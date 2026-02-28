Atriz Myrian Rios exibe fotos em Israel ao lado de filho com André Gonçalves
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/32-Myrian-Rios.jpg?20260228082703" width="1114" height="626">
Mãe e filho estiveram em destinos históricos do Oriente Médio. Na legenda da publicação, a artista destacou a importância de momentos compartilhados em família e refletiu sobre a experiência vivida durante o passeio.Foto: Reprodução de instagram
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/24-Myrian-Rios.jpg?20260228082703" width="1114" height="626">
“Viajar em família fortalece laços, cria memórias inesquecíveis e permite explorar o mundo com as pessoas que amamos, transformando momentos simples em aventuras únicas”, escreveu ela.Foto: Reprodução do Instagram @myrianrios
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/19-Myrian-Rios.jpg?20260228082703" width="1114" height="626">
Além de Pedro Arthur, Myrian também é mãe de Edmar, de 29 anos, nascido de seu antigo relacionamento com o cirurgião plástico Edmar Fontoura.Foto: Reprodução do Instagram @myrianrios
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/14-Myrian-Rios.jpg?20260228082703" width="1114" height="626">
Myrian Rios nasceu em 10 de novembro de 1958, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Primogênita de quatro irmãos, passou os primeiros anos de vida entre a capital mineira e a cidade de Guanhães, antes de se mudar com a família para São Paulo, onde foi criada.Foto: Reprodução do Instagram @myrianrios
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/04-Myrian-Rios.jpg?20260228082708" width="1114" height="626">
Ainda na adolescência, participou de um concurso de novos talentos em um programa apresentado por Moacyr Franco. Ao vencer a disputa na categoria de atriz, conquistou uma participação na novela “O Feijão e o Sonho”, da TV Globo, inspirada na obra de Orígenes Lessa, dando início à sua trajetória artística.Foto: - Reprodução do Instagram @myrianrios
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/28-Myrian-Rios.jpg?20260228082708" width="1114" height="626">
Na televisão, construiu trajetória em novelas de destaque, como “Escrava Isaura”, em 1976, “Marrom Glacê”, em 1979, e “Coração Alado”, em 1980.Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/26-Myrian-Rios.jpg?20260228082708" width="1114" height="626">
Durante a década de 1980, já casada com o cantor Roberto Carlos, reduziu o ritmo de trabalhos na TV, mas ainda interpretou personagens de repercussão, como Gabriela, em “Ti Ti Ti”, de 1985, e Ana Galhardo, em “Bambolê”, de 1987.Foto: Divulgação
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/31-Myrian-Rios.jpg?20260228082708" width="1114" height="626">
Myriam conheceu Roberto Carlos quando tinha apenas 16 anos. O casamento durou quase uma década e terminou depois que a atriz descobriu que o cantor havia feito vasectomia sem que ela soubesseFoto: Reprodução do Youtube
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/12-Myrian-Rios.jpg?20260228082708" width="1114" height="626">
“Ele fez vasectomia, e eu queria ter filhos, ser mãe. Aí eu soube, ele não me contava. Ele não sabia que eu sabia. Não foi fácil separar. Eu separei sofrendo, amando. Ele me amando, e eu o amando. Não separei porque eu não gostava dele mais, separei amando”, revelou Rios em 2019 ao canal “Na lata”, de Antônia Fontenelle.Foto: Reprodução do Instagram @myrianrios
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/01-Myrian-Rios.jpg?20260228082710" width="1114" height="626">
Em 1989, iniciou namoro com o cirurgião plástico Edmar Fontoura e, no mesmo período, mudou-se para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde trabalhou como correspondente internacional de cinema para a extinta Rede Manchete.Foto: - Reprodução do Flickr Myrian Rios
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/22-Myrian-Rios.jpg?20260228082710" width="1114" height="626">
Em 28 de outubro de 1996 nasceu, no Rio de Janeiro, seu primeiro filho, Edmar Rios Fontoura, fruto desse casamento, que terminou em 1998.Foto: - Reprodução do Instagram @myrianrios
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/08/Andre-Goncalves.jpg?20260228082710" width="1114" height="626">
No ano seguinte, ela deu início ao relacionamento com o ator André Gonçalves. Em 2000, descobriu uma nova gravidez e, em 6 de dezembro de 2001, nasceu seu segundo filho, Pedro Arthur Rios Gonçalves. O casal se separou de forma amigável em 2002.Foto: Youtube/ Jornal O Globo
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/07-Myrian-Rios.jpg?20260228082710" width="1114" height="626">
Em 2002, passou a integrar a Fundação João Paulo II, mantenedora da comunidade católica Canção Nova, ligada à Renovação Carismática Católica.Foto: Reprodução do Instagram @myrianrios
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/23-Myrian-Rios.jpg?20260228082710" width="1114" height="626">
Então, tornou-se consagrada e missionária na comunidade, participando de programas de rádio, internet e televisão da emissora católica.Foto: Reprodução do Instagram @myrianrios
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/11-Myrian-Rios.jpg?20260228082713" width="1114" height="626">
Em 2004, lançou o livro “Eu, Myrian Rios”, pela editora Canção Nova, relatando sua trajetória de vida e conversão. Em 2017, publicou “Deixa Eu Contar Como Foi”, pela mesma editora, também narrando suas experiências de fé.Foto: Reprodução do Instagram @myrianrios
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/02-Myrian-Rios.jpg?20260228082713" width="1114" height="626">
Myriam Rios também envolveu-se na política. A atriz foi eleita deputada estadual pelo PDT do Rio de Janeiro em 3 de outubro de 2010, beneficiada pela expressiva votação obtida pelo apresentador Wagner Montes. Ele cumpriu um mandato, entre 2011 e 2014.Foto: Reprodução do Flickr Myrian Rios
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/27-Myrian-Rios.jpg?20260228082713" width="1114" height="626">
Outro aspecto interessante da atriz é que ela já declarou em entrevistas que é vegetariana desde 1981, tendo tomado a decisão após leituras sobre os impactos do consumo de carne.Foto: Divulgação