Brasil aparece mal no ranking de trabalhadores tristes ou raivosos

    Segundo a Forbes, os dados da consultoria Gallup mostram que
    25% dos trabalhadores brasileiros afirmaram sentir tristeza todos os dias, deixando o país atrás apenas de Bolívia (32%), El Salvador (26%) e Jamaica (26%).

     Foto: Imagem Freepik
    Além disso, o levantamento mostrou que 18% dos brasileiros relataram sentir raiva todos os dias.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    A pesquisa também revela que o Brasil ocupa o 7º lugar na lista dos países mais estressados da América Latina, com 46% dos trabalhadores lidando com estresse diário.

     Foto: Elisa Ventur/Unsplash
    Nesse quesito, a Bolívia ficou em 1º com 55%, enquanto Paraguai (34%) e Jamaica (35%) apresentam as menores taxas de estresse entre os profissionais.

     Foto: Imagem Freepik
    A pesquisa, que entrevistou 128 mil pessoas em mais de 160 nações, apontou uma série de fatores que causam esses sentimentos negativos nos trabalhadores.

     Foto: freepik - creativeart
    Um deles Ã© o papel da gestÃ£o no bem-estar dos colaboradores, apontando que profissionais sob lideranÃ§a inadequada tÃªm 60% mais probabilidade de sofrer com nÃ­veis elevados de estresse.

     Foto: Imagem Freepik
    O relatório indica que o ambiente de trabalho e a eficácia dos líderes são cruciais para a saúde mental dos funcionários.

     Foto: fauxels pexels
    O documento sugere ainda que a influência dos gestores pode ser tão significativa quanto a de pessoas de apoio na vida pessoal, como os cônjuges.

     Foto: Marc Mueller pexels
    Um dado importante revelado pelo estudo é o efeito da solidão no ambiente de trabalho, que atinge uma em cada cinco pessoas globalmente.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    No Brasil, onde as relações interpessoais são fundamentais para o bem-estar e a produtividade, a solidão pode se tornar um obstáculo ainda mais sério.

     Foto: freepik
    Fatores como desempenho e engajamento dos colaboradores são prejudicados principalmente por conta do isolamento diário.

     Foto: Arlington Research/Unsplash
    O levantamento também destaca que esses sentimentos negativos geram sérias consequências financeiras para as empresas.

     Foto: Robert Stump Unsplash
    Estimativas apontam que, por esses motivos, 8,9 trilhões de dólares são perdidos por ano em todo o mundo, o que representa cerca de 9% do PIB global.

     Foto: Gerd Altmann pixabay
    Entre os impactos diretos estÃ£o o crescimento do esgotamento, maior rotatividade de funcionÃ¡rios, alÃ©m de problemas com pontualidade e frequÃªncia no trabalho.

     Foto: Israel Andrade Unsplash
    Apesar de nem todos os problemas de saúde mental estarem diretamente ligados ao trabalho, a pesquisa destaca a relevância do ambiente profissional no combate a esses problemas.

     Foto: David Mark por Pixabay
    No Brasil, a Lei 14831, que institui o Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental, foi aprovada com o objetivo de encorajar as empresas a implementar iniciativas que promovam o bem-estar no ambiente corporativo.

     Foto: Imagem Freepik
    Segundo o relatório, a promoção de uma cultura de bem-estar e a implementação de políticas de trabalho mais flexíveis são algumas das sugestões recomendadas para melhorar essa situação.

     Foto: Imagem gerada por i.a
    Conforme o documento, balancear emoções negativas e positivas é fundamental para que os profissionais consigam encontrar propósito tanto no trabalho quanto em sua vida pessoal.

     Foto: Tim Mossholder/Unsplash
