navega com uso de vibração e som, por ser cega. Por esse motivo, os cientistas tiveram dificuldade para encontrá-la e utilizaram a técnica do DNA.

     Foto: Divulgação/Devin Murphy
    A espécie De Winton é da 11ª de uma lista de 25 que estavam perdidas, mas foram encontradas pela ciência. O achado faz parte do projeto Re:wild, que confirmou espécies como o musaranho-elefante da Somália, a maior abelha do mundo na Indonésia e um camaleão em Madagascar.

     Foto: Imagem de Dirk (Beeki®) Schumacher por Pixabay
    O grupo chama a atenção para a proteção da região onde ocorreu a descoberta. O espaço está ameaçado pela expansão da extração de diamantes.

     Foto: Flickr Liz
    Além da toupeira dourada, existem outras espécies deste animal. Entre elas, está a toupeira d’água, que possui o focinho na forma de uma tromba e é lá que estão situados os órgãos sensitivos. As vibrissas sensoriais e órgãos de Eimer, essências para formar uma imagem 3D no cérebro, para um melhor sucesso na captação de alimentos.

     Foto: David Perez/Wikimédia Commons
    A toupeira nariz estrela (presente na América) é facilmente identificável pelos vinte e dois apêndices carnudos cor de rosa do seu focinho, que é usado como um órgão táctil com receptores sensoriais, conhecidos como órgãos de Eimer, com os quais essa toupeira com tamanho de hamster sente seu caminho por aí.

     Foto: Divulgação/Kennet Catania
    A Toupeira pÃ©s largos Ã© caracterizada por seu corpo robusto, mas pequeno, sua coloraÃ§Ã£o marrom-acastanhada e seus membros dianteiros largos.

     Foto: Kenneth Catania/WikimÃ©dia Commons
    Fundada em 1992, Biodiversity and Conservation é uma revista internacional que publica artigos sobre todos os aspectos da diversidade biológica, sua conservação e uso sustentável. Concentram-se em estudos que utilizam abordagens novas ou pouco utilizadas, e em regiões ou habitats ricos em biodiversidade menos estudados.

     Foto: Divulgação
    A África do Sul possui uma das maiores diversidades de flora do mundo, com mais de 20.000 espécies de plantas. O país abriga uma das maiores populações de vida selvagem do planeta, com reservas naturais e parques nacionais que preservam espécies ameaçadas de extinção.

     Foto: Luca Galuzzi/Wikimédia Commons
