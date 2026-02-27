Leguminosas que rendem bolinhos fartos e saborosos

Feijao fradinho- Muito usado no acarajé, o feijão-fradinho tem uma textura que forma uma massa densa e fácil de fritar. É rico em ferro, proteínas e fibras, além de ser muito saboroso quando misturado com temperos como cebola e alho.Pode render, inclusive, um bolinho de feijoada, que também pode ser feito com outros tipos de feijão.