Diferentes tipos de ninhos: abrigo e proteção

RF
Redação Flipar
    Em geral, os ninhos são feitos de materiais naturais, como galhos, folhas, barro e penas. Eles variam bastante em tamanho, forma e localização, dependendo da espécie e do habitat.

     Foto: Flickr Bryan J Smith
    Alguns animais constroem ninhos que realmente se destacam pela complexidade, criatividade ou pelo uso único de materiais. Veja alguns dos mais curiosos:

     Foto: Flickr wskury
    João-de-barro (Furnarius rufus): Famoso por construir seu ninho de barro em formato de forno, com uma entrada voltada para baixo, o que ajuda a proteger do clima e de predadores.

     Foto: Dario Sanches/Wikimédia Commons
    Pássaro-tecelão (Ploceidae, família): Constrói ninhos intricados, parecidos com cestas suspensas, tecendo folhas e gramas em ramos. Em algumas espécies, os machos constroem várias opções para atrair as fêmeas.

     Foto: Charles J. Sharp/Wikimédia Commons
    Andorinha-do-mar-inca (Thalasseus elegans): Essa ave faz seus ninhos em penhascos e locais altos, geralmente em colônias grandes, e utiliza algas e até pequenos ossos para construir ninhos em áreas difíceis de alcançar

     Foto: Flickr shinesonittwice1
    Formiga tecelã (Oecophylla smaragdina): Elas criam ninhos suspensos em árvores, unindo folhas usando um “fio de seda” que suas larvas produzem, formando estruturas que podem abranger várias folhas, como pequenos condomínios.

     Foto: Flickr Carlton Astronomy
    Peixe baiacu japonês (Torquigener albomaculosus): Machos dessa espécie desenham complexos padrões circulares na areia para atrair as fêmeas. Esses padrões, que lembram mandalas, são feitos com o movimento de suas barbatanas e ajudam a abrigar os ovos.

     Foto: Reprodução do X @JACsciart
    Tordas e albatrozes: Essas aves marinhas preferem fazer ninhos em penhascos escarpados e à beira de penhascos à beira-mar, onde os filhotes estão relativamente protegidos dos predadores, mesmo que em áreas de difícil acesso.

     Foto: Divulgação
    Coruja-buraqueira (Athene cunicularia): Em vez de construir ninhos em árvores, essa coruja cava buracos no chão para criar seu lar. Ela também se apropria de tocas abandonadas de outros animais, como tatus, e costuma decorar a entrada com esterco para atrair insetos que ela come.

     Foto: Flickr Celso Santos de Castro Juniorrc
    Guarda-rios-europeu (Alcedo atthis): Esse pássaro escava buracos em barrancos à beira de rios, criando túneis profundos onde põe seus ovos. Os túneis protegem os filhotes e são difíceis de acessar por predadores.

     Foto: Creative Commons
    Macaco-barrigudo (Lagothrix lagotricha): Embora muitos macacos não construam ninhos, o macaco-barrigudo, comum na Amazônia, faz plataformas de folhas nas árvores para descansar e dormir, especialmente quando se sentem ameaçados ou querem manter seus filhotes seguros.

     Foto: Reprodução de Rede Social
    Pinguim-de-adélia (Pygoscelis adeliae): Constrói ninhos de pedras que coleta com grande cuidado. Esses ninhos protegem os ovos do contato direto com o gelo e ajudam na drenagem, mantendo os filhotes secos e aquecidos.

     Foto: Creative Commons
    Pardal-do-mar-vermelho (Passeridae, família): Constrói grandes estruturas de ninho no chão, mas o interessante é que esses ninhos geralmente são comunais. As fêmeas constroem câmaras individuais, mas o ninho compartilha uma base gigante e ramificada.

     Foto: EcoStudies Institute
    Águia-careca (Haliaeetus leucocephalus): Essa águia americana constrói alguns dos maiores ninhos de aves do mundo. Com galhos e gravetos, os casais constroem seus ninhos nas árvores, e eles podem chegar a mais de 3 metros de profundidade e pesar cerca de uma tonelada.

     Foto: Creative Commons
