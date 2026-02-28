Assine
overlay
Início Galeria
Gastronomia

Como congelar alimentos da forma correta e ganhe tempo no dia a dia

RF
Redação Flipar
  • <p>Ao preparar frutas, legumes e outros alimentos, a secagem adequada é indispensável para prevenir a formação de cristais de gelo durante o congelamento.</p>

    Ao preparar frutas, legumes e outros alimentos, a secagem adequada é indispensável para prevenir a formação de cristais de gelo durante o congelamento.

     Foto: Bearfotos por Freepik
  • <p>Além disso, é fundamental escolher recipientes apropriados, garantindo que estejam limpos e secos, e deixando espaço para a expansão dos alimentos.</p>

    Além disso, é fundamental escolher recipientes apropriados, garantindo que estejam limpos e secos, e deixando espaço para a expansão dos alimentos.

     Foto: Freepik
  • <p>O congelamento rápido contribui para preservar texturas e sabores, sendo crucial evitar sobrecarregar o congelador para permitir uma circulação de ar eficiente.</p>

    O congelamento rápido contribui para preservar texturas e sabores, sendo crucial evitar sobrecarregar o congelador para permitir uma circulação de ar eficiente.

     Foto: Freepik
  • <p>A rotulagem com nome e data e o cuidado para não descongelar e recongelar são práticas essenciais para manter a qualidade dos alimentos congelados.</p>

    A rotulagem com nome e data e o cuidado para não descongelar e recongelar são práticas essenciais para manter a qualidade dos alimentos congelados.

     Foto: freepik
  • <p>Ao adotar esses cuidados práticos, é possível desfrutar da folia com comida fresca e preservar a integridade dos alimentos congelados. Vamos sugerir algumas opções saborosas e caseiras que você pode congelar para agilizar o preparo quando voltar da folia.</p>

    Ao adotar esses cuidados práticos, é possível desfrutar da folia com comida fresca e preservar a integridade dos alimentos congelados. Vamos sugerir algumas opções saborosas e caseiras que você pode congelar para agilizar o preparo quando voltar da folia.

     Foto: Freepik
  • <p>Aí é só colocar no micro-ondas ou no forno para fazer o descongelamento e consumir a comida de forma rápida, prática e nutritiva.</p>

    Aí é só colocar no micro-ondas ou no forno para fazer o descongelamento e consumir a comida de forma rápida, prática e nutritiva.

     Foto: Flickr danieleralte
  • <p>Lasanha- Congelamento: Monte em assadeiras individuais e congele antes de cortar em porções- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno para manter a textura e o sabor.</p>

    Lasanha- Congelamento: Monte em assadeiras individuais e congele antes de cortar em porções- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno para manter a textura e o sabor.

     Foto: Youtube/ Receitas de Pai
  • <p>Estrogonofe de Frango ou Carne- Congelamento: Armazene o estrogonofe em recipientes fechados hermeticamente- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Aqueça no fogão, mexendo para evitar separação do molho.</p>

    Estrogonofe de Frango ou Carne- Congelamento: Armazene o estrogonofe em recipientes fechados hermeticamente- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Aqueça no fogão, mexendo para evitar separação do molho.

     Foto: YouTube/BRUNA CARVALHO TV
  • <p>Sopa de Legumes- Congelamento: Resfrie e congele em porções individuais- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Aqueça no fogão ou micro-ondas, mexendo ocasionalmente.</p>

    Sopa de Legumes- Congelamento: Resfrie e congele em porções individuais- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Aqueça no fogão ou micro-ondas, mexendo ocasionalmente.

     Foto: Hanna Balan/Unsplash
  • <p>Feijoada- Congelamento: Separe carnes e feijão em recipientes distintos – Congelar por até: 2 meses – Descongelamento: Aqueça lentamente no fogão, adicionando água conforme necessário.</p>

    Feijoada- Congelamento: Separe carnes e feijão em recipientes distintos – Congelar por até: 2 meses – Descongelamento: Aqueça lentamente no fogão, adicionando água conforme necessário.

     Foto: Reprodução/@oficialportela
  • <p>Frango à Parmegiana- Congelamento: Disponha em camadas separadas para preservar a crocância- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno para garantir a textura crocante.</p>

    Frango à Parmegiana- Congelamento: Disponha em camadas separadas para preservar a crocância- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno para garantir a textura crocante.

     Foto: Youtube/ Menino Prendado
  • <p>Arroz de Carreteiro- Congelamento: Espalhe em camadas finas em recipientes planos para resfriar rapidamente- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Aqueça no micro-ondas ou fogão, adicionando um pouco de água para manter a umidade do arroz.</p>

    Arroz de Carreteiro- Congelamento: Espalhe em camadas finas em recipientes planos para resfriar rapidamente- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Aqueça no micro-ondas ou fogão, adicionando um pouco de água para manter a umidade do arroz.

