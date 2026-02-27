Mistérios das maiores pirâmides do mundo
Pirâmide Zigurate de Ur, Iraque: Construída por volta de 2100 a.C., esse pirâmide servia como centro religioso e político da cidade. Embora tenha sido parcialmente destruída por saqueadores no século 19, ainda é uma das principais atrações turísticas da cidade.Foto: Wikimedia Commons
Pirâmides chinesas: Também conhecidas como Túmulos da Dinastia, são estruturas funerárias em formato de pirâmides. Elas ficam localizadas na província de Shaanxi e serviam para abrigar os restos mortais dos primeiros imperadores da China.Foto: Brücke-Osteuropa – Wikimedia Commons
Pirâmide de Karlsruhe, Alemanha: Foi construída em 1823, em homenagem ao fundador da cidade, Carlos Guilherme de Baden-Durlach. A estrutura tem 18 metros de altura e 12 metros de largura.Foto: Martin Dürrschnabel – Wikimédia Commons
Pirâmide de Hellinikon, Grécia: Localizada na cidade de Argos, essa pirâmide tem cerca de 15 metros de comprimento e 4 metros de altura. Construída no século 30 a.C., acredita-se que ela pode ter sido um túmulo ou um templo.Foto: Egerváry Gergely – Wikimédia Commons
Pirâmide de Céstio, Itália: Fica localizada em Roma e foi construída durante o Império Romano, por volta de 18-12 a.C.. Feita de concreto revestido com mármore branco, a pirâmide tem uma altura impressionante de 36 metros.Foto: Eric – Flickr
Pirâmide do Sol, México: Construída pelos povos pré-colombianos da Mesoamérica por volta de 100 d.C., é considerada a maior pirâmide do México e uma das maiores do mundo, com incríveis 65 metros de altura e 225 metros de largura.Foto: site pxhere.com/en/photo
Pirâmide de Kukulkán, México: Também conhecida como El Castillo, essa pirâmide fica localizada na antiga cidade maia de Chichén Itzá. A estrutura conta com 365 degraus, 24 metros de altura e 55 metros de largura.Foto: Travicted Photography – Flickr
Pirâmides Núbias, Sudão: Foram construídas entre o século 8 a.C. e o século 4 d.C. e são consideradas uma das maiores concentrações de pirâmides do mundo. Pela importância histórica, elas se tornaram um Patrimônio Mundial da UNESCO.Foto: B N Chagny – Wikimédia Commons
Templo do Grande Jaguar, Guatemala: Ã? uma antiga estrutura maia localizada na cidade de Tikal, na atual Guatemala. Foi construÃdo no perÃodo clÃ¡ssico maia, por volta do sÃ©culo VII d.C..Foto: Foto Free de Anna Stampfli do site unsplash.com/fotos
Pirâmide de Djoser, Egito: É uma das estruturas mais antigas do mundo, construída por volta de 2670 a.C.. Localizada na cidade de Saqqara, essa pirâmide foi encomendada para o faraó Djoser como seu túmulo.Foto: Sebastiá Giralt - Flickr
Pirâmide de Miquerinos, Egito: É a menor das três pirâmides principais localizadas em Gizé, construídas durante o Antigo Egito. Com tem 66 metros de altura e 108,5 metros de largura, ela foi feita para ser o túmulo do faraó Miquerinos.Foto: RViana – Flickr
PirÃ¢mide de QuÃ©fren, Egito: Mais uma de GizÃ©, essa pirÃ¢mide foi construÃda por volta de 2520 a.C. para o faraÃ³ QuÃ©fren, filho de QuÃ©ops. A estrutura tem 136,5 metros de altura e 215,5 metros de comprimento na base.Foto: David Rull â?? Flickr
Além de conter o sarcófago do faraó, a pirâmide conta com uma esfinge, uma majestosa estátua com o corpo de leão e o rosto de Quéfren.Foto: flickr Ana Paula Hirama
A Grande Pirâmide de Gizé, Egito: É a mais antiga das Sete Maravilhas do Mundo Antigo e a única a permanecer em grande parte intacta. A pirâmide foi construída como túmulo para o faraó Quéops durante a Quarta Dinastia do Antigo Egito, por volta de 2550 a.C..Foto: site pxfuel.com/pt
Acredita-se que a Grande Pirâmide de Gizé tenha sido construída por cerca de 20 mil trabalhadores ao longo de 20 anos. Originalmente, a estrutura atingia uma altura de 146,6 metros, mas hoje está ligeiramente mais baixa devido à perda de parte do revestimento de calcário.Foto: Janusz Rec?aw/wikimedia commons
Também conhecida como Pirâmide de Queóps, a Grande Pirâmide de Gizé foi, durante muitos anos, a estrutura mais alta do mundo. Seus blocos foram cortados em forma de paralelepípedos e transportados para o local da construção usando rampas e cordas.Foto: Sérgio Zeiger – Flickr
A Grande Pirâmide é famosa por suas supostas associações astronômicas e matemáticas, como as proporções que se acredita estarem relacionadas a conceitos astrológicos.Foto: Wikimedia Commons/Nina
Por conta da forma e da época em que foi construída – os blocos da pirâmide pesam toneladas e são perfeitamente encaixados –, existem inúmeras teorias e mistérios em torno da construção dessa pirâmide impressionante.Foto: Hala Ezzat pexels