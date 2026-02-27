Os atóis mais impressionantes do mundo; conheça essa formação natural
Estas formações corais, circulares ou ovaladas são ecossistemas vibrantes, que abrigam uma diversidade de vida marinha que muitas vezes não pode ser encontrada em nenhum outro lugar.Foto: Reprodução de Facebook Kure Atoll Conservancy
Eles são ilhas coralinas, geralmente em forma de anel, que circundam uma lagoa central. Além disso, se formam ao redor dos picos submersos de vulcões extintos e desempenham um papel crucial na cultura e na subsistência das comunidades locais.Foto: Imagem UNESCO
Famoso por seus testes nucleares no passado, o Atol de Bikini é um dos mais belos do mundo. Nele, a vida marinha tem mostrado uma capacidade incrível de se recuperar, tornando-se um local singular para mergulho com relíquias subaquáticas únicas.Foto: Reprodução de Facebook Skynews Astronomia
O atol remoto de Chagos é um dos maiores do mundo e um laboratório natural para cientistas estudarem ecossistemas intocados e a conservação marinha.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
O atol Rangiroa oferece águas cristalinas repletas de vida marinha, o que atrai mergulhadores, sendo quase um paraíso subaquático de cores vibrantes e vida.Foto: Flickr André Motta de Lima
O Aldabra, em Seychelles, é o segundo maior atol de coral do mundo e um Patrimônio Mundial da UNESCO. Sua inacessibilidade ajudou a preservar seu ecossistema único, tornando-o um dos últimos refúgios intocados do planeta.Foto: Imagens da UNESCO
Localizado no coração do Triângulo de Coral, nas Filipinas, o Tubbataha Reefs Natural Park apresenta recifes de corais intactos e uma abundância de vida marinha.Foto: Imagem UNESCO
O atol de Turneffe, em Belize, é um destino de destaque para o ecoturismo, com uma vasta gama de atividades aquáticas em um dos ambientes marinhos mais biodiversos do Caribe.Foto: Divulgação
As Maldivas são sinônimo de atóis incríveis. Entre eles, está o Malé do Sul, que possui resorts de luxo, foco na sustentabilidade e na conservação da natureza.Foto: Divulgação
Também nas Maldivas, o atol de Baa é uma reserva da Biosfera da UNESCO e famoso pela estação das manta-rays, onde estes diversos animais em grande número, oferecendo um espetáculo natural sem igual.Foto: Divulgação
Ari é um atol também das Maldivas. Ele é conhecido pelos seus pontos de mergulho e pelos encontros próximos com a vida selvagem marinha.Foto: Divulgação
Localizado a mais de mil quilômetros ao sul do Havaí, Palmyra é um refúgio para a pesquisa científica e conservação marinha. Ele serve também de laboratório natural para o estudo da biodiversidade e das mudanças climáticas.Foto: Divulgação
O atol de Tupai, na Polinésia Francesa, é um santuário de beleza e tranquilidade. Além disso, tem águas cristalinas e praias de areia branca ideais para o ecoturismo consciente.Foto: Flickr Stephan Debelle
Também na Polinésia Francesa, o Fakarava é conhecido por sua rica biodiversidade, com muros de corais. Além do fenômeno único da “Passe Sul”, onde a densa concentração de vida marinha cria um espetáculo natural inesquecível.Foto: Imagem de xiSerge por Pixabay
Localizado no extremo noroeste do arquipélago havaiano, Kure Atoll é um dos atóis mais isolados do mundo. É administrado como parte do Papah?naumoku?kea Marine National Monument, é vital para a preservação de aves marinhas e espécies ameaçadas.Foto: Reprodução de Facebook Kure Atoll Conservancy
O Atol de Oeno possui praias de areia rosa, situadas a oeste da Ilha Pitcairn. É pouco visitado e tem uma lagoa azul-turquesa, com a rica vida marinha que prospera em suas águas protegidas.Foto: - Divulgação
Parte da barreira de corais de Belize, o Atol de Glovers é um Patrimônio Mundial da UNESCO, com oportunidades de mergulho e snorkeling. Além de promover práticas de turismo responsáveis e sustentáveis que garantem a preservação do atol para as futuras gerações.Foto: Divulgação
Engana-se quem acha que o Brasil não possui atóis. Único atol do Atlântico Sul e situado a cerca de 260 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte, o Rocas é um refúgio biológico.Foto: Flickr Igor Pinheiro
Este patrimônio natural, declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO, é crucial para a pesquisa científica e a conservação da biodiversidade marinha.Foto: Divulgação
No Atol das Rocas as atividades humanas são rigorosamente controladas para garantir a preservação deste ecossistema único. É um modelo de conservação marinha, evidenciando o compromisso do Brasil com a proteção de seus recursos naturais.Foto: Flickr Igor Pinheiro
Com uma rica vida selvagem, ele inclui aves marinhas, tartarugas e uma vasta gama de vida marinha que utiliza o atol como área de alimentação e reproduçãoFoto: - Flickr Lucas Rocha
Além da beleza, os atóis são vitais para a saúde dos oceanos do mundo, abrigando uma diversidade de vida crucial para o equilíbrio ecológico. O foco é proteger e respeitar estes ecossistemas frágeis e passar esse ensinamento a habitantes e visitantes.Foto: Reprodução do X @50Reefs
