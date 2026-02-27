Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Fruta do Dragão: como plantar pitaya e os benefícios da fruta

RF
Redação Flipar
  • <p>Diante disso, para o cultivo desta fruta, é necessário entender que ela vem de uma planta resistente, da família dos cactos, que se adapta bem a climas quentes.</p>

    Diante disso, para o cultivo desta fruta, é necessário entender que ela vem de uma planta resistente, da família dos cactos, que se adapta bem a climas quentes.

     Foto: Pixabay
  • <p>Ela, então, cresce em vasos com drenagem, sendo perfeita para varandas ou quintais pequenos, com sua estrutura que adiciona um toque ornamental.</p>

    Ela, então, cresce em vasos com drenagem, sendo perfeita para varandas ou quintais pequenos, com sua estrutura que adiciona um toque ornamental.

     Foto: Pixabay
  • <p>Assim, a iluminação é essencial para o cultivo de pitaya, assim como a escolha de um local com pelo menos seis horas de sol direto por dia. Um exemplo disso é uma varanda ensolarada ou quintal, pois ela prospera no calor.</p>

    Assim, a iluminação é essencial para o cultivo de pitaya, assim como a escolha de um local com pelo menos seis horas de sol direto por dia. Um exemplo disso é uma varanda ensolarada ou quintal, pois ela prospera no calor.

     Foto: Pixabay
  • <p>Por outro lado, deve-se evitar locais com ventos fortes que possam danificar os caules. O vaso necessita ficar em uma área ventilada, para garantir espaço para as plantas se desenvolverem e facilitar as regas regulares.</p>

    Por outro lado, deve-se evitar locais com ventos fortes que possam danificar os caules. O vaso necessita ficar em uma área ventilada, para garantir espaço para as plantas se desenvolverem e facilitar as regas regulares.

     Foto: Pixabay
  • <p>O substrato ideal deve ser leve e bem drenado. Combine, portanto, terra vegetal, areia e húmus de minhoca para garantir boa drenagem e nutrientes. Essa mistura ajuda a pitaya a crescer forte e produzir frutos vibrantes.</p>

    O substrato ideal deve ser leve e bem drenado. Combine, portanto, terra vegetal, areia e húmus de minhoca para garantir boa drenagem e nutrientes. Essa mistura ajuda a pitaya a crescer forte e produzir frutos vibrantes.

     Foto: Pixabay
  • <p>Regue quando o solo estiver seco, geralmente a cada cinco a sete dias, evitando encharcamento para prevenir apodrecimento das raízes. A adubação natural potencializa a produção para o afastamento de pragas que prejudiquem o desenvolvimento do fruto.</p>

    Regue quando o solo estiver seco, geralmente a cada cinco a sete dias, evitando encharcamento para prevenir apodrecimento das raízes. A adubação natural potencializa a produção para o afastamento de pragas que prejudiquem o desenvolvimento do fruto.

     Foto: Pixabay
  • <p>A plantação de pitaya depende do clima local, mas períodos mais quentes favorecem o enraizamento. Em regiões tropicais, o plantio pode ser feito em qualquer época, desde que a planta receba água suficiente e calor adequado.</p>

    A plantação de pitaya depende do clima local, mas períodos mais quentes favorecem o enraizamento. Em regiões tropicais, o plantio pode ser feito em qualquer época, desde que a planta receba água suficiente e calor adequado.

     Foto: Pixabay romippe
  • <p>Nesse sentido, cultivar pitaya em casa é uma forma vibrante de conectar-se com a natureza. Isso porque se fizer as escolhas certas, pode ter à disposição essa fruta exótica e saborosa.</p>

    Nesse sentido, cultivar pitaya em casa é uma forma vibrante de conectar-se com a natureza. Isso porque se fizer as escolhas certas, pode ter à disposição essa fruta exótica e saborosa.

     Foto: Pixabay/azideiadele
  • <p>A história da pitaya remonta à América Central e ao México, onde é nativa. A fruta é o resultado de cactos epífitos dos gêneros Hylocereus e Selenicereus e tem um cultivo que também se estende a vários países, como Brasil, Israel e China.</p>

    A história da pitaya remonta à América Central e ao México, onde é nativa. A fruta é o resultado de cactos epífitos dos gêneros Hylocereus e Selenicereus e tem um cultivo que também se estende a vários países, como Brasil, Israel e China.

     Foto: Pixabay
  • <p>O cultivo da pitaya no Brasil começou na década de 1990, com concentração em São Paulo, mas atualmente se expandiu para outras regiões do país.</p>

    O cultivo da pitaya no Brasil começou na década de 1990, com concentração em São Paulo, mas atualmente se expandiu para outras regiões do país.

     Foto: Pixabay
  • <p>O nome “pitaia” vem do idioma taíno e significa “fruta escamosa”, referindo-se à aparência da casca. Ela também é conhecida como “fruta do dragão” devido à sua aparência, com escamas que lembram a criação mitológica.</p>

    O nome “pitaia” vem do idioma taíno e significa “fruta escamosa”, referindo-se à aparência da casca. Ela também é conhecida como “fruta do dragão” devido à sua aparência, com escamas que lembram a criação mitológica.

     Foto: Imagem de ?? ? por Pixabay
  • <p>São cultivadas diversas variedades de pitaya, como a vermelha de polpa branca, a vermelha de polpa roxa, a amarela e a pink.</p>

    São cultivadas diversas variedades de pitaya, como a vermelha de polpa branca, a vermelha de polpa roxa, a amarela e a pink.

     Foto: Pixabay/SpencerWing
  • <p>A pitaya é rica em antioxidantes, que contribuem para a saúde, assim como é fonte de vitamina C, potássio, cálcio e outros nutrientes importantes.</p>

    A pitaya é rica em antioxidantes, que contribuem para a saúde, assim como é fonte de vitamina C, potássio, cálcio e outros nutrientes importantes.

     Foto: Pixabay
  • <p>Ela pode ser consumida fresca, em sucos, sorvetes e diversas receitas. Além disso, também pode se transformar em cremes, shakes, batidas e bebidas alcóolicas.</p>

    Ela pode ser consumida fresca, em sucos, sorvetes e diversas receitas. Além disso, também pode se transformar em cremes, shakes, batidas e bebidas alcóolicas.

     Foto: Pixabay
  • <p>O combo ideal da pitaya é adicioná-la em geleias, sorvetes e saladas, podendo também ser consumida em lanches junto a castanhas, com iogurte e granola, a fim de aumentar a saciedade.</p>

    O combo ideal da pitaya é adicioná-la em geleias, sorvetes e saladas, podendo também ser consumida em lanches junto a castanhas, com iogurte e granola, a fim de aumentar a saciedade.

     Foto: Pixabay/Carmen4
  • <p>Dessa forma, ela é rica em polifenóis, vitamina C e betalaínas, que combatem os radicais livres e protegem as células do organismo.</p>

    Dessa forma, ela é rica em polifenóis, vitamina C e betalaínas, que combatem os radicais livres e protegem as células do organismo.

     Foto: Pixabay/D_Van_Rensburg
  • <p>A pitaya pode auxiliar no controle da glicemia, especialmente em pessoas com diabetes tipo 2, devido ao seu baixo índice glicêmico.</p>

    A pitaya pode auxiliar no controle da glicemia, especialmente em pessoas com diabetes tipo 2, devido ao seu baixo índice glicêmico.

     Foto: Pixabay/Lebensmittelfotos
  • <p>Os antioxidantes presentes na pitaya, especialmente os polifenóis, ajudam a proteger as células do organismo contra o dano causado pelos radicais livres, contribuindo para a prevenção de algumas formas de câncer.</p>

    Os antioxidantes presentes na pitaya, especialmente os polifenóis, ajudam a proteger as células do organismo contra o dano causado pelos radicais livres, contribuindo para a prevenção de algumas formas de câncer.

     Foto: Pixabay/Simon
  • <p>O consumo regular da pitaya ajuda a prevenir o envelhecimento precoce da pele, já que possui vitamina C, que promove a formação do colágeno no organismo. É um componente importante para manter a firmeza e a elasticidade da pele.</p>

    O consumo regular da pitaya ajuda a prevenir o envelhecimento precoce da pele, já que possui vitamina C, que promove a formação do colágeno no organismo. É um componente importante para manter a firmeza e a elasticidade da pele.

     Foto: Pixbay/xxolaxx
  • <p>Assim, a pitaya Ã© uma fruta que fornece cÃ¡lcio, magnÃ©sio e fÃ³sforo para o organismo, que sÃ£o minerais importantes para o fortalecimento dos ossos e dentes, sendo uma excelente opÃ§Ã£o para as pessoas que possuem osteoporose e osteopenia.</p>

    Assim, a pitaya Ã© uma fruta que fornece cÃ¡lcio, magnÃ©sio e fÃ³sforo para o organismo, que sÃ£o minerais importantes para o fortalecimento dos ossos e dentes, sendo uma excelente opÃ§Ã£o para as pessoas que possuem osteoporose e osteopenia.

     Foto: Pixabay/brendawood33
  • <p>Estudos recentes sugerem que a pitaya atua como prebiótico, o que significa que as fibras que essa fruta possui não são digeridas no intestino, mas sim fermentadas,</p>

    Estudos recentes sugerem que a pitaya atua como prebiótico, o que significa que as fibras que essa fruta possui não são digeridas no intestino, mas sim fermentadas,

     Foto: Pixabay/Hans
  • <p>Esses prebióticos favorecem os movimentos intestinais e aumentam a produção fecal, algo que evita a prisão de ventre e melhorando a digestão de forma geral.</p>

    Esses prebióticos favorecem os movimentos intestinais e aumentam a produção fecal, algo que evita a prisão de ventre e melhorando a digestão de forma geral.

     Foto: Pixabay
  • <p>Ela pode auxiliar na saúde cardiovascular, devido à sua capacidade de reduzir o colesterol “ruim” (LDL) e contribuir para a prevenção de doenças cardíacas.</p>

    Ela pode auxiliar na saúde cardiovascular, devido à sua capacidade de reduzir o colesterol “ruim” (LDL) e contribuir para a prevenção de doenças cardíacas.

     Foto: Pixabay/SpencerWing
  • <p>Por fim, é uma fruta com alto teor de água, o que ajuda a manter o corpo hidratado, especialmente em dias quentes ou após atividade física. Além de contribuir para a formação de colágeno, o que ajuda a manter a pele saudável.</p>

    Por fim, é uma fruta com alto teor de água, o que ajuda a manter o corpo hidratado, especialmente em dias quentes ou após atividade física. Além de contribuir para a formação de colágeno, o que ajuda a manter a pele saudável.

     Foto: Pixabay/azideiadele
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay