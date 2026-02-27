Assine
Xadrez requer lógica, estratégia e controle; saiba sua origem

Redação Flipar
    A origem do xadrez ainda é motivo de debate entre os historiadores do enxadrismo. Contudo, a teoria mais difundida é que tenha sido criado na Índia, durante o Império Gupta, por volta do século VI.

    Sendo assim, o chaturanga, nome do antigo jogo de tabuleiro indiano, significa “os quatro elementos de um exército”, em sânscrito.

    Por outro lado, existem teorias alternativas que propõem que o xadrez tenha sido criado num período anterior, em diferentes localidades como China, Irã e Afeganistão.

    As similaridades entre o chaturanga e o Xiangqi, considerado a versão chinesa do xadrez, indicam que eles poderiam ter se influenciado mutuamente através do contato entre as civilizações através da rota da seda.

    Quando os muçulmanos invadiram a Pérsia, o jogo passou a ser chamado de shatranj, mas sem deixar de passar por algumas mudanças em suas regras. Nesta época, nasceram conceitos cruciais como o “xeque-mate”.

    Por meio do comércio e das conquistas territoriais, o xadrez se expandiu por todo o mundo árabe, tornando-se ainda mais popular e com regras mais aprimoradas.

    A expansão do Império Islâmico fez com que o xadrez chegasse à Europa através da Espanha e da Itália. Em solo europeu, as regras se tornaram mais refinadas, enquanto as peças começaram a adquirir os movimentos que conhecemos atualmente.

    A forma atual do jogo surgiu no Sudoeste da Europa, na segunda metade do século XV, depois de ter evoluído de suas antigas origens persas e indianas.

    O xadrez chegou ao Brasil por volta de 1808, com Dom João VI. Assim, o imperador trouxe consigo o primeiro exemplar impresso de um trabalho sobre o jogo, popularizando-o entre a elite e, posteriormente, nas camadas mais populares da sociedade.

    Em 1886, aconteceu o primeiro Campeonato Mundial de Xadrez, onde Wilhelm Steinitz se consagrou como campeÃ£o. Ã? medida que esta atividade se profissionalizou, surgiram figuras lendÃ¡rias como Bobby Fischer, Anatoly Karpov e Garry Kasparov.

    Muito além dos aspectos competitivos, o xadrez traz grande impacto no desenvolvimento humano. Afinal, ele é uma ferramenta de aprendizado, inclusão e transformação.

    Ao incentivar habilidades como o pensamento crítico, a tomada de decisões e a resolução de problemas, ele ajuda na formação de jovens e crianças. Por isso, ele está presente em muitas escolas europeias, quer como disciplina curricular, quer como projeto complementar.

    O xadrez é um jogo de mesa de natureza recreativa e competitiva para dois jogadores. É praticado sobre um tabuleiro quadrado e dividido em 64 casas, alternadamente brancas e pretas.

    De um lado, ficam as 16 peças brancas e de outro um mesmo número de peças pretas. Cada jogador tem direito a um lance por vez, tendo como objetivo dar o xeque-mate no adversário.

    Cada jogador possui oito peões, duas torres, dois cavalos, dois bispos, uma rainha e um rei. Assim, a premissa do jogo é atacar o rei adversário até que ele não tenha qualquer escapatória. Quando isso acontece, temos o famoso “xeque-mate”.

    No jogo, existem oito peões perfilados lado a lado nas casas da penúltima fileira. Seus movimentos, então, são limitados a uma casa para frente. A única exceção é quando o peão ainda não foi movimentado, podendo andar duas casas para frente.

    As torres ficam posicionadas nas extremidades da última fileira de casas. Seus movimentos são horizontais ou verticais, sendo que elas não podem pular uma outra peça.

    JÃ¡ os cavalos, posicionados ao lado das torres, andam em â??Lâ?. SÃ£o duas casas para frente ou para atrÃ¡s, e uma para o lado, existindo a possibilidade de pular possÃ­veis peÃ§as no â??trajetoâ?.

    Além disso, os bispos movem-se de forma diagonal em qualquer direção e até onde quiserem, mas não podem pular sobre outras peças.

    O rei sempre inicia o jogo na parte central da última fileira. Ele ficará na casa contrária à sua cor. Assim, sua movimentação é simples. Somente uma casa para qualquer direção ao seu redor, desde que ela esteja livre.

    A rainha, por sua vez, ficará ao lado do rei. Ela poderá se movimentar por todo o tabuleiro de forma direta, na diagonal, vertical ou horizontal, sem poder pular peças.

    Cabe destacar que o xadrez não é um esporte olímpico, mas a Federação Internacional de Xadrez (FIDE), fundada em 1927, realiza a sua própria Olimpíada. Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi compartilharam o título do Campeonato Mundial de Xadrez Blitz de 2025.

    A rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foi retratada com uma foto marcante, da grife Louis Vuitton, no início da Copa do Mundo de 2022. Nela, os astros aparecem jogando xadrez.

    O xadrez também está presente em uma das franquias de maior sucesso do cinema internacional: Harry Potter.

