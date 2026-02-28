Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Cientistas encontram escorpião de 125 milhões de anos

RF
Redação Flipar
  • <p>A descoberta, feita na província de Liaoning, no nordeste da China, foi publicada em 24 de janeiro na revista Science Bulletin.</p>

    A descoberta, feita na província de Liaoning, no nordeste da China, foi publicada em 24 de janeiro na revista Science Bulletin.

     Foto: Panoramio - George Wenn
  • <p>Batizada de Jeholia longchengi, em referência ao sítio paleontológico Jehol Biota e à província de Liaoning, essa é a primeira espécie de escorpião da era mesozoica identificada no país.</p>

    Batizada de Jeholia longchengi, em referência ao sítio paleontológico Jehol Biota e à província de Liaoning, essa é a primeira espécie de escorpião da era mesozoica identificada no país.

     Foto: divulgação/NIGPAS
  • <p>O Jehol Biota é conhecido por preservar fósseis raros do Cretáceo Inferior, incluindo dinossauros emplumados, aves primitivas e plantas pré-históricas.</p>

    O Jehol Biota é conhecido por preservar fósseis raros do Cretáceo Inferior, incluindo dinossauros emplumados, aves primitivas e plantas pré-históricas.

     Foto: wikimedia commons/creative commons/ScottRobertAnselmo
  • <p>Diferente da maioria dos fósseis de aracnídeos da época, que são preservados em âmbar, este foi encontrado em sedimentos, uma condição rara devido ao habitat desses animais.</p>

    Diferente da maioria dos fósseis de aracnídeos da época, que são preservados em âmbar, este foi encontrado em sedimentos, uma condição rara devido ao habitat desses animais.

     Foto: Leon Pauleikhoff/Unsplash
  • <p>Com 10 centímetros de comprimento, o escorpião era maior que outros da mesma era e possuía características únicas, como pernas alongadas e pedipalpos finos, sugerindo uma dieta baseada em aranhas, lagartos e pequenos mamíferos.</p>

    Com 10 centímetros de comprimento, o escorpião era maior que outros da mesma era e possuía características únicas, como pernas alongadas e pedipalpos finos, sugerindo uma dieta baseada em aranhas, lagartos e pequenos mamíferos.

     Foto: divulgação/NIGPAS
  • <p>Segundo os pesquisadores, por suas características,  ele poderia ser um predador eficiente em ecossistemas da atualidade.</p>

    Segundo os pesquisadores, por suas características,  ele poderia ser um predador eficiente em ecossistemas da atualidade.

     Foto: wikimedia commons/Creative Commons
  • <p>No entanto, como o fóssil não está completamente preservado, sua posição exata na cadeia alimentar do ecossistema do Cretáceo Inferior, que incluía pássaros primitivos, mamíferos e dinossauros, ainda é incerta.</p>

    No entanto, como o fóssil não está completamente preservado, sua posição exata na cadeia alimentar do ecossistema do Cretáceo Inferior, que incluía pássaros primitivos, mamíferos e dinossauros, ainda é incerta.

     Foto: pexels/Patric Rossmeisl
  • <p>Em janeiro/25, uma outra espécie de escorpião chamada Tityus achilles, que é capaz de espirrar veneno, foi descoberta na Colômbia.</p>

    Em janeiro/25, uma outra espécie de escorpião chamada Tityus achilles, que é capaz de espirrar veneno, foi descoberta na Colômbia.

     Foto: wikimedia commons/creative commons/LeFanDesBugs
  • <p>É a primeira espécie sul-americana de escorpião capaz de pulverizar veneno. Antes, essa habilidade era registrada apenas na América do Norte e na África.</p>

    É a primeira espécie sul-americana de escorpião capaz de pulverizar veneno. Antes, essa habilidade era registrada apenas na América do Norte e na África.

     Foto: Léo Laborieux/Zoological Journal of the Linnean Society, 2024
  • <p>Diferente da picada convencional, a pulverização permite que o escorpião dispare um jato tóxico para afastar predadores, mirando especialmente olhos e nariz.</p>

    Diferente da picada convencional, a pulverização permite que o escorpião dispare um jato tóxico para afastar predadores, mirando especialmente olhos e nariz.

