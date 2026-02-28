Construções no Canadá que enchem os olhos dos visitantes
Muitos desses marcos são símbolos culturais e atrações turísticas importantes. Veja algumas que são marcantes.Foto: - Wolfgang Staudt/Wikimédia Commons
Parliament Hill (1859-1927)Foto: Saffron Blaze wikimedia commons
Localizado em Ottawa, abriga os edifícios do Parlamento do Canadá em estilo neogótico. Sua Torre da Paz é um dos símbolos do país e recebe milhares de visitantes anualmente.
Château Frontenac (1893)Foto: FOTO: By Wilfredo Rafael Rodriguez Hernandez / Wikimedia Commons
Famoso hotel em Quebec City, construído em estilo castelo inspirado na arquitetura europeia. É um dos hotéis mais fotografados do mundo e um ícone da cidade
CN Tower (1976)Foto: Imagem de James Wheeler por Pixabay
Com 553 metros de altura, foi por anos a torre mais alta do mundo. Símbolo de Toronto, oferece vistas panorâmicas e atrações como o EdgeWalk, passeio ao ar livre em sua estrutura.
Basílica de Notre-Dame de Montreal (1829)Foto: Imagem de Corina Benesch por Pixabay
Uma das igrejas mais impressionantes do Canadá, com arquitetura neogótica e um interior ricamente decorado. É famosa por seu altar dourado e vitrais que contam a história religiosa do país.
Fairmont Banff Springs Hotel (1888)Foto: Photo by Lisa Bourgeaul / Pexels
Localizado nas Montanhas Rochosas, no Parque Nacional de Banff, tem arquitetura de castelo escocês. É um dos hotéis mais luxuosos e históricos do Canadá, cercado por paisagens deslumbrantes.
Habitat 67 (1967)Foto: FOTO: By Thomas Ledl / Wikimedia Commons
Complexo residencial icônico em Montreal, projetado por Moshe Safdie para a Expo 67. Sua arquitetura futurista e modular revolucionou o conceito de moradia urbana.
Casa Loma (1914)Foto: FOTO: By Ken Lund from Reno / Wikimedia Commons
Castelo em Toronto construído pelo empresário Sir Henry Pellatt, inspirado na arquitetura medieval. Hoje é um museu e cenário para filmes, como X-Men e Chicago.
Royal Ontario Museum (ROM) (1914, expansão em 2007)Foto: FOTO: By Maksim Sokolov (Maxergon) / Wikimedia Commons
Um dos maiores museus da América do Norte, localizado em Toronto. Sua expansão moderna, chamada Michael Lee-Chin Crystal, tornou-se um marco arquitetônico polêmico e inovador.
Signal Hill (1897)Foto:
Forte histórico em St. John’s, Newfoundland, onde foi recebida a primeira transmissão transatlântica de rádio. O local tem uma vista espetacular e grande importância na comunicação global.
Biblioteca do Parlamento (1876)Foto: FOTO: By Tony Webster / Wikimedia Commons
Localizada em Ottawa, é um dos edifícios mais belos do Canadá, com design neogótico. Sobreviveu a um grande incêndio em 1916 e continua sendo um centro de conhecimento e cultura.
The Forks (restaurado nas décadas de 1980-1990)Foto: FOTO: By Jessloso / Wikimedia Commons
Local histórico em Winnipeg onde povos indígenas, comerciantes e imigrantes se encontravam. Hoje é um espaço cultural e turístico, com mercados, museus e áreas de lazer
Oratoire Saint-Joseph (1924, concluído em 1967)Foto: By I, Acarpentier, CC BY 3.0 / Wikimedia Commons
Maior igreja do Canadá, localizada em Montreal, dedicada a São José. Seu domo é um dos maiores do mundo e o local atrai peregrinos de vários países.
Rogers Centre (1989)Foto: FOTO: CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons
Estádio multiuso em Toronto, famoso por seu teto retrátil inovador. Casa do time de beisebol Toronto Blue Jays, também recebe shows e grandes eventos.
Museum of History (1856, novo edifício em 1989)Foto: FOTO: Divulgação / Canadian Museum of History
Localizado em Gatineau, próximo a Ottawa, é o museu mais visitado do Canadá. Seu design curvo simboliza a paisagem natural e abriga a maior coleção de artefatos indígenas do país.