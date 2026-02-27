A grandiosidade das cúpulas em monumentos pelo mundo

Cúpula do Panteão ( Roma, Itália) – Feita em concreto maciço, sem reforço, é uma das maiores do mundo e permanece intacta há quase dois milênios. O óculo central cria um efeito de iluminação natural, que confere um ar místico e espiritual ao espaço interior, onde há sarcófagos de grandes personalidades, como o pintor Rafael Sanzio