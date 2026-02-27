Cataratas e cachoeiras espetaculares espalhadas pelo mundo
Em 31/1/1542, as Cataratas do Iguaçu foram descobertas pelo conquistador espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Imagine o seu assombro ao perceber as gigantescas quedas d’água que viriam a se tornar um marco da natureza no planeta!Foto: Enaldo Valadares wikimedia commons
Hoje, esse monumento natural, considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, é um dos lugares mais visitados por turistas no Brasil. Inclusive, lançou um novo passeio, para contemplação do pôr do sol, conforme o FLIPAR mostrou na galeria sobre a história das Cataratas do Iguaçu. Veja a galeria que tem o título “Novo passeio oferece visão do pôr do sol nas Cataratas do Iguaçu”Foto: Nanosmile wikimedia commons
O complexo tem 275 cachoeiras ao longo de 2,7 km do rio Iguaçu. A maioria das quedas fica na faixa de 64 metros de altura. Elas despejam 1,3 milhão de litros por segundo! A incidência da luz solar na água em forte impacto cria arco-íris que embelezam ainda mais a paisagem.Foto: Werni pixabay
Fora do Brasil, outras cachoeiras e cataratas também entram nas listas dos espetáculos de queda d’água pelo mundo. Veja essas maravilhas.Foto: Imagem de Wolfgang_Hasselmann por Pixabay
Cataratas do Niágara – Ficam entre os lagos Erie e Ontário, entre a província de Ontário (Canadá) e o estado de York (Estados Unidos).Foto: IDuke wikimedia commons
As Cataratas do Niágara são compostas por três grupos: as Cataratas Canadenses, as Cataratas Americanas e as Cataratas Bridal Veil (“Véu da Noiva”). O nome “Niágara” vem de uma palavra iroquesa que significa “trovoada de águas”.Foto: Saffron Blaze wikimedia commons
Cataratas Victoria – Ficam entre a ZÃ¢mbia e o ZimbÃ¡bue, na Ãfrica.Foto: Hans Hillewaert wikimedia commons
As Cataratas Victoria – A maior queda d’água africana: 1,7 km de largura e altura de 61 a 128m. No idioma local, é Mosi-ao-Tunya (fumaça que troveja). O nome Victoria foi dado pelo descobridor, David Livingstone, em1855, em homenagem à rainha Victoria.Foto: NIKE159 PIXABAY
Cataratas de Dettifoss – Ficam em Mývatn, no nordeste da Islândia.Foto: Huwu pixabay
As Cataratas de Dettifoss ficam no Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. A vazão da água varia conforme a estação do ano e o degelo. Tem 100m de largura e uma queda vertical de 48m até o desfiladeiro do parque.Foto: Michael Luenen pixabay
Cataratas de Gullfoss – Ficam na região de Sudurland, no sul da Islândia, a 100 km da capital do país, Reiquiavique.Foto: sophie maus pixabay
As Cataratas de Gullfoss, cujo nome em islandês significa Catarata Dourada, despejam a água do rio Hvitá, proveniente do glaciar Langjökull. Um cenário que tem bastante gelo nas estações mais frias do ano.Foto: Sarah1990 wikimedia commons
No verão, muitos islandeses e turistas aproveitam para visitar as cataratas de Gullfoss (foto) e Duttifoss, pois essas cachoeiras na Islândia (devido ao clima gélido) só ficam com maior volume de água durante a estação “mais quente” do ano. Os turistas percorrem trilhas num cenário deslumbrante.Foto: Diego Celso wikimedia commons
Cataratas de Kaieteur – Ficam na região central da Guiana.Foto: Sorenriise wikimedia commons
As Cataratas de Kaieteur ficam no Parque Nacional Kaieteur e derramam a água do rio Potaro. A cachoeira tem 226m de altura e era cultuada pelos antigos indígenas da região.Foto: Bill Cameron wikimedia commons
Cachoeira Ángel – Fica no estado de Bolívar, na Venezuela, perto da fronteira do Brasil com a Guiana.Foto: reprodução educarr
O que chama atenção no Salto Ángel, como é chamado em espanhol, não é o volume de água, mas a altura. É a cachoeira mais alta do mundo, com 807 metros de queda de água, proveniente do rio Churún. Fica no Parque Nacional de Canaima e é Patrimônio da Humanidade.Foto: Paulo Capiotti wikimedia commons
Cataratas de Yosemite – Ficam na Califórnia (EUA)Foto: pixabay
As Cataratas de Yosemite formam a queda d-Ã¡gua mais alta dos Estados Unidos. SÃ£o 739m de altura. A atraÃ§Ã£o fica no Parque Nacional de Yosemite e engloba trÃªs cachoeiras.Foto: Brocken Inaglory wikimedia commons
-
Cachoeira de Sutherland – Fica na Ilha Sul, perto de Milford Track, na Nova Zelândia.Foto: Ozhiker wikimedia commons
A Cachoeira de Sutherland tem 580m de altura, distribuídos em três quedas que se emendam: a superior, de 229m; a do meio, de 248m; e a última, de 103m. É a queda d’água mais alta do país. A região atrai aventureiros para a prática de esportes radicais.Foto: reprodução lugaresfantasticos.blogspot
Cataratas de Yellowstone – Ficam em Wyoming, nos Estados Unidos.Foto: kasabubu pixabay
As Cataratas de Yellowstone – Duas cachoeiras são as atrações no Parque Nacional Yellowstone. As quedas têm 33m na parte superior e 94m na inferior, com 22 m de largura. Uma cachoeira estreita, mas feroz, com 240 m³ de água por segundo, num cânion monumental de 304m de altura.Foto: Daniel Mayer wikimedia commons