     Foto: stockking por freepik
  • <p>Peito de Frango Grelhado- Congelamento: Embale cada peito individualmente com filme plástico – Congelar por até: 6 meses- Descongelamento: Deixe na geladeira durante a noite e finalize grelhando para manter a suculência.</p>

    Peito de Frango Grelhado- Congelamento: Embale cada peito individualmente com filme plástico – Congelar por até: 6 meses- Descongelamento: Deixe na geladeira durante a noite e finalize grelhando para manter a suculência.

     Foto:
  • <p>Escondidinho de Carne Seca- Congelamento: Monte em porÃ§Ãµes individuais e congele em recipientes apropriados- Congelar por atÃ©: 2 meses- Descongelamento: Asse no forno atÃ© que esteja completamente aquecido, mantendo a cobertura crocante.</p>

    Escondidinho de Carne Seca- Congelamento: Monte em porÃ§Ãµes individuais e congele em recipientes apropriados- Congelar por atÃ©: 2 meses- Descongelamento: Asse no forno atÃ© que esteja completamente aquecido, mantendo a cobertura crocante.

     Foto: Youtube/ Menino Prendado
  • <p>Quibe Assado- Congelamento: Molde em porções individuais antes de congelar- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno até ficar completamente aquecido, mantendo a textura do quibe.</p>

    Quibe Assado- Congelamento: Molde em porções individuais antes de congelar- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno até ficar completamente aquecido, mantendo a textura do quibe.

     Foto: Youtube/Isamara Amâncio
  • <p>Frango com Legumes Orientais- Congelamento:Armazene em porções com molho para manter a umidade- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Reaqueça no wok ou frigideira para preservar a crocância dos legumes.</p>

    Frango com Legumes Orientais- Congelamento:Armazene em porções com molho para manter a umidade- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Reaqueça no wok ou frigideira para preservar a crocância dos legumes.

     Foto:
  • <p>Moqueca de Peixe- Congelamento: Divida em porções e congele em sacos resistentes ao congelamento- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento:Aqueça lentamente no fogão para manter os sabores autênticos.</p>

    Moqueca de Peixe- Congelamento: Divida em porções e congele em sacos resistentes ao congelamento- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento:Aqueça lentamente no fogão para manter os sabores autênticos.

     Foto: YouTube/Torrada Torrada
  • <p>Picadinho de Carne com Purê de Batata- Congelamento: Separe carne e purê em recipientes distintos- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Aqueça separadamente e misture antes de servir para manter as texturas.</p>

    Picadinho de Carne com Purê de Batata- Congelamento: Separe carne e purê em recipientes distintos- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Aqueça separadamente e misture antes de servir para manter as texturas.

     Foto: Freepik
  • <p>Frango com Quiabo- Congelamento: Armazene em porções com molho para manter a suculência- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Reaqueça no fogão para preservar a textura do quiabo.</p>

    Frango com Quiabo- Congelamento: Armazene em porções com molho para manter a suculência- Congelar por até: 2 meses- Descongelamento: Reaqueça no fogão para preservar a textura do quiabo.

     Foto: reprodução youtube
  • <p>Torta de Frango- Congelamento: Congele a torta já assada para facilitar o processo- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno até ficar dourada e completamente aquecida.</p>

    Torta de Frango- Congelamento: Congele a torta já assada para facilitar o processo- Congelar por até: 3 meses- Descongelamento: Asse no forno até ficar dourada e completamente aquecida.

     Foto: YouTube/Receitas de Pai
  • <p>E agora vamos a um alerta. Existem alimentos que não devem ser congelados. Entre eles, salada de folhas cruas, maionese, gelatinas ou alimentos à base de gelatina, claras em neve ou cozidas.</p>

    E agora vamos a um alerta. Existem alimentos que não devem ser congelados. Entre eles, salada de folhas cruas, maionese, gelatinas ou alimentos à base de gelatina, claras em neve ou cozidas.

     Foto: Rachael Gorjestani/Unsplash
  • <p>E ainda mais alguns exemplos de não congeláveis : ovos cozidos, batatas cozidas, pudins cremosos, creme de leite, cremes em geral e curau.</p>

    E ainda mais alguns exemplos de não congeláveis : ovos cozidos, batatas cozidas, pudins cremosos, creme de leite, cremes em geral e curau.

     Foto: Reprodução/Facebook
  • <p>Aproveite as dicas para ganhar agilidade no preparo dos alimentos, mantendo a nutrição e ampliando o tempo livre para as tarefas e o lazer.</p>

    Aproveite as dicas para ganhar agilidade no preparo dos alimentos, mantendo a nutrição e ampliando o tempo livre para as tarefas e o lazer.

     Foto: Zigmars Berzins pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay