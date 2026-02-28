Assine
overlay
Início Galeria
Notícias

Vasa: Navio afundou na inauguração e virou museu que atrai turistas do mundo inteiro

RF
Redação Flipar
  • <p>A embarcação afundou apenas 20 minutos após zarpar do cais do porto de Estocolmo. O navio havia percorrido menos de duas milhas náuticas (trajeto inferior a quatro quilômetros).</p>

    A embarcação afundou apenas 20 minutos após zarpar do cais do porto de Estocolmo. O navio havia percorrido menos de duas milhas náuticas (trajeto inferior a quatro quilômetros).

     Foto: MapMaster/Wikimédia Commons
  • <p>O grandioso navio foi batizado de Vasa em referência ao nome da dinastia que ocupava o trono da Suécia à época, sob o reinado de Gustavo II Adolfo.</p>

    O grandioso navio foi batizado de Vasa em referência ao nome da dinastia que ocupava o trono da Suécia à época, sob o reinado de Gustavo II Adolfo.

     Foto: Jacob Hoefnagel/Creative Commons
  • <p>O monarca encomendou à marinha sueca a fabricação do navio como demonstração de poderio bélico.</p>

    O monarca encomendou à marinha sueca a fabricação do navio como demonstração de poderio bélico.

     Foto: Karolina Kristensson /Wikimédia Commons
  • <p>Na estrutura, o Vasa trazia elaboradas esculturas e decorações contando a história da família real. Era o navio de guerra mais ambicioso da Europa à época.</p>

    Na estrutura, o Vasa trazia elaboradas esculturas e decorações contando a história da família real. Era o navio de guerra mais ambicioso da Europa à época.

     Foto: Peter Isotalo/Wikimédia Commons
  • <p>Construído no estaleiro de Skeppsgarden, o navio afundou logo em sua viagem inaugural, diante de uma multidão que se dirigiu ao porto para acompanhar o evento.</p>

    Construído no estaleiro de Skeppsgarden, o navio afundou logo em sua viagem inaugural, diante de uma multidão que se dirigiu ao porto para acompanhar o evento.

     Foto: Youtube Canal Vasamuseet
  • <p>Segundo a tese mais aceita, a embarcação sucumbiu após ser atingida por rajadas de vento por ter uma estrutura inadequada, que provocava instabilidade.</p>

    Segundo a tese mais aceita, a embarcação sucumbiu após ser atingida por rajadas de vento por ter uma estrutura inadequada, que provocava instabilidade.

     Foto: Lau Svensson /Wikimédia Commons
  • <p>Diante das rajadas de ventos, o navio adernou para um dos lados e afundou após um volume de água entrar na embarcação pelas canhoneiras.</p>

    Diante das rajadas de ventos, o navio adernou para um dos lados e afundou após um volume de água entrar na embarcação pelas canhoneiras.

     Foto: Youtube Canal Vasamuseet
  • <p>Com três mastros capazes de suportar dez velas, o Vasa pesava 1.200 toneladas e media 69 metros da proa à popa.</p>

    Com três mastros capazes de suportar dez velas, o Vasa pesava 1.200 toneladas e media 69 metros da proa à popa.

     Foto: Karolina Kristensson /Wikimédia Commons
  • <p>O navio teria sido construído sem conhecimentos técnicos adequados e sob grande pressão do rei, que queria vê-lo logo em atividade para impressionar os inimigos.</p>

    O navio teria sido construído sem conhecimentos técnicos adequados e sob grande pressão do rei, que queria vê-lo logo em atividade para impressionar os inimigos.

     Foto: Youtube Canal Vasamuseet
  • <p>Pouco mais de trÃªs sÃ©culos depois, em 1961, o navio de guerra foi recuperado a 32 metros de profundidade no Mar BÃ¡ltico por arqueÃ³logos marÃ­timos.</p>

    Pouco mais de trÃªs sÃ©culos depois, em 1961, o navio de guerra foi recuperado a 32 metros de profundidade no Mar BÃ¡ltico por arqueÃ³logos marÃ­timos.

