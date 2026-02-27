Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Urbanismo com arte: Azulejos embelezam fachadas e interiores mundo afora

RF
Redação Flipar
  • <p>Durante a Idade Média, difundiram-se pela Península Ibérica, especialmente em Portugal e Espanha, onde ganharam destaque.</p>

    Durante a Idade Média, difundiram-se pela Península Ibérica, especialmente em Portugal e Espanha, onde ganharam destaque.

     Foto: LusitanaWikimédia Commons
  • <p>Azulejos são fabricados com argila, que é moldada, seca e queimada em altas temperaturas. Recebem uma camada de esmalte cerâmico para obter cores e padrões antes da segunda queima. Podem conter materiais como sílica, feldspato e minerais que conferem resistência e brilho.</p>

    Azulejos são fabricados com argila, que é moldada, seca e queimada em altas temperaturas. Recebem uma camada de esmalte cerâmico para obter cores e padrões antes da segunda queima. Podem conter materiais como sílica, feldspato e minerais que conferem resistência e brilho.

     Foto: - Reprodução de Youtube
  • <p>A produção em larga escala gera empregos e contribui para economias locais e nacionais. O comércio global de azulejos movimenta bilhões de dólares devido à alta demanda. O setor está sempre inovando em tecnologia e sustentabilidade na produção.</p>

    A produção em larga escala gera empregos e contribui para economias locais e nacionais. O comércio global de azulejos movimenta bilhões de dólares devido à alta demanda. O setor está sempre inovando em tecnologia e sustentabilidade na produção.

     Foto: - Divulgação
  • <p>Os azulejos são suportes para expressar desenhos, narrativas e padrões artísticos. Artistas famosos, como Athos Bulcão no Brasil e Antoni Gaudí (foto) na Espanha, usaram-nos em obras icônicas.</p>

    Os azulejos são suportes para expressar desenhos, narrativas e padrões artísticos. Artistas famosos, como Athos Bulcão no Brasil e Antoni Gaudí (foto) na Espanha, usaram-nos em obras icônicas.

     Foto: Divulgação
  • <p>Suas técnicas combinam funcionalidade e estética, permitindo múltiplas formas de expressão. Em Portugal, contam histórias e retratam cenas históricas ou religiosas em fachadas e interiores</p>

    Suas técnicas combinam funcionalidade e estética, permitindo múltiplas formas de expressão. Em Portugal, contam histórias e retratam cenas históricas ou religiosas em fachadas e interiores

     Foto: - Joaomartinho63/Wikimédia Commons
  • <p>No mundo islâmico, são usados para criar ornamentos complexos, refletindo a riqueza cultural.</p>

    No mundo islâmico, são usados para criar ornamentos complexos, refletindo a riqueza cultural.

     Foto: Flickr Zygmunt Borowski
  • <p>São resistentes à umidade, tornando-os ideais para revestir cozinhas, banheiros e fachadas. Facilmente laváveis e duráveis, são opções econômicas de longa vida útil.Isolam calor e podem ser usados como elemento decorativo e funcional ao mesmo tempo.</p>

    São resistentes à umidade, tornando-os ideais para revestir cozinhas, banheiros e fachadas. Facilmente laváveis e duráveis, são opções econômicas de longa vida útil.Isolam calor e podem ser usados como elemento decorativo e funcional ao mesmo tempo.

     Foto: Divulgação
  • <p>PORTUGAL – O país é mundialmente reconhecido pelos azulejos azuis e brancos, que adornam fachadas, igrejas e estações de trem.</p>

    PORTUGAL – O país é mundialmente reconhecido pelos azulejos azuis e brancos, que adornam fachadas, igrejas e estações de trem.

     Foto: Flickrs Vítor Ribeiro e Generoso Mrack, Divulgação
  • <p>ESPANHA – A Andaluzia apresenta azulejos decorados com motivos geométricos e arabescos, herança islâmica.</p>

    ESPANHA – A Andaluzia apresenta azulejos decorados com motivos geométricos e arabescos, herança islâmica.

     Foto: Flickrs Scott O'Kelley,emptyseas , jimsawthat e Richardr
  • <p>IRÃ – Mesquitas e palácios históricos possuem azulejos intrincados com padrões florais e cores vibrantes.</p>

    IRÃ – Mesquitas e palácios históricos possuem azulejos intrincados com padrões florais e cores vibrantes.

     Foto: Reprodução do @menavisualss, @Dr_TheHistories, @NEsfahanni, @Tales_of_Iran, e @BaytAlFann
  • <p>TURQUIA – A Mesquita Azul, em Istambul, é conhecida por seus azulejos Iznik azuis e brancos.</p>

    TURQUIA – A Mesquita Azul, em Istambul, é conhecida por seus azulejos Iznik azuis e brancos.

     Foto: Reprodução do X @archaeologyart
  • <p>BRASIL – No Brasil colonial, os azulejos portugueses foram usados em igrejas, conventos e casarões, como em Salvador e Olinda.</p>

    BRASIL – No Brasil colonial, os azulejos portugueses foram usados em igrejas, conventos e casarões, como em Salvador e Olinda.

     Foto: Flickrs Dave Lonsdale, Frans Harren, Secult-PE/Fundarpe e Divulgação
  • <p>São Luís é um dos maiores exemplos da tradição portuguesa de azulejos no Brasil. Suas fachadas, principalmente no Centro Histórico, são revestidas por azulejos que datam do século XVIII e XIX. Essas peças não apenas decoram, mas também ajudam a proteger os edifícios do intenso calor e da umidade do clima local.</p>

    São Luís é um dos maiores exemplos da tradição portuguesa de azulejos no Brasil. Suas fachadas, principalmente no Centro Histórico, são revestidas por azulejos que datam do século XVIII e XIX. Essas peças não apenas decoram, mas também ajudam a proteger os edifícios do intenso calor e da umidade do clima local.

     Foto: Reprodução do X @johntologia e @sacha_faria
  • <p>A cidade é conhecida como a “Cidade dos Azulejos”, pois possui uma das maiores coleções de azulejos em edifícios coloniais da América Latina. A utilização dos azulejos também reflete o sincretismo cultural, com influências portuguesas e tropicais adaptadas à realidade brasileira.</p>

    A cidade é conhecida como a “Cidade dos Azulejos”, pois possui uma das maiores coleções de azulejos em edifícios coloniais da América Latina. A utilização dos azulejos também reflete o sincretismo cultural, com influências portuguesas e tropicais adaptadas à realidade brasileira.

     Foto: Ajmcbarreto/Wikimédia Commons e Reprodução de Redes Sociais
  • <p>Os azulejos em São Luís representam a preservação do patrimônio histórico e cultural e fazem parte da identidade visual da cidade. A riqueza desses revestimentos foi um dos fatores que levou a cidade a ser reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1997.</p>

    Os azulejos em São Luís representam a preservação do patrimônio histórico e cultural e fazem parte da identidade visual da cidade. A riqueza desses revestimentos foi um dos fatores que levou a cidade a ser reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1997.

     Foto: Flickr Luana Lazarini
  • <p>ITÁLIA – A região de Amalfi tem azulejos coloridos em fachadas e decorações artesanais.</p>

    ITÁLIA – A região de Amalfi tem azulejos coloridos em fachadas e decorações artesanais.

     Foto: -Flickr Stephen Pond
  • <p>ÍNDIA – O Taj Mahal apresenta mosaicos detalhados que incluem azulejos entre pedras preciosas.</p>

    ÍNDIA – O Taj Mahal apresenta mosaicos detalhados que incluem azulejos entre pedras preciosas.

     Foto: Reprodução do X @BaytAlFann, @GeomeTribal e @mukhoty
  • <p>TUNÍSIA – Casas e pátios em Túnis têm azulejos com padrões islâmicos, usados em muros e fontes.</p>

    TUNÍSIA – Casas e pátios em Túnis têm azulejos com padrões islâmicos, usados em muros e fontes.

     Foto: Reprodução do X @10Best
  • <p>MÉXICO – O estado de Puebla se destaca com azulejos Talavera, pintados à mão em tons vibrantes.</p>

    MÉXICO – O estado de Puebla se destaca com azulejos Talavera, pintados à mão em tons vibrantes.

     Foto: AlejandroLinaresGarcia wikimedia commons
  • <p>HOLANDA – Azulejos Delftware imitam o estilo português, mas trazem cenas de paisagens e marinas.</p>

    HOLANDA – Azulejos Delftware imitam o estilo português, mas trazem cenas de paisagens e marinas.

     Foto: - Reprodução do X @Stone_City, @PaperHaveli, @Edwardian_Days e @DelftTreasures, @gabardine e @NouveauDeco
  • <p>VIETNÃ – Mosaicos decorativos enfeitam templos budistas e tumbas da realeza em Hu?.</p>

    VIETNÃ – Mosaicos decorativos enfeitam templos budistas e tumbas da realeza em Hu?.

     Foto: Flickr Gypsy Cowboy., Andy, Mike Gadd e lightwrite
  • <p>EGITO – DecoraÃ§Ãµes de mesquitas utilizam azulejos com inscriÃ§Ãµes Ã¡rabes e padrÃµes geomÃ©tricos.</p>

    EGITO – DecoraÃ§Ãµes de mesquitas utilizam azulejos com inscriÃ§Ãµes Ã¡rabes e padrÃµes geomÃ©tricos.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @Haqiqatjou, @Ahmetozturkmahi, @metmuseum e @runswstilettos
  • <p>CHINA – Usados na arquitetura imperial e templos, com detalhes pintados à mão.</p>

    CHINA – Usados na arquitetura imperial e templos, com detalhes pintados à mão.

     Foto: Flickr Matris, Susan Hardman e Reprodução do X @ChinaDaily
  • <p>GRÉCIA – Azulejos tradicionais enfeitam igrejas e casas brancas nas ilhas gregas, como Santorini.</p>

    GRÉCIA – Azulejos tradicionais enfeitam igrejas e casas brancas nas ilhas gregas, como Santorini.

     Foto: Flickr Martha Hamilton, Reprodução do X @1962Wren, @ArysPan e @HistoricMosques
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay