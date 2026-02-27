Assine
Animais que hibernam no inverno; entenda a biologia dessas espécies

Redação Flipar
  • <p>Em várias partes do mundo, o inverno é um desafio para diversas espécies. O frio intenso e a escassez de alimentos podem representar uma ameaça à sobrevivência.</p>

     Foto: Elli Stattaus pixabay
  • <p>Mas a natureza é sábia e vários animais desenvolveram mecanismos de adaptação para conservar o equilíbrio do organismo e sobreviver às temperaturas mais baixas e à falta de comida.</p>

     Foto: Simon Berstecher pixabay
  • <p>É a hibernação: os animais ficam com uma hipotermia (baixa temperatura) controlada e o corpo mantém um estado de letargia, reduzindo o ritmo cardíaco, a respiração e o gasto de energia.</p>

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Essa adaptação é tão impressionante que o animal pode parecer morto. A pele fica fria, eles não fazem cocô nem xixi, a temperatura corporal se estabiliza para baixo e a respiração fica bem fraquinha.</p>

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Quando a primavera se aproxima e a temperatura começa a subir, o animal desperta, tudo volta ao normal e ele se prepara para o acasalamento.</p>

     Foto: pixabay
  • <p>Há animais que, embora durmam muito no inverno, não chegam a hibernar, pois mantêm a capacidade de acordar e ser ativo durante a estação – ainda que de forma lenta. Neste caso, não é hibernação, mas descanso prolongado.</p>

     Foto: Dwight P pixabay
  • <p>As discussões sobre hibernação ou descanso são intensas, a ponto de certos animais entrarem na lista dos que hibernam e também na outra, dos que não hibernam, mas reduzem o metabolismo e dormem muito. Veja alguns animais que dormem durante o inverno.</p>

     Foto: Mona El Falaky pixabay
  • <p>Esquilos: Esses animais têm uma longa hibernação, que ultrapassa a duração do inverno. Por sete meses, eles descem sua temperatura corporal abaixo do ponto de congelamento, mas, ainda assim, não sofrem danos cerebrais.</p>

     Foto: reprodução redes sociais
  • <p>Sapos hibernam em climas mais frios para sobreviver ao inverno. Espécies aquáticas, como sapos-comuns, geralmente se enterram no fundo de lagos ou riachos, enquanto espécies terrestres se escondem em buracos no solo ou sob folhas e troncos, reduzindo sua atividade metabólica até a chegada da primavera.</p>

     Foto:
  • <p>Morcegos: Os que hibernam são os que vivem em regiões temperadas e se alimentam de insetos. A hibernação é necessária para garantir a sobrevivência diante da falta de alimentos.</p>

     Foto: Imagem de BTS-BotrosTravelSolutions por Pixabay
  • <p>Ouriços – Esses animais mamíferos têm 16 espécies revestidas por pelos em forma de espinhos e, quando o frio chega, se recolhem.</p>

     Foto: congerdesign pixabay
  • <p>Hamster – Esses animais são pets muito comuns nas residências e quando eles hibernam alguns donos pensam que estão mortos. Mas estão apenas se adaptando.</p>

     Foto: reprodução redes sociais
  • <p>Para evitar a hibernação, mantenha o animal em ambiente aquecido e com alimentação e água regulares. Se ele entrar em processo de hibernação, o ideal é, aos poucos, reanimá-lo, pois ele não armazena gordura corporal e pode acordar debilitado.</p>

     Foto: mordilla-net pixabay
  • <p>Ratos silvestres – Não dormem a estação inteira, mas, geralmente, chegam a apagar durante seis semanas, usando a gordura acumulada no outono.</p>

     Foto: facebook.com/Animal-Zone
  • <p>Lagartos – A hibernação dos lagartos da espécie teiú já foi usada pela Universidade de Brasília para um estudo sobre envelhecimento e isquemia (interrupção da respiração que pode causar danos cerebrais).</p>

     Foto: Leyo wikimedia commons
  • <p>RÃ£s – As fÃªmeas comeÃ§am a desenvolver os ovos no outono e hibernam no inverno, em locais ocos, em terra. Os machos hibernam no lodo de charcos.</p>

     Foto: Charles J. Sharp wikimedia commons
  • <p>Tartarugas, cágados e jabutis – Esses animais são quelônios. Como sua temperatura se adapta ao ambiente, há uma queda no inverno. E o metabolismo diminui, tornando o animal lerdo.</p>

     Foto: JhonnyGames wikimedia commons
  • <p>Em países tropicais, onde o inverno não é rigoroso, nem sempre é necessário hibernar. Mas, em países frios, eles acionam esse mecanismo de proteção e dormem por quatro meses.</p>

     Foto: Jedediah White pixabay
  • <p>Marmotas – Ficam hibernando mais do que uma estação. Ao todo, permanecem na toca, sem se alimentar, por sete ou oito meses do ano.</p>

     Foto: Imagem de Mona El Falaky por Pixabay
  • <p>Texugos – No outono, eles formam o chamado panículo adiposo, um revestimento gorduroso que protege órgãos contra impactos e fornece isolamento térmico. Não chegam a hibernar, mas ficam por muito tempo inativos.</p>

     Foto: Dirk Schumacher pixabay
  • <p>Gambás – Eles desaceleram no frio e vivem em tocas com folhas secas . Reservas de gordura garantem o aquecimento do corpo. Também não hibernam, mas acordam pouco.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>Guaxinins – Não chegam a hibernar porque, quando a temperatura aumenta um pouquinho, saem do esconderijo. Mas depois voltam. Acumulam gordura e podem ficar em sono profundo por longos períodos.</p>

     Foto: pixabay
  • <p>Ursos – A temperatura corporal dos ursos cai de 38ºC para 34ºC no inverno. Eles não chegam a hibernar. Mas dormem bastante nessa época, com a queda do metabolismo.</p>

     Foto: wiki
