Assine
overlay
Início Galeria
Gastronomia

Pimenta na culinária: quitutes ardidos de diferentes países

RF
Redação Flipar
  • <p>México – Mole Poblano: Um molho espesso e rico que combina pimentas secas (como ancho e mulato), especiarias e chocolate, servido com carne.</p>

    México – Mole Poblano: Um molho espesso e rico que combina pimentas secas (como ancho e mulato), especiarias e chocolate, servido com carne.

     Foto: AlejandroLinaresGarcia - wikimedia commons
  • <p>México – Tacos al Pastor: Carne marinada em uma mistura de pimentas, como guajillo e ancho, servida em tortilhas com abacaxi, cebola e coentro.</p>

    México – Tacos al Pastor: Carne marinada em uma mistura de pimentas, como guajillo e ancho, servida em tortilhas com abacaxi, cebola e coentro.

     Foto: Matt Saunders - wikimedia commons
  • <p>Tailândia – Tom Yum: Uma sopa picante e azeda, feita com pimenta tailandesa, capim-limão e camarão.</p>

    Tailândia – Tom Yum: Uma sopa picante e azeda, feita com pimenta tailandesa, capim-limão e camarão.

     Foto: Takeaway wikimedia commons
  • <p>Tailândia – Som Tam (Salada de Mamão Verde): Uma salada refrescante e extremamente picante, feita com pimentas vermelhas, mamão verde ralado, molho de peixe e amendoim.</p>

    Tailândia – Som Tam (Salada de Mamão Verde): Uma salada refrescante e extremamente picante, feita com pimentas vermelhas, mamão verde ralado, molho de peixe e amendoim.

     Foto: Takeaway wikimedia commons
  • <p>Índia – Vindaloo: Um curry originário de Goa, conhecido por sua intensidade e uso de pimentas fortes.</p>

    Índia – Vindaloo: Um curry originário de Goa, conhecido por sua intensidade e uso de pimentas fortes.

     Foto: Adriao wikimedia commons
  • <p>Índia – Bhut Jolokia Curry: Feito com uma das pimentas mais ardidas do mundo, o Bhut Jolokia (pimenta fantasma).</p>

    Índia – Bhut Jolokia Curry: Feito com uma das pimentas mais ardidas do mundo, o Bhut Jolokia (pimenta fantasma).

     Foto: Reprodução YouTube khao peeyo mast jiyo
  • <p>Coreia do Sul – Kimchi: Um prato icônico de vegetais fermentados, geralmente repolho ou nabo, temperado com pimenta vermelha em pó (gochugaru).</p>

    Coreia do Sul – Kimchi: Um prato icônico de vegetais fermentados, geralmente repolho ou nabo, temperado com pimenta vermelha em pó (gochugaru).

     Foto: ????? wikimedia commons
  • <p>Coreia do Sul – Tteokbokki: Bolinhos de arroz cozidos em um molho apimentado à base de gochujang (pasta de pimenta fermentada).</p>

    Coreia do Sul – Tteokbokki: Bolinhos de arroz cozidos em um molho apimentado à base de gochujang (pasta de pimenta fermentada).

     Foto: Popo le Chien - wikimedia commons
  • <p>Etiópia – Doro Wat: Um ensopado apimentado de frango feito com berbere, uma mistura de especiarias rica em pimenta e ervas.</p>

    Etiópia – Doro Wat: Um ensopado apimentado de frango feito com berbere, uma mistura de especiarias rica em pimenta e ervas.

     Foto: stu_spivack - wikimedia commons
  • <p>Etiópia – Shiro Wat: Um prato vegetariano à base de farinha de grão-de-bico, com sabor marcante e picante, também usando berbere.</p>

    Etiópia – Shiro Wat: Um prato vegetariano à base de farinha de grão-de-bico, com sabor marcante e picante, também usando berbere.

     Foto: Temesgen Woldezion wikimedia commons
  • <p>China (Região de Sichuan) – Mapo Tofu: Tofu cozido em um molho picante e entorpecente, feito com pimentas de Sichuan e pasta de feijão apimentada.</p>

    China (Região de Sichuan) – Mapo Tofu: Tofu cozido em um molho picante e entorpecente, feito com pimentas de Sichuan e pasta de feijão apimentada.

     Foto: Guilhem Vellut wikimedia commons
  • <p>China – Hot Pot Sichuan: Uma panela fervente com caldo apimentado e aromático, onde se cozinham carnes e vegetais.</p>

    China – Hot Pot Sichuan: Uma panela fervente com caldo apimentado e aromático, onde se cozinham carnes e vegetais.

     Foto: Praneeth Thalla wikimedia commons
  • <p>Embora a pimenta não seja onipresente na culinária brasileira, algumas regiões, como o Norte, Nordeste e Sudeste, possuem pratos em que ela é essencial para o sabor e a autenticidade. Além disso, o uso de molhos de pimenta caseiros é muito comum como acompanhamento em todo o país.</p>

    Embora a pimenta não seja onipresente na culinária brasileira, algumas regiões, como o Norte, Nordeste e Sudeste, possuem pratos em que ela é essencial para o sabor e a autenticidade. Além disso, o uso de molhos de pimenta caseiros é muito comum como acompanhamento em todo o país.

     Foto: DJM wikimedia commons
  • <p>Vatapá (Bahia) – Um prato de influência africana, feito com camarão seco, azeite de dendê, leite de coco e pão ou farinha. A pimenta-malagueta é usada para dar o toque apimentado.</p>

    Vatapá (Bahia) – Um prato de influência africana, feito com camarão seco, azeite de dendê, leite de coco e pão ou farinha. A pimenta-malagueta é usada para dar o toque apimentado.

     Foto: YouTube/Nandu Andrade
  • <p>Moqueca (Bahia e Espírito Santo) – Prato de peixe ou frutos do mar cozidos em leite de coco, azeite de dendê (na versão baiana) e temperos como pimenta dedo-de-moça ou malagueta.</p>

    Moqueca (Bahia e Espírito Santo) – Prato de peixe ou frutos do mar cozidos em leite de coco, azeite de dendê (na versão baiana) e temperos como pimenta dedo-de-moça ou malagueta.

     Foto: - Divulgação Restaurante Moqueca do Garcia
  • <p>Pato no Tucupi (Pará) – Um prato amazônico, feito com tucupi (um caldo amarelo fermentado da mandioca) e jambu. A pimenta-de-cheiro, típica da região, é usada para intensificar o sabor.</p>

    Pato no Tucupi (Pará) – Um prato amazônico, feito com tucupi (um caldo amarelo fermentado da mandioca) e jambu. A pimenta-de-cheiro, típica da região, é usada para intensificar o sabor.

     Foto: Reprodução/julianamonjardim
  • <p>Baião de Dois com Pimenta (Nordeste) – Apesar de não ser naturalmente apimentado, muitas receitas de baião de dois levam pimenta-de-cheiro ou malagueta como toque opcional.</p>

    Baião de Dois com Pimenta (Nordeste) – Apesar de não ser naturalmente apimentado, muitas receitas de baião de dois levam pimenta-de-cheiro ou malagueta como toque opcional.

     Foto: - Reprodução Youtube Panelaterapia
  • <p>Caldo de Piranha (Pantanal e Amazônia) – Uma sopa feita com carne de piranha, rica em temperos e onde a pimenta-de-cheiro ou a malagueta é usada para realçar o sabor.</p>

    Caldo de Piranha (Pantanal e Amazônia) – Uma sopa feita com carne de piranha, rica em temperos e onde a pimenta-de-cheiro ou a malagueta é usada para realçar o sabor.

     Foto: reprodução YouTube Receitas Práticas da Vanuza
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay