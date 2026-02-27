Surpreenda-se com as várias utilidades do gelo seco

Para fazer gelo seco em casa, você precisa de tubos com CO2 engarrafado, um adaptador (como de pneu de bicicleta) para abrir os tubos do gás CO2 e liberá-lo aos poucos. Então, com a outra mão, solta o gás passando por um pano limpo, que formará cristais de gelo seco aderidos ao tecido.