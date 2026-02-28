Assine
Cabos da natureza: formações marcam paisagens nos litorais mundo afora

Redação Flipar
  • <p>Muitos cabos marcam pontos estratégicos para a navegação, influenciando rotas marítimas e servindo como referências naturais.</p>

     Foto: Dominio Público/pxhere.com
  • <p>Alguns têm grande importância histórica, pois foram usados por exploradores e comerciantes, enquanto outros se tornaram destinos turísticos devido às suas paisagens impressionantes.</p>

     Foto: Paulo José Soares Braga/Brasil Escola
  • <p>Cabo da Boa Esperança (África do Sul) – Descoberto em 1488 pelo navegador português Bartolomeu Dias, foi crucial para a navegação entre Europa e Ásia. Embora muitos pensem que é o ponto mais ao sul da África (esse título pertence ao Cabo Agulhas), ele tem grande valor histórico e oferece vistas espetaculares dentro do Parque Nacional da Table Mountain.</p>

     Foto: Domínio Público
  • <p>Cabo Horn (Chile) – Localizado no extremo sul da América do Sul, foi descoberto em 1616 por exploradores holandeses. É conhecido por suas águas traiçoeiras e ventos fortes, sendo um desafio para navegadores. Hoje, é uma atração para aventureiros que visitam a região da Patagônia chilena.</p>

     Foto: Autor Desconhecido/commons.wikimedia.org
  • <p>Cabo Canaveral (EUA) – Nomeado por exploradores espanhóis no século XVI, tornou-se famoso por sediar o Kennedy Space Center da NASA. Desde 1950, é um dos principais locais de lançamento de foguetes dos EUA. Além da importância científica, atrai turistas interessados na exploração espacial.</p>

     Foto: NASA
  • <p>Cabo Agulhas (África do Sul) – Descoberto por navegadores portugueses no século XV, marca oficialmente a divisão entre os oceanos Atlântico e Índico. Sua geografia acidentada tornou-se um marco para navegadores. Hoje, é uma área de preservação e tem um farol histórico que recebe visitantes.</p>

     Foto: Iryna Kuchma/Flickr/CC0
  • <p>Cabo da Roca (Portugal) – O ponto mais ocidental da Europa continental, foi identificado por exploradores portugueses no século XV. Tem falésias dramáticas que atraem turistas e poetas, como Luís de Camões, que o mencionou em “Os Lusíadas”. Há um farol e uma placa simbólica no local.</p>

     Foto: Domínio Público
     Foto: Ray Fernandes/panoramio/commons.wikimedia.org
  • <p>Cabo Flattery (EUA) – Localizado no estado de Washington, foi registrado por exploradores europeus no século XVIII. É a ponta noroeste dos EUA continentais e faz parte da reserva indígena Makah. Oferece trilhas com vistas impressionantes do oceano Pacífico e da fauna marinha.</p>

     Foto: Kimon Berlin/commons.wikimedia.org
  • <p>Cabo Norte (Noruega) – Descoberto por navegadores britânicos no século XVI, é um dos pontos mais setentrionais da Europa. Conhecido pelo sol da meia-noite no verão, é um destino turístico popular. Seu icônico monumento esférico atrai visitantes que buscam experiências árticas.</p>

     Foto: ZorroIII wikimedia commons
  • <p>Cabo Trafalgar (Espanha) – Local de uma batalha naval histórica em 1805, quando o almirante Nelson derrotou a frota franco-espanhola. Descoberto por navegadores antigos, tem grande valor estratégico. Hoje, é um destino turístico com praias intocadas e um farol pitoresco.</p>

     Foto: Domínino Público/picryl.com
  • <p>Cabo Cod (EUA) – Batizado por exploradores ingleses no século XVII, tornou-se uma das áreas litorâneas mais famosas dos Estados Unidos. Sua importância está na navegação e na indústria pesqueira. Atualmente, é um destino turístico popular, com belas praias e vilarejos históricos.</p>

     Foto: NASA
  • <p>Os cabos desempenham papéis fundamentais na história da navegação e na geografia costeira, sendo pontos estratégicos, marcos naturais e atrações turísticas em diversos países.</p>

     Foto: Beto Quissak/Wikimedia Commns