     Foto: Youtube Canal Smithsonian Channel
  • <p>Encontrado em bom estado, o Vasa passou a ser objeto de estudo especializado. Os responsáveis pelo achado foram o arqueólogo naval Anders Franzén (1918 – 1993) e o mergulhador Edvin Falting.</p>

    Encontrado em bom estado, o Vasa passou a ser objeto de estudo especializado. Os responsáveis pelo achado foram o arqueólogo naval Anders Franzén (1918 – 1993) e o mergulhador Edvin Falting.

     Foto: Youtube Canal Vasamuseet
  • <p>Franzén (foto) e Falting faziam buscas na ilha de Beckholmen, em Estocolmo, quando a rede de arrasto que utilizavam ficou presa no corpanzil do Vasa.</p>

    Franzén (foto) e Falting faziam buscas na ilha de Beckholmen, em Estocolmo, quando a rede de arrasto que utilizavam ficou presa no corpanzil do Vasa.

     Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • <p>A integridade do Vasa após tanto tempo se explica pela água do Mar Báltico, de baixa temperatura e pobre em oxigênio, condições que afastaram bactérias capazes de consumir sua estrutura. No interior do Vasa foram encontradas ossadas das vítimas do naufrágio. Ao menos 30 das 150 pessoas a bordo morreram.</p>

    A integridade do Vasa após tanto tempo se explica pela água do Mar Báltico, de baixa temperatura e pobre em oxigênio, condições que afastaram bactérias capazes de consumir sua estrutura. No interior do Vasa foram encontradas ossadas das vítimas do naufrágio. Ao menos 30 das 150 pessoas a bordo morreram.

     Foto: Antonio Castillo Torija/Wikimédia Commons
  • <p>“Para nós, é interessante e desafiador estudar os esqueletos do Vasa. É muito difícil extrair DNA de um osso que está no fundo do mar há 333 anos, mas não é impossível”, declarou a professora de genética forense Maria Allen, em um comunicado à imprensa da Universidade de Uppsala, que analisa e tenta fazer identificações das ossadas.</p>

    “Para nós, é interessante e desafiador estudar os esqueletos do Vasa. É muito difícil extrair DNA de um osso que está no fundo do mar há 333 anos, mas não é impossível”, declarou a professora de genética forense Maria Allen, em um comunicado à imprensa da Universidade de Uppsala, que analisa e tenta fazer identificações das ossadas.

     Foto: Reprodução/Anna Maria Forsberg /Vasamuseet/ SMTM
  • <p>Um dos sobreviventes da catástrofe, o capitão do Vasa chegou a ser preso acusado de incompetência, mas no mês seguinte foi liberado e não houve nenhuma conclusão sobre a razão do naufrágio.</p>

    Um dos sobreviventes da catástrofe, o capitão do Vasa chegou a ser preso acusado de incompetência, mas no mês seguinte foi liberado e não houve nenhuma conclusão sobre a razão do naufrágio.

     Foto: Youtube Canal Smithsonian Channel
  • <p>De acordo com dados técnicos do Museu Vasa, o navio contava com 64 canhões de bronze e tinha um peso e altura muito acima do comum para a época.</p>

    De acordo com dados técnicos do Museu Vasa, o navio contava com 64 canhões de bronze e tinha um peso e altura muito acima do comum para a época.

     Foto: Youtube Canal Smithsonian Channel
  • <p>Localizado em Estocolmo, o Museu Vasa abriga o navio resgatado para a superfície e conta a história do naufrágio que comoveu o país no século 17.</p>

    Localizado em Estocolmo, o Museu Vasa abriga o navio resgatado para a superfície e conta a história do naufrágio que comoveu o país no século 17.

     Foto: Peter Isotalo/Wikimédia Commons
  • <p>De acordo com informações do museu, 98% da estrutura do Vasa está preservada, o que permite ao visitante observar as centenas de esculturas entalhadas em seu bojo.</p>

    De acordo com informações do museu, 98% da estrutura do Vasa está preservada, o que permite ao visitante observar as centenas de esculturas entalhadas em seu bojo.

     Foto: Johan Bergling, National Maritime Museums.
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay