Saiba como identificar os ‘cafés fake’ que geram alerta nas redes
A adição de argila, por sua vez, pode expor o consumidor a metais pesados, como cádmio e chumbo, prejudicando o sistema nervoso, fígado e rins.Foto: reprodução/sbt
“Se o produto não possui registro ou informações claras sobre sua composição, o consumidor pode estar ingerindo substâncias desconhecidas que afetam sua saúde”, afirmou à CNN Brasil a nutróloga Gabriela Addor.Foto: reprodução/sbt
Para identificar fraudes, especialistas recomendam testes simples, como observar se o pó boia em água fria (indicando pureza) ou afunda rapidamente (sinal de adulteração).Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Outra dica é: textura muito fina ou brilho excessivo podem indicar a presença de farinhas ou açúcar caramelizado.Foto: elias shariff falla/pixabay
Por outro lado, o sabor e o aroma — que se parecem muito com os cafés “verdadeiros” — podem enganar , dificultando a identificação por consumidores comuns.Foto: - Marcelo Casal Jr./Agencia Brasil
Apesar de não ser café puro, suas embalagens imitam marcas famosas, com a descrição “pó para preparo de bebida sabor café” em letras pequenas, o que pode confundir consumidores.Foto: reprodução
Um exemplo Ã© a marca “Melissa”, que imitou as cores da embalagem da Melitta e adotou um nome parecido, induzindo ao erro.Foto: divulgaÃ§Ã£o/abic
“Os dois produtos são permitidos. A questão é que a composição deles é diferente, por mais que, às vezes, algumas estratégias publicitárias te façam acreditar que você está levando uma coisa, enquanto na verdade é outra”, disse ao g1 a nutricionista Mariana Ribeiro.Foto: reprodução/tv band
Esses produtos podem se enquadrar em categorias legais como “mistura para preparo de alimentos” ou “preparados sólidos”, mas nem sempre deixam claro sua composição.Foto: pixabay
Para evitar produtos adulterados, especialistas sugerem comprar de marcas confiáveis e optar por produtos com certificação, como o selo da Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), que indica que o café foi testado e aprovado.Foto: reprodução/tv band
Outras sugestões são: evitar produtos muito baratos e dar preferência para café em grãos, que tem menor chance de ser adulterado.Foto: Chris/Pixabay
A venda de café falsificado é considerada infração grave pelo Código de Defesa do Consumidor e está sujeita a penalidades.Foto: freepik/valeria_aksakova
Em meados de fevereiro, o governo federal apreendeu produtos suspeitos de serem “café fake” em fábricas de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, após denúncias de fraude.Foto: Divulgação/Ministério da Agricultura
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) também confiscou a matéria-prima usada e investiga se os produtos classificados como “pó sabor café” se enquadram na legislação ou configuram fraude.Foto: Carlos Silva/Mapa
Nas fiscalizações, foram encontradas irregularidades, como uso de cascas, grãos defeituosos e aromatizantes, sem a presença da polpa do café, apesar de mencionada nas embalagens.Foto: Pixabay
Apesar das polêmicas, as empresas alegam que informam na embalagem tratar-se de “pó sabor café” e que possuem autorização da Anvisa.Foto: AmericanAez220 pixabay
