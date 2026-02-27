Fenômeno raro faz queda d’água virar ‘cascata de fogo’ no Parque de Yosemite, nos Estados Unidos
Chamado de “Cascata de Fogo”, o fenômeno pode ser avistado no famoso paredão rochoso conhecido como “El Capitan”.Foto: Reprodução @yosemitenps
A começar pela queda d’água, que não existe em boa parte do ano; na verdade, ela surge temporariamente apenas com o degelo das neves nos picos da Serra Nevada.Foto: Freepik/wirestock
Só quando o volume de água coincide com o ângulo exato da luz do pôr do sol, a cachoeira reflete tons que lembram chamas escorrendo pela rocha.Foto: Reproduc?a?o/X/@skeletonking984
Galen Rowell registrou a imagem que popularizou o fenômeno e projetou Yosemite como um dos cenários naturais mais impressionantes do mundo.
Em 1973, o fotógrafo de vida selvagem Galen Rowell registrou a imagem que popularizou o fenômeno e projetou Yosemite como um dos cenários naturais mais impressionantes do mundo.Foto: Wikimedia Commons/Wcwoolf
Parque Nacional de Yosemite é um dos parques nacionais mais famosos do mundo e um dos maiores símbolos da preservação ambiental nos Estados Unidos.
O Parque Nacional de Yosemite é um dos parques nacionais mais famosos do mundo e um dos maiores símbolos da preservação ambiental nos Estados Unidos.Foto: Pexels/gali
Serra Nevada, o parque ocupa uma área de mais de 3 mil km² e é reconhecido por suas formações rochosas monumentais, cachoeiras e florestas de sequoias gigantes.
Localizado na região montanhosa da Serra Nevada, o parque ocupa uma área de mais de 3 mil km² e é reconhecido por suas formações rochosas monumentais, cachoeiras e florestas de sequoias gigantes.Foto: max pruvost/Unsplash
Criado oficialmente em 1890, Yosemite teve papel fundamental no movimento de conservação ambiental norte-americano, influenciando políticas de proteção de áreas naturais.Foto: Wikimedia Commons/King of Hearts
Em 1984, foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO, devido à sua importância geológica e ecológica.Foto: Pexels/Zsolt Palatinus
Half Dome, formação rochosa de topo arredondado que se tornou um dos cartões-postais do parque.
Além do El Capitan, outro destaque é o Half Dome, formação rochosa de topo arredondado que se tornou um dos cartões-postais do parque.Foto: Tuxyso/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0
Yosemite Valley concentra algumas das paisagens mais fotografadas, com prados, rios e quedas d’água como a Yosemite Falls, uma das mais altas da América do Norte.
No vale central, o Yosemite Valley concentra algumas das paisagens mais fotografadas, com prados, rios e quedas d’água como a Yosemite Falls, uma das mais altas da América do Norte.Foto: Reprodução/Amazing Places on Our Planet
