Surpreenda-se com as várias utilidades do gelo seco

Redação Flipar
  • <p>Gelo seco é o nome que se dá quando o gás carbônico (CO2) fica em estado sólido.</p>

     Foto: Richard Wheeler/Wikimedia Commons
  • <p>Também chamado de “neve carbonatada”, o gelo seco é como o gelo “normal” (água em estado sólido), mas com uma diferença na temperatura.</p>

     Foto: Dr. Vikas Agarwal/Wikimedia Commons
  • <p>O gelo seco sublima quando a temperatura atinge -78,5°C e não deixa resíduos de umidade.</p>

     Foto: KarolinaHalatek/Wikimedia Commons
  • <p>Então, por causa desta baixíssima temperatura (-78,5°C), é de suma importância manejar o gelo seco com pinças e luvas protetoras e isolantes para evitar graves queimaduras. Também é preciso usar óculos.</p>

     Foto: CEphoto/Wikimedia Commons
  • <p>O químico francês Adrien-Jean-Pierre Thilorier foi quem descobriu o gelo seco, em 1835.</p>

     Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • <p>Mas a sua utilização só aconteceu pela primeira vez em 1925, em Nova York, como composto em extintores de incêndio.</p>

     Foto: M & J/Wikimedia Commons
  • <p>E o gelo seco pode ser usado em diversas atividades, além das festinhas de aniversário.</p>

     Foto: Ghukill/Wikimedia Commons
  • <p>Por sua baixíssima temperatura, é usado para conservar alimentos perecíveis com ultracongelamento rápido.</p>

     Foto: beccapie/Wikimedia Commons
  • <p>Outra utilizaÃ§Ã£o Ã© nos frigorÃ­ficos e quando os produtos devem ser transportados em grande escala, com temperatura controlada sem deixar resÃ­duos.</p>

     Foto: Pleple2000/Wikimedia Commons
  • <p>Até mesmo os sorveteiros usam o gelo seco nas carrocinhas para evitar que picolés e sorvete em caixa derretam.</p>

     Foto: Carol M. Highsmith/Wikimedia Commons
  • <p>E, por não ser tóxico, o gelo seco é usado na gastronomia gourmet com névoas aromáticas, infusões frias e texturas diferentes.</p>

     Foto: Sumit Surai/Wikimedia Commons
  • <p>Na indústria, o gelo seco pode ser utilizado na montagem e no ajuste de peças por retração a frio, retificação criogênica ou rebarbação de plásticos e borrachas moldadas.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>Na construção, o gelo seco pode ser usado para congelamento rápido de solo e tubulação de água, para criar um tampão de gelo antes da manutenção ou para remover pisos.</p>

     Foto: ProjectManhattan/Wikimedia Commons
  • <p>O gelo seco também pode ser usado na limpeza de superfícies em que a água não pode ser utilizada, como instalações elétricas, e até no combate a roedores.</p>

     Foto: Vadim photo/Wikimedia Commons
  • <p>O gelo seco ainda pode ser usado na resfriação de dispositivos eletrônicos, na preservação de órgãos para transplantes e no ultracongelamento de células, tecidos, vírus e bactérias.</p>

     Foto: Smartheli/Wikimedia Commons
  • <p>Inclusive, o gelo seco é bastante usado no tratamento de verrugas na pele através do processo de congelamento e eliminação do vírus do papiloma.</p>

     Foto: AfroBrazilian/Wikimedia Commons
  • <p>Por ser feito em baixíssima temperatura, a produção de gelo seco em grande escala não pode ser realizada em casa.</p>

     Foto: Karolina Fok/Wikimedia Commons
  • <p>A produção em grande volume é feita em fábricas, com tanques de CO2 a 79°C negativos, sendo esvaziados em máquinas e reduzindo a temperatura até -109°C.</p>

     Foto: ??????? ??????/Wikimedia Commons
  • <p>Para fazer gelo seco em casa, você precisa de tubos com CO2 engarrafado, um adaptador (como de pneu de bicicleta) para abrir os tubos do gás CO2 e liberá-lo aos poucos. Então, com a outra mão, solta o gás passando por um pano limpo, que formará cristais de gelo seco aderidos ao tecido.</p>

     Foto: Alessandro e Damiano/Wikimedia Commons
