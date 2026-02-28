Atriz Myrian Rios exibe fotos em Israel ao lado de filho com André Gonçalves

“Ele fez vasectomia, e eu queria ter filhos, ser mãe. Aí eu soube, ele não me contava. Ele não sabia que eu sabia. Não foi fácil separar. Eu separei sofrendo, amando. Ele me amando, e eu o amando. Não separei porque eu não gostava dele mais, separei amando”, revelou Rios em 2019 ao canal “Na lata”, de Antônia Fontenelle.