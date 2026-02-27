Assine
Conheça como surgiu o nome de cada estado brasileiro

RF
Redação Flipar
    ACRE – Vem de ‘aquiri’, corruptela de ‘uwakuru’, vocábulo do dialeto Ipurinã que denominava um rio da região.

     Foto: Agência de Notícias do Acre - Flickr - Wikimédia Commons
    ALAGOAS – Se deve ao grande número de lagos e lagoas na região: Mais de 30 no estado, sendo 17 apenas na capital Maceió.

     Foto: Legacy600 - Wikimédia Commons
    AMAPÁ – Origem controversa. Pode ser por causa da língua tupi (ama – chuva / paba – lugar) ou por causa da árvore amapá (Hancornia amapa), comum no local. A seiva é usada como fortificante e estimuladora de apetite.

     Foto: - divulgação Prefeitura de Tartarugalzinho
    AMAZONAS – Se deve à bravura de indígenas de uma tribo que guerreou contra o explorador espanhol Francisco de Orellana em 1541. Elas foram comparadas às amazonas, mulheres guerreiras da lenda grega.

     Foto: Frank Garcia/Divulgação agenciaamazonas.am.gov.br
    BAHIA – Deriva de Baía de Todos os Santos, região onde uma esquadra portuguesa atracou em 1/11/1501, dia dedicado a Todos os Santos.

     Foto: Aerea100 wikimedia commons
    CEARÁ – Deriva de ‘ciará’ ou ‘siará’ – canto da jandaia, em tupi. Trata-se de um pequeno pagagaio.

     Foto: GIANNIZZZERO wikimedia commons
    ESPÍRITO SANTO – Ganhou este nome porque o responsável pela capitania local chegou no dia 23/5/1535, um domingo do Espírito Santo (Pentecostes, 50 dias após a Páscoa).

     Foto: Erick Coser wiki commons
    GOIÁS – Deriva do nome dos índios guaiás, que habitavam a região no fim do século 16, quando bandeirantes chegaram em busca de ouro.

     Foto: Jackson Rodrigues/Prefeitura de Goiânia
    MARANHÃO – Origem controversa. Pode ser do tupi ‘mbarã-nhana’ (rio que corre) ou do ‘marañon’ (cajueiro, árvore típica da região).

     Foto: Divulgação Pref. Imperatriz do Maranhão
    MATO GROSSO – Nome dado por bandeirantes em 1730 por causa das matas que eram muito espessas na região.

     Foto: Flavio Andre/ M Tur wikimedia commons
    MATO GROSSO DO SUL – Desmembrou-se de Mato Grosso em 1977.

     Foto: reprodução TV Globo
    MINAS GERAIS – O nome se deve às numerosas minas de metais preciosos descobertas por bandeirantes.

     Foto: Vinícius Montgomery - Flickr
    PARÁ – Vem da palavra tupi ‘pa’ra’, que significa ‘mar. Os indígenas chamaram assim braço direito do rio Amazonas que, ao confluir com o Rio Tocantins, se alonga muito parecendo o mar.

     Foto: Snz58148687 - Wikimédia Commons
    PARAÌBA – Vem da junção do tupi ‘pa’ra’ com ‘a’iba’, que significa ‘ruim, impraticável para a navegação.

     Foto: Jailsoncoutinho wikimedia commons
    PARANÁ – Formado pela junção de ‘pa’ra’ com ‘aña’, que significa ‘semelhante, parecido. No caso, indicaria um rio parecido com mar.

     Foto: Maria Cristina N. wikimedia commons
    PERNAMBUCO- Vem do tupi-guarani ‘paranambuco’, junção de ‘para’nã’ (rio caudaloso) e ‘pu’ka’ (rebentar, furar) e significa ‘buraco no mar.

     Foto: Paulo Camelo wikimedia commons
    PIAUÍ – Vem do tupi ‘pi’awa’ ou ‘pi(‘ra)’awa’, que significa ‘piau, peixe grande’, com ‘i’ (rio).

     Foto: tce.pi.gov.br
    RIO DE JANEIRO- Em 1º de janeiro de 1502, uma expedição portuguesa sob o comando de Gaspar Lemos chegou à Baía de Guanabara, mas os portugueses acham que era rio. E incluíram o mês no nome.

     Foto: Imagem de Iva Castro por Pixabay
    RIO GRANDE DO NORTE- Recebeu esse nome por conta do tamanho do Rio Potengi.

     Foto: Patrick-BR wikimedia commons
    RIO GRANDE DO SUL -Primeiro foi chamado de São Pedro do Rio Grande, por causa do canal que liga a Lagoa dos Patos ao oceano. Depois simplificou o nome. .

     Foto: Kelly da Silva KS wikimedia commons
    RONDÔNIA- Era chamada de Território do Guaporé em 1943 e trocou de nome em 17 de fevereiro de 1956, em homenagem ao marechal Cândido Rondon, engenheiro militar e sertanista que famoso pelas explorações da Bacia Amazônica..

     Foto: Just a Brazilian man from Brazil - wikimedia commons
    RORAIMA – O nome refere-se à junção de ‘roro’ ou ‘rora’ (verde) com ‘imã’ (serra ou monte).

     Foto: reprodução brasil-turismo.com/roraima
    SÃO PAULO- Nome se refere à data de fundação do Real Colégio de São Paulo de Piratininga, em 25/1/1554. O 25 de janeiro marca a conversão do apóstolo Paulo ao Cristianismo.

     Foto: Webysther Nunes - wikimedia commons
    SERGIPE – Do tupi ‘si’ri-ï-pe’, que significa ‘rio dos siris’.

     Foto: E-Sergipe Flick R wikimedia commons
    SANTA CATARINA- Duas hipóteses. Pode ser por causa de Catarina, mulher homenageada por Sebastião Caboto, italiano a serviço da Espanha, que chegou à ilha por em 1526. Ou oferecimento a Santa Catarina de Alexandria, festejada pela Igreja no dia 25/11.

     Foto: Prefeitura de Camboriú
    TOCANTINS- Nome de indígenas da região junto à foz do Rio Tocantins. A palavra tupi significa ‘bico de tucano’.

     Foto: OneEarthCreations por Pixabay
