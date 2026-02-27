Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Fenômeno raro faz queda d’água virar ‘cascata de fogo’ no Parque de Yosemite, nos Estados Unidos

RF
Redação Flipar
  • <p>Chamado de “Cascata de Fogo”, o fenômeno pode ser avistado no famoso paredão rochoso conhecido como “El Capitan”.</p>

    Chamado de “Cascata de Fogo”, o fenômeno pode ser avistado no famoso paredão rochoso conhecido como “El Capitan”.

     Foto: Reprodução @yosemitenps
  • <p>A começar pela queda d’água, que não existe em boa parte do ano; na verdade, ela surge temporariamente apenas com o degelo das neves nos picos da Serra Nevada.</p>

    A começar pela queda d’água, que não existe em boa parte do ano; na verdade, ela surge temporariamente apenas com o degelo das neves nos picos da Serra Nevada.

     Foto: Freepik/wirestock
  • <p>Só quando o volume de água coincide com o ângulo exato da luz do pôr do sol, a cachoeira reflete tons que lembram chamas escorrendo pela rocha.</p>

    Só quando o volume de água coincide com o ângulo exato da luz do pôr do sol, a cachoeira reflete tons que lembram chamas escorrendo pela rocha.

     Foto: Reproduc?a?o/X/@skeletonking984
  • <p>Em 1973, o fotógrafo de vida selvagem <span class=Galen Rowell registrou a imagem que popularizou o fenômeno e projetou Yosemite como um dos cenários naturais mais impressionantes do mundo.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/HorsetailFalls_Supergloss-e1772202960762.jpg?20260227123131" width="1114" height="626">

    Em 1973, o fotógrafo de vida selvagem Galen Rowell registrou a imagem que popularizou o fenômeno e projetou Yosemite como um dos cenários naturais mais impressionantes do mundo.

     Foto: Wikimedia Commons/Wcwoolf
  • <p>O <span class=Parque Nacional de Yosemite é um dos parques nacionais mais famosos do mundo e um dos maiores símbolos da preservação ambiental nos Estados Unidos.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/pexels-gali-206616-640908-e1772203125338.jpg?20260227123135" width="1114" height="626">

    O Parque Nacional de Yosemite é um dos parques nacionais mais famosos do mundo e um dos maiores símbolos da preservação ambiental nos Estados Unidos.

     Foto: Pexels/gali
  • <p>Localizado na região montanhosa da <span class=Serra Nevada, o parque ocupa uma área de mais de 3 mil km² e é reconhecido por suas formações rochosas monumentais, cachoeiras e florestas de sequoias gigantes.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/max-pruvost-OJ02cQHePds-unsplash-e1772203480731.jpg?20260227123131" width="1114" height="626">

    Localizado na região montanhosa da Serra Nevada, o parque ocupa uma área de mais de 3 mil km² e é reconhecido por suas formações rochosas monumentais, cachoeiras e florestas de sequoias gigantes.

     Foto: max pruvost/Unsplash
  • <p>Criado oficialmente em 1890, Yosemite teve papel fundamental no movimento de conservação ambiental norte-americano, influenciando políticas de proteção de áreas naturais.</p>

    Criado oficialmente em 1890, Yosemite teve papel fundamental no movimento de conservação ambiental norte-americano, influenciando políticas de proteção de áreas naturais.

     Foto: Wikimedia Commons/King of Hearts
  • <p>Em 1984, foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, devido à sua importância geológica e ecológica.</p>

    Em 1984, foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, devido à sua importância geológica e ecológica.

     Foto: Pexels/Zsolt Palatinus
  • <p>Além do El Capitan, outro destaque é o <span class=Half Dome, formação rochosa de topo arredondado que se tornou um dos cartões-postais do parque.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Half-Dome-e1772203795823.jpg?20260227123134" width="1114" height="626">

    Além do El Capitan, outro destaque é o Half Dome, formação rochosa de topo arredondado que se tornou um dos cartões-postais do parque.

     Foto: Tuxyso/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0
  • <p>No vale central, o <span class=Yosemite Valley concentra algumas das paisagens mais fotografadas, com prados, rios e quedas d’água como a Yosemite Falls, uma das mais altas da América do Norte.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Yosemite-Falls.jpg?20260227123139" width="1114" height="626">

    No vale central, o Yosemite Valley concentra algumas das paisagens mais fotografadas, com prados, rios e quedas d’água como a Yosemite Falls, uma das mais altas da América do Norte.

     Foto: Reprodução/Amazing Places on Our Planet
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay