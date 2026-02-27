Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

SOS é símbolo de socorro reconhecido no mundo inteiro; saiba sua origem

RF
Redação Flipar
  • <p>Quando no formato de código Morse, esse sinal é grafado (? ? ? ??? ??? ??? ? ? ?) e transmitido segundo esse padrão.</p>

    Quando no formato de código Morse, esse sinal é grafado (? ? ? ??? ??? ??? ? ? ?) e transmitido segundo esse padrão.

     Foto: Domínio público
  • <p>O SOS teve origem nos regulamentos de rÃ¡dio marÃ­timo do governo alemÃ£o em 1Âº de abril de 1905. Foi aprovado pela ConvenÃ§Ã£o Internacional de Radiotelegrafia em 1906, apenas como sequÃªncia de sinais, sem forma de abreviaÃ§Ã£o. Em 1908, tornou-se o SOS que ate hoje todos conhecem. Popularmente, uma espÃ©cie de Save Our Souls (Salve nossas almas).</p>

    O SOS teve origem nos regulamentos de rÃ¡dio marÃ­timo do governo alemÃ£o em 1Âº de abril de 1905. Foi aprovado pela ConvenÃ§Ã£o Internacional de Radiotelegrafia em 1906, apenas como sequÃªncia de sinais, sem forma de abreviaÃ§Ã£o. Em 1908, tornou-se o SOS que ate hoje todos conhecem. Popularmente, uma espÃ©cie de Save Our Souls (Salve nossas almas).

     Foto: Imagem de Golda Falk por Pixabay
  • <p>O SOS (às vezes grafado com pontos – S.O.S) é um símbolo conhecido no mundo inteiro, com a facilidade de ser um ambigrama, visto da mesma forma se estiver de cabeça para baixo ou de trás para frente. Tem sido usado largamente para pedidos de socorro , inclusive, por pessoas comuns, pela facilidade de entendimento da expressão.</p>

    O SOS (às vezes grafado com pontos – S.O.S) é um símbolo conhecido no mundo inteiro, com a facilidade de ser um ambigrama, visto da mesma forma se estiver de cabeça para baixo ou de trás para frente. Tem sido usado largamente para pedidos de socorro , inclusive, por pessoas comuns, pela facilidade de entendimento da expressão.

     Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
  • <p>Os símbolos – sejam desse tipo, usados de forma prática no dia a dia, sejam cercados de misticismo e superstições – permitem uma comunicação visual rápida, representando ideias, conceitos ou emoções. Confira agora o significado de símbolos populares!</p>

    Os símbolos – sejam desse tipo, usados de forma prática no dia a dia, sejam cercados de misticismo e superstições – permitem uma comunicação visual rápida, representando ideias, conceitos ou emoções. Confira agora o significado de símbolos populares!

     Foto: montagem / flickr / wikimedia commons
  • <p>Flor-de-Lis: O símbolo foi adotado pela realeza francesa no século XII. Ele foi usado no brasão de armas dos reis da França e também em outros símbolos da monarquia. Há teorias que associam a flor-de-lis à pureza e renovação.</p>

    Flor-de-Lis: O símbolo foi adotado pela realeza francesa no século XII. Ele foi usado no brasão de armas dos reis da França e também em outros símbolos da monarquia. Há teorias que associam a flor-de-lis à pureza e renovação.

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>Ankh: O Ankh era usado na arte e na escrita egípcias para representar a palavra “vida” e, por extensão, como um símbolo da própria vida. Acredita-se que o símbolo tenha surgido na Quinta Dinastia do Egito, por volta de 2500 aC.</p>

    Ankh: O Ankh era usado na arte e na escrita egípcias para representar a palavra “vida” e, por extensão, como um símbolo da própria vida. Acredita-se que o símbolo tenha surgido na Quinta Dinastia do Egito, por volta de 2500 aC.

     Foto: Flickr Cpt@
  • <p>OM: Acredita-se que a origem do OM remonte à época dos Vedas, antigos textos sagrados do hinduísmo. É um dos símbolos mais antigos do mundo e costuma ser associado à Essência Primordial da Vida.</p>

    OM: Acredita-se que a origem do OM remonte à época dos Vedas, antigos textos sagrados do hinduísmo. É um dos símbolos mais antigos do mundo e costuma ser associado à Essência Primordial da Vida.

     Foto: Imagem Freepik
  • <p>Mjölnir: Na mitologia nórdica, o Mjölnir é o símbolo que representa a força e a proteção do deus Thor. Além disso, ele costuma ser usado como um amuleto ou talismã para proteção e boa sorte.</p>

    Mjölnir: Na mitologia nórdica, o Mjölnir é o símbolo que representa a força e a proteção do deus Thor. Além disso, ele costuma ser usado como um amuleto ou talismã para proteção e boa sorte.

     Foto: Ola Myrin, Statens - Wikimédia Commons
  • <p>Trevo: Na mitologia celta, o trevo é um símbolo sagrado. Os druidas, os sacerdotes e conselheiros dos celtas acreditavam que o trevo de quatro folhas era um sinal de boa sorte. Para eles, cada folha representava um aspecto da vida: fé, esperança, amor e sorte.</p>

    Trevo: Na mitologia celta, o trevo é um símbolo sagrado. Os druidas, os sacerdotes e conselheiros dos celtas acreditavam que o trevo de quatro folhas era um sinal de boa sorte. Para eles, cada folha representava um aspecto da vida: fé, esperança, amor e sorte.

     Foto: Imagem de REDQUASAR por Pixabay
  • <p>Caduceu: O caduceu é um símbolo antigo que representa o equilíbrio e a harmonia entre duas forças opostas. É composto por duas serpentes que se entrelaçam em torno de um bastão. Acredita-se que tenha surgido na Grécia antiga, por volta de 2000 aC.</p>

    Caduceu: O caduceu é um símbolo antigo que representa o equilíbrio e a harmonia entre duas forças opostas. É composto por duas serpentes que se entrelaçam em torno de um bastão. Acredita-se que tenha surgido na Grécia antiga, por volta de 2000 aC.

     Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>Ichthys: Também conhecido como “peixe de Jesus”, o Ichthys é um dos símbolos mais antigos do cristianismo. Nele, tem uma frase em grego que significa “Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador”.</p>

    Ichthys: Também conhecido como “peixe de Jesus”, o Ichthys é um dos símbolos mais antigos do cristianismo. Nele, tem uma frase em grego que significa “Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador”.

     Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • <p>Paz Hippie: TambÃ©m conhecido como “SÃ­mbolo da Paz”, Ã© o sÃ­mbolo universal de paz e amor. Foi criado em 1958 pelo artista grÃ¡fico britÃ¢nico Gerald Holtom, como logotipo da Campanha pelo Desarmamento Nuclear, na GrÃ£-Bretanha.</p>

    Paz Hippie: TambÃ©m conhecido como “SÃ­mbolo da Paz”, Ã© o sÃ­mbolo universal de paz e amor. Foi criado em 1958 pelo artista grÃ¡fico britÃ¢nico Gerald Holtom, como logotipo da Campanha pelo Desarmamento Nuclear, na GrÃ£-Bretanha.

     Foto: Imagem de Gordon Johnson por Pixabay
  • <p>Pomba da paz: A origem da pomba da paz remonta Ã  BÃ­blia, no Livro de GÃªnesis. No fim do DilÃºvio, NoÃ© enviou uma pomba para ver se as Ã¡guas tinham baixado e o bicho voltou com um ramo de oliveira no bico, sinal de que a paz havia sido restaurada na Terra.</p>

    Pomba da paz: A origem da pomba da paz remonta Ã  BÃ­blia, no Livro de GÃªnesis. No fim do DilÃºvio, NoÃ© enviou uma pomba para ver se as Ã¡guas tinham baixado e o bicho voltou com um ramo de oliveira no bico, sinal de que a paz havia sido restaurada na Terra.

     Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>Olho da Providência: Em várias culturas costuma ser interpretado como a representação da divina providência, o olho de Deus observando a humanidade.</p>

    Olho da Providência: Em várias culturas costuma ser interpretado como a representação da divina providência, o olho de Deus observando a humanidade.

     Foto: Flickr my-way-love ya
  • <p>Suástica: A suástica é um símbolo muito antigo, que foi utilizado por várias culturas diferentes, ao longo de cerca de cinco mil anos. Antes de ser associado ao Nazismo, a suástica era usada para boa sorte, prosperidade, bem-estar e paz.</p>

    Suástica: A suástica é um símbolo muito antigo, que foi utilizado por várias culturas diferentes, ao longo de cerca de cinco mil anos. Antes de ser associado ao Nazismo, a suástica era usada para boa sorte, prosperidade, bem-estar e paz.

     Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • <p>Mau Olhado: O sÃ­mbolo do mau olhado mais comum Ã© o olho grego. Acredita-se que o objeto pode proteger o portador de energias negativas, como a inveja. Ã? usado por vÃ¡rias culturas ao redor do mundo, como na Turquia, GrÃ©cia, Egito, Oriente MÃ©dio e sul da Europa.</p>

    Mau Olhado: O sÃ­mbolo do mau olhado mais comum Ã© o olho grego. Acredita-se que o objeto pode proteger o portador de energias negativas, como a inveja. Ã? usado por vÃ¡rias culturas ao redor do mundo, como na Turquia, GrÃ©cia, Egito, Oriente MÃ©dio e sul da Europa.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o Pixabay
  • <p>Foice e Martelo: É um símbolo comunista que representa a união da classe trabalhadora, incluindo os camponeses e os trabalhadores industriais. Foi criado na Rússia, após a Revolução de Outubro de 1917.</p>

    Foice e Martelo: É um símbolo comunista que representa a união da classe trabalhadora, incluindo os camponeses e os trabalhadores industriais. Foi criado na Rússia, após a Revolução de Outubro de 1917.

     Foto: Imagem vetorizada Flipar
  • <p>Triquetra: Acredita-se que o símbolo tenha surgido na Europa, há cerca de 5.000 anos. Na cultura celta, a triquetra representa a tríade divina, ou as três faces da Deusa Mãe. As três pontas representam as três fases da vida: nascimento, vida e morte.</p>

    Triquetra: Acredita-se que o símbolo tenha surgido na Europa, há cerca de 5.000 anos. Na cultura celta, a triquetra representa a tríade divina, ou as três faces da Deusa Mãe. As três pontas representam as três fases da vida: nascimento, vida e morte.

     Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • <p>Cruz: Um dos símbolos mais antigos do mundo, a cruz foi encontrada em artefatos de várias culturas, incluindo a neolítica Vinca, na Europa, a civilização egípcia e a civilização chinesa. Na cultura egípcia, era um símbolo de vida e ressurreição. No cristianismo, representa redenção e salvação.</p>

    Cruz: Um dos símbolos mais antigos do mundo, a cruz foi encontrada em artefatos de várias culturas, incluindo a neolítica Vinca, na Europa, a civilização egípcia e a civilização chinesa. Na cultura egípcia, era um símbolo de vida e ressurreição. No cristianismo, representa redenção e salvação.

     Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>Pentagrama: A origem é multifacetada e possui diversos significados a depender da cultura a qual está associado. Costuma ser ligado ao ocultismo, magia e feitiçaria e pode ser tido como um símbolo de poder e domínio. Também está muito presente na cultura popular, como no heavy metal.</p>

    Pentagrama: A origem é multifacetada e possui diversos significados a depender da cultura a qual está associado. Costuma ser ligado ao ocultismo, magia e feitiçaria e pode ser tido como um símbolo de poder e domínio. Também está muito presente na cultura popular, como no heavy metal.

     Foto: Flickr roberto belizario
  • <p>Yin e Yang: O símbolo foi encontrado em artefatos da cultura chinesa da dinastia Shang, que governou de 1600 a 1046 a.C. Costuma representar a dualidade da natureza. O ponto da cor oposta indica que um lado não pode existir sem o outro.</p>

    Yin e Yang: O símbolo foi encontrado em artefatos da cultura chinesa da dinastia Shang, que governou de 1600 a 1046 a.C. Costuma representar a dualidade da natureza. O ponto da cor oposta indica que um lado não pode existir sem o outro.

     Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • <p>Estrela de Davi: Na cultura judaica, a estrela de Davi é um símbolo sagrado que representa a união do céu e da terra. Os dois triângulos opostos representam os dois mundos, o espiritual e o material.</p>

    Estrela de Davi: Na cultura judaica, a estrela de Davi é um símbolo sagrado que representa a união do céu e da terra. Os dois triângulos opostos representam os dois mundos, o espiritual e o material.

     Foto: Flickr O que vi do mundo
  • <p>PI: O símbolo foi criado pelo matemático inglês William Jones, em 1706. Ele usou a letra grega ?, que é a primeira da palavra que significa “perímetro”. Tempos depois, o PI foi adotado por matemáticos e cientistas em todo o mundo.</p>

    PI: O símbolo foi criado pelo matemático inglês William Jones, em 1706. Ele usou a letra grega ?, que é a primeira da palavra que significa “perímetro”. Tempos depois, o PI foi adotado por matemáticos e cientistas em todo o mundo.

     Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • <p>Coração: A origem do símbolo do coração é um mistério, mas acredita-se que ele tenha sido encontrado primeiro em artefatos da Europa, como cartas de baralho e poemas de amor.</p>

    Coração: A origem do símbolo do coração é um mistério, mas acredita-se que ele tenha sido encontrado primeiro em artefatos da Europa, como cartas de baralho e poemas de amor.

     Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>A Estrela e o Crescente: Na cultura suméria, o crescente era um símbolo da deusa Inanna, a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. A estrela era um símbolo do deus Anu, o deus do céu. No Islã, o símbolo ficou popular no século 11, durante o domínio do Império Otomano.</p>

    A Estrela e o Crescente: Na cultura suméria, o crescente era um símbolo da deusa Inanna, a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. A estrela era um símbolo do deus Anu, o deus do céu. No Islã, o símbolo ficou popular no século 11, durante o domínio do Império Otomano.

     Foto: Imagem do site grátis PNG
  • <p>Águia Bicéfala: Assim como vários símbolos dessa lista, a Águia Bicéfala está presente em várias culturas e pode ter inúmeras associações. Na cultura babilônica, é ligada à deusa da guerra e da fertilidade; na babilônica, à divindade da sabedoria e da luz.</p>

    Águia Bicéfala: Assim como vários símbolos dessa lista, a Águia Bicéfala está presente em várias culturas e pode ter inúmeras associações. Na cultura babilônica, é ligada à deusa da guerra e da fertilidade; na babilônica, à divindade da sabedoria e da luz.

     Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • <p>Mandala: A palavra mandala vem do sânscrito e significa “círculo” ou “objeto em forma de disco”. Ela é uma figura geométrica que representa a totalidade, a unidade e o equilíbrio.</p>

    Mandala: A palavra mandala vem do sânscrito e significa “círculo” ou “objeto em forma de disco”. Ela é uma figura geométrica que representa a totalidade, a unidade e o equilíbrio.

     Foto: Flickr Lucus2006
  • <p>Caveira: Em algumas culturas, como a romana, as caveiras eram usadas em rituais funerários e eram vistas como um lembrete da inevitabilidade da morte. Na cultura egípcia, a caveira era usada em artefatos fúnebres, como múmias e sarcófagos.</p>

    Caveira: Em algumas culturas, como a romana, as caveiras eram usadas em rituais funerários e eram vistas como um lembrete da inevitabilidade da morte. Na cultura egípcia, a caveira era usada em artefatos fúnebres, como múmias e sarcófagos.

     Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>Árvore da vida: Na cultura mesopotâmica, a árvore da vida era um símbolo da fertilidade e da renovação. Na cultura egípcia, ela era associada ao deus Osíris, o deus da vida após a morte.</p>

    Árvore da vida: Na cultura mesopotâmica, a árvore da vida era um símbolo da fertilidade e da renovação. Na cultura egípcia, ela era associada ao deus Osíris, o deus da vida após a morte.

     Foto: Facebook O Poder dos Arquétipos
  • <p>Fênix: O mito da fênix é encontrado em várias culturas, incluindo a egípcia, a grega, a romana e a chinesa. Na cultura egípcia, era conhecida como benu, uma ave sagrada que era associada ao Rá, o deus Sol. Também é associada à renovação e ao renascimento.</p>

    Fênix: O mito da fênix é encontrado em várias culturas, incluindo a egípcia, a grega, a romana e a chinesa. Na cultura egípcia, era conhecida como benu, uma ave sagrada que era associada ao Rá, o deus Sol. Também é associada à renovação e ao renascimento.

     Foto: Flickr lu CRIS
  • <p>Esquadro e compasso (Maçonaria): É composto pelo esquadro, associado à justiça, ordem e equilíbrio e o compasso, ligado à prudência, moderação e circunspecção. Os dois juntos simbolizam harmonia e fraternidade.</p>

    Esquadro e compasso (Maçonaria): É composto pelo esquadro, associado à justiça, ordem e equilíbrio e o compasso, ligado à prudência, moderação e circunspecção. Os dois juntos simbolizam harmonia e fraternidade.

     Foto: Wikimedia commons EricCable
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay