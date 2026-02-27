Urbanismo com arte: Azulejos embelezam fachadas e interiores mundo afora
Durante a Idade Média, difundiram-se pela Península Ibérica, especialmente em Portugal e Espanha, onde ganharam destaque.Foto: LusitanaWikimédia Commons
Azulejos são fabricados com argila, que é moldada, seca e queimada em altas temperaturas. Recebem uma camada de esmalte cerâmico para obter cores e padrões antes da segunda queima. Podem conter materiais como sílica, feldspato e minerais que conferem resistência e brilho.Foto: - Reprodução de Youtube
A produção em larga escala gera empregos e contribui para economias locais e nacionais. O comércio global de azulejos movimenta bilhões de dólares devido à alta demanda. O setor está sempre inovando em tecnologia e sustentabilidade na produção.Foto: - Divulgação
Os azulejos são suportes para expressar desenhos, narrativas e padrões artísticos. Artistas famosos, como Athos Bulcão no Brasil e Antoni Gaudí (foto) na Espanha, usaram-nos em obras icônicas.Foto: Divulgação
Suas técnicas combinam funcionalidade e estética, permitindo múltiplas formas de expressão. Em Portugal, contam histórias e retratam cenas históricas ou religiosas em fachadas e interioresFoto: - Joaomartinho63/Wikimédia Commons
No mundo islâmico, são usados para criar ornamentos complexos, refletindo a riqueza cultural.Foto: Flickr Zygmunt Borowski
São resistentes à umidade, tornando-os ideais para revestir cozinhas, banheiros e fachadas. Facilmente laváveis e duráveis, são opções econômicas de longa vida útil.Isolam calor e podem ser usados como elemento decorativo e funcional ao mesmo tempo.Foto: Divulgação
PORTUGAL – O país é mundialmente reconhecido pelos azulejos azuis e brancos, que adornam fachadas, igrejas e estações de trem.Foto: Flickrs Vítor Ribeiro e Generoso Mrack, Divulgação
ESPANHA – A Andaluzia apresenta azulejos decorados com motivos geométricos e arabescos, herança islâmica.Foto: Flickrs Scott O'Kelley,emptyseas , jimsawthat e Richardr
IRÃ – Mesquitas e palácios históricos possuem azulejos intrincados com padrões florais e cores vibrantes.Foto: Reprodução do @menavisualss, @Dr_TheHistories, @NEsfahanni, @Tales_of_Iran, e @BaytAlFann
TURQUIA – A Mesquita Azul, em Istambul, é conhecida por seus azulejos Iznik azuis e brancos.Foto: Reprodução do X @archaeologyart
BRASIL – No Brasil colonial, os azulejos portugueses foram usados em igrejas, conventos e casarões, como em Salvador e Olinda.Foto: Flickrs Dave Lonsdale, Frans Harren, Secult-PE/Fundarpe e Divulgação
São Luís é um dos maiores exemplos da tradição portuguesa de azulejos no Brasil. Suas fachadas, principalmente no Centro Histórico, são revestidas por azulejos que datam do século XVIII e XIX. Essas peças não apenas decoram, mas também ajudam a proteger os edifícios do intenso calor e da umidade do clima local.Foto: Reprodução do X @johntologia e @sacha_faria
A cidade é conhecida como a “Cidade dos Azulejos”, pois possui uma das maiores coleções de azulejos em edifícios coloniais da América Latina. A utilização dos azulejos também reflete o sincretismo cultural, com influências portuguesas e tropicais adaptadas à realidade brasileira.Foto: Ajmcbarreto/Wikimédia Commons e Reprodução de Redes Sociais
Os azulejos em São Luís representam a preservação do patrimônio histórico e cultural e fazem parte da identidade visual da cidade. A riqueza desses revestimentos foi um dos fatores que levou a cidade a ser reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1997.Foto: Flickr Luana Lazarini
ITÁLIA – A região de Amalfi tem azulejos coloridos em fachadas e decorações artesanais.Foto: -Flickr Stephen Pond
ÍNDIA – O Taj Mahal apresenta mosaicos detalhados que incluem azulejos entre pedras preciosas.Foto: Reprodução do X @BaytAlFann, @GeomeTribal e @mukhoty
TUNÍSIA – Casas e pátios em Túnis têm azulejos com padrões islâmicos, usados em muros e fontes.Foto: Reprodução do X @10Best
MÉXICO – O estado de Puebla se destaca com azulejos Talavera, pintados à mão em tons vibrantes.Foto: AlejandroLinaresGarcia wikimedia commons
HOLANDA – Azulejos Delftware imitam o estilo português, mas trazem cenas de paisagens e marinas.Foto: - Reprodução do X @Stone_City, @PaperHaveli, @Edwardian_Days e @DelftTreasures, @gabardine e @NouveauDeco
VIETNÃ – Mosaicos decorativos enfeitam templos budistas e tumbas da realeza em Hu?.Foto: Flickr Gypsy Cowboy., Andy, Mike Gadd e lightwrite
EGITO – DecoraÃ§Ãµes de mesquitas utilizam azulejos com inscriÃ§Ãµes Ã¡rabes e padrÃµes geomÃ©tricos.Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @Haqiqatjou, @Ahmetozturkmahi, @metmuseum e @runswstilettos
CHINA – Usados na arquitetura imperial e templos, com detalhes pintados à mão.Foto: Flickr Matris, Susan Hardman e Reprodução do X @ChinaDaily
GRÉCIA – Azulejos tradicionais enfeitam igrejas e casas brancas nas ilhas gregas, como Santorini.Foto: Flickr Martha Hamilton, Reprodução do X @1962Wren, @ArysPan e @HistoricMosques