     Foto: Léo Laborieux/Zoological Journal of the Linnean Society, 2024
  • <p>Testes de laboratório mostraram que o jato pode alcançar até 36 cm e, em alguns casos, a toxina liberada parecia ser um pré-veneno menos potente.</p>

    Testes de laboratório mostraram que o jato pode alcançar até 36 cm e, em alguns casos, a toxina liberada parecia ser um pré-veneno menos potente.

     Foto: Léo Laborieux/Zoological Journal of the Linnean Society, 2024
  • <p>Como T. achilles também pode picar, acredita-se que essa pulverização seja uma estratégia defensiva mais econômica para evitar o uso do veneno mais forte.</p>

    Como T. achilles também pode picar, acredita-se que essa pulverização seja uma estratégia defensiva mais econômica para evitar o uso do veneno mais forte.

     Foto: wikimedia commons/LeFanDesBugs
  • <p>Os escorpiões são artrópodes da classe Arachnida e pertencem à ordem Scorpiones. Eles são conhecidos por seu corpo segmentado, oito patas e uma cauda curva que termina em um ferrão venenoso.</p>

    Os escorpiões são artrópodes da classe Arachnida e pertencem à ordem Scorpiones. Eles são conhecidos por seu corpo segmentado, oito patas e uma cauda curva que termina em um ferrão venenoso.

     Foto: wikimedia commons/Shantanu Kuveskar
  • <p>Esses animais têm hábitos noturnos, caçam insetos e pequenos animais, e usam suas quelíceras para imobilizar a presa antes de injetar veneno.</p>

    Esses animais têm hábitos noturnos, caçam insetos e pequenos animais, e usam suas quelíceras para imobilizar a presa antes de injetar veneno.

     Foto: pexels/Ezequiel Rocha
  • <p>Entre as principais espÃ©cies, destaca-se o Androctonus australis, conhecido como escorpiÃ£o-amarelo, encontrado no norte da Ãfrica e no Oriente MÃ©dio.</p>

    Entre as principais espÃ©cies, destaca-se o Androctonus australis, conhecido como escorpiÃ£o-amarelo, encontrado no norte da Ãfrica e no Oriente MÃ©dio.

     Foto: wikimedia commons/Quartl
  • <p>Ele possui um veneno altamente tóxico, sendo um dos escorpiões mais perigosos do mundo.</p>

    Ele possui um veneno altamente tóxico, sendo um dos escorpiões mais perigosos do mundo.

     Foto: domínio público
  • <p>Já o Leiurus quinquestriatus, o escorpião-da-morte, também encontrado no Oriente Médio e na África, tem um veneno extremamente potente, capaz de causar sérios danos ao sistema nervoso humano.</p>

    Já o Leiurus quinquestriatus, o escorpião-da-morte, também encontrado no Oriente Médio e na África, tem um veneno extremamente potente, capaz de causar sérios danos ao sistema nervoso humano.

     Foto: wikimedia commons/creative commons/???????
  • <p>No Brasil, existem duas das espécies mais relevantes: o escorpião-amarelo brasileiro, que se reproduz por partenogênese (sem necessidade de machos) e está associado a acidentes urbanos;</p>

    No Brasil, existem duas das espécies mais relevantes: o escorpião-amarelo brasileiro, que se reproduz por partenogênese (sem necessidade de machos) e está associado a acidentes urbanos;

     Foto: flickr - José Roberto Peruca
  • <p>E o escorpião-marrom, encontrado em regiões mais rurais, com veneno menos potente, mas ainda perigoso.</p>

    E o escorpião-marrom, encontrado em regiões mais rurais, com veneno menos potente, mas ainda perigoso.

     Foto: inaturalist - Alexandre S. Michelotto
  • <p>Apesar da reputação perigosa, apenas cerca de 30 das mais de 2.500 espécies conhecidas apresentam risco significativo para humanos.</p>

    Apesar da reputação perigosa, apenas cerca de 30 das mais de 2.500 espécies conhecidas apresentam risco significativo para humanos.

     Foto: Wolfgang Hasselmann/Unsplash
  • <p>O Pandinus imperator, conhecido como escorpião-imperador, é um desses exemplos. Originário da África, ele é grande e robusto, mas seu veneno é fraco, sendo frequentemente criado como animal de estimação.</p>

    O Pandinus imperator, conhecido como escorpião-imperador, é um desses exemplos. Originário da África, ele é grande e robusto, mas seu veneno é fraco, sendo frequentemente criado como animal de estimação.

     Foto: unsplash/Aristos Aristidou
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay