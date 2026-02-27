Assine
Saiba como identificar os ‘cafés fake’ que geram alerta nas redes

Redação Flipar
    A adição de argila, por sua vez, pode expor o consumidor a metais pesados, como cádmio e chumbo, prejudicando o sistema nervoso, fígado e rins.

     Foto: reprodução/sbt
    “Se o produto não possui registro ou informações claras sobre sua composição, o consumidor pode estar ingerindo substâncias desconhecidas que afetam sua saúde”, afirmou à CNN Brasil a nutróloga Gabriela Addor.

     Foto: reprodução/sbt
    Para identificar fraudes, especialistas recomendam testes simples, como observar se o pó boia em água fria (indicando pureza) ou afunda rapidamente (sinal de adulteração).

     Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
    Outra dica é: textura muito fina ou brilho excessivo podem indicar a presença de farinhas ou açúcar caramelizado.

     Foto: elias shariff falla/pixabay
    Por outro lado, o sabor e o aroma — que se parecem muito com os cafés “verdadeiros” — podem enganar , dificultando a identificação por consumidores comuns.

     Foto: - Marcelo Casal Jr./Agencia Brasil
    Apesar de não ser café puro, suas embalagens imitam marcas famosas, com a descrição “pó para preparo de bebida sabor café” em letras pequenas, o que pode confundir consumidores.

     Foto: reprodução
    Um exemplo Ã© a marca “Melissa”, que imitou as cores da embalagem da Melitta e adotou um nome parecido, induzindo ao erro.

     Foto: divulgaÃ§Ã£o/abic
    “Os dois produtos são permitidos. A questão é que a composição deles é diferente, por mais que, às vezes, algumas estratégias publicitárias te façam acreditar que você está levando uma coisa, enquanto na verdade é outra”, disse ao g1 a nutricionista Mariana Ribeiro.

     Foto: reprodução/tv band
    Esses produtos podem se enquadrar em categorias legais como “mistura para preparo de alimentos” ou “preparados sólidos”, mas nem sempre deixam claro sua composição.

     Foto: pixabay
    Para evitar produtos adulterados, especialistas sugerem comprar de marcas confiáveis e optar por produtos com certificação, como o selo da Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), que indica que o café foi testado e aprovado.

     Foto: reprodução/tv band
    Outras sugestões são: evitar produtos muito baratos e dar preferência para café em grãos, que tem menor chance de ser adulterado.

     Foto: Chris/Pixabay
    A venda de café falsificado é considerada infração grave pelo Código de Defesa do Consumidor e está sujeita a penalidades.

     Foto: freepik/valeria_aksakova
    Em meados de fevereiro, o governo federal apreendeu produtos suspeitos de serem “café fake” em fábricas de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, após denúncias de fraude.

     Foto: Divulgação/Ministério da Agricultura
    O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) também confiscou a matéria-prima usada e investiga se os produtos classificados como “pó sabor café” se enquadram na legislação ou configuram fraude.

     Foto: Carlos Silva/Mapa
    Nas fiscalizações, foram encontradas irregularidades, como uso de cascas, grãos defeituosos e aromatizantes, sem a presença da polpa do café, apesar de mencionada nas embalagens.

     Foto: Pixabay
    Apesar das polêmicas, as empresas alegam que informam na embalagem tratar-se de “pó sabor café” e que possuem autorização da Anvisa.

     Foto: AmericanAez220 pixabay
