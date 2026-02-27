Assine
Menor cidade do Brasil tem qualidade de vida que impressiona

    Apesar do tamanho reduzido, a cidade de aproximadamente 8 mil habitantes se destaca por sua economia dinâmica e pela boa qualidade de vida.

     Foto: reprodução/youtube
    Situada a 180 km de Belo Horizonte, a economia de Santa Cruz de Minas é impulsionada principalmente pelo setor de serviços, que contribui para um dos maiores PIBs da microrregião.

     Foto: reprodução/youtube
    A indústria local também é relevante, com destaque para a produção de móveis artesanais e produtos alimentícios, que levam o nome da cidade para além de Minas Gerais.

     Foto: reprodução/youtube
    A Igreja Matriz de Santa Cruz, construída no século 18, é um dos principais pontos de referência e atração da cidade, representando a forte influência da fé católica na região.

     Foto: Panoramio - Paulo JC Nogueira
    A proximidade com São João del-Rei, uma cidade histórica e turística, contribui para o movimento de pessoas e o desenvolvimento econômico de Santa Cruz de Minas.

     Foto: wikimedia commons/creative commons/Thais Andressa
    A cidade também é conhecida por seu clima acolhedor e pela preservação de tradições mineiras, como a culinária típica, com pratos como o feijão tropeiro, o tutu à mineira e o famoso pão de queijo.

     Foto: reprodução/ TudoGostoso
    Para quem visita a região, a cidade é um convite para conhecer um pouco mais da história, da cultura e das tradições que fazem de Minas Gerais um estado tão especial. Veja agora o ranking completo dos menores municípios do Brasil!

     Foto: reprodução/youtube
    10ª) Toritama (Pernambuco) – Área: 25,704 km² | População: 45,2 mil habitantes | Densidade populacional: 1.759,2 hab./km².

     Foto: divulgação/Prefeitura de Toritama
    9ª) Taboão da Serra (São Paulo) – Área: 20,478 km² | População: 285,5 mil habitantes | Densidade populacional: 13.945,2 hab./km².

     Foto: wikimedia commons/Reginaldomaia
    8ª) General Maynard (Sergipe) – Área: 20,221 km² | População: 3 mil habitantes | Densidade populacional: 150,2 hab./km².

     Foto: reprodução/tripadvisor
    7ª) Nilópolis (Rio de Janeiro) – Área: 19,393 km² | População: 162,9 mil habitantes | Densidade populacional: 8.399,6 hab./km².

     Foto: divulgação/prefeitura de nilópolis
    6ª) Fernando de Noronha (Pernambuco) – Área: 18,609 km² | População: 3 mil habitantes | Densidade populacional: 170,2 hab./km².

     Foto:
    5ª) Jandira (São Paulo) – Área: 17,523 km² | População: 125 mil habitantes | Densidade populacional: 7.129,9 hab./km².

     Foto: Divulgação/Secretaria de Habitação e Planejamento de Jandira
    4ª) Poá (São Paulo) – Área: 17,496 km² | População: 103,7 mil habitantes | Densidade populacional: 5.930,8 hab./km².

     Foto: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá
    3ª) São Caetano do Sul (São Paulo) – Área: 15,331 km² | População: 165,6 mil habitantes | Densidade populacional: 10.805,2 hab./km².

     Foto: Erik Romero/PMSCS
    2ª) Águas de São Pedro (São Paulo) – Área: 3,612 km² | População: 3,4 mil habitantes | Densidade populacional: 955,4 hab./km².

     Foto: Eduardo Shiroma/Wkimedia commons/
    1ª) Santa Cruz de Minas (Minas Gerais) – Área: 3,565 km² | População: 8,1 mil habitantes | Densidade populacional: 2.274,6 hab./km².

     Foto: Wikimidia commons
