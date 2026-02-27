Assine
Vida noturna de São Paulo é eleita a melhor do planeta

Redação Flipar
  • <p>A capital paulista se posicionou como a líder da América Latina, superando outras como Cidade do México (30º), Buenos Aires (39º) e Rio de Janeiro (42º).</p>

     Foto: Marcos Marcos Mark/Pixabay
  • <p>Segundo o relatório, a cidade se destaca pela vida noturna e pela alta atividade no Instagram, refletindo sua capacidade de atrair pessoas.</p>

     Foto: henriquea2011/Pixabay
  • <p>A cena gastronômica, com o retorno do Guia Michelin e a presença de restaurantes renomados como D.O.M., Maní e Evvai também foi considerado um diferencial.</p>

     Foto: Divulgação/Evvai
  • <p>Outros fatores citados foram o mercado de compras de luxo — em lugares como Oscar Freire, shoppings JK Iguatemi e Cidade Jardim — e a revitalização do Distrito Anhembi.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Além disso, o ranking levou em conta a expansão dos setores de tecnologia e fintechs nas regiões da Faria Lima e Berrini, e o título de Cidade Criativa dado pela Unesco na categoria Cinema.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Agent010
  • <p>O Rio de Janeiro foi citado em 42º, impulsionado principalmente pela vida noturna e megashows recentes em Copacabana, que injetaram milhões na economia turística.</p>

     Foto: ASSY/Pixabay
  • <p>Também foram mencionados o aprimoramento do acesso aéreo para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e os atrativos culturais e naturais, como o Museu do Amanhã e o Parque Nacional da Tijuca.</p>

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>Ao todo, o ranking analisou 270 cidades com mais de 1 milhão de habitantes ao redor do globo. Dessas, apenas 100 foram consideradas “potências urbanas”.</p>

     Foto: Flickr redlac real estate
  • <p>Para estabelecer a lista, foram usados dados estatísticos, experiência dos usuários e pesquisas globais sobre moradia, turismo e oportunidades de emprego.</p>

     Foto: Todd Jones - Flickr
  • <p>O estudo avaliou 46 métricas, incluindo clima, economia, presença de grandes empresas e dados de plataformas como Google, Instagram e TikTok. Veja quais foram consideradas as 5 melhores cidades do mundo!</p>

     Foto: Daniel Esteves/Unsplash
  • <p>5º) Madri, Espanha – A capital espanhola foi citada por seu ambicioso plano de transformação verde e o maior projeto de regeneração urbana da Europa, além de ter uma das maiores frotas de ônibus elétricos do continente.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Ank Kumar
  • <p>4º) Tóquio, Japão – A capital japonesa consegue se destacar pela eficiência dos aeroportos, pela força de sua cena cultural e gastronômica e por projetos urbanos inovadores, como o futuro Tokyo Sky Corridor.</p>

     Foto: Yu Kato/Unsplash
  • <p>3º) Paris, França – Poucas cidades conseguem capturar a atenção global de forma tão abrangente quanto Paris. Entre os destaques da cidade está o processo de reinvenção urbana focado no futuro, como a constante redução da circulação de carros.</p>

     Foto: Lisha Riabinina/Unsplash
  • <p>2º) Nova York, Estados Unidos – A sempre vibrante Nova York alcançou a 2ª posição neste ano. O relatório destacou a capacidade da metrópole de conseguir manter mundo fascinado por sua essência única.</p>

     Foto: Patrick Tomasso/Unsplash
  • <p>1º) Londres, Inglaterra – Chamada de “capital das capitais”, Londres manteve sua liderança no ranking pelo impressionante 11º ano consecutivo. A cidade assegurou a liderança em três das 34 subcategorias avaliadas: Prosperidade, Aeroportos e Grandes Empresas.</p>

     Foto: Charles Postiaux/Unsplash
