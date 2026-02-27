Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Vale dos Reis: região do Egito é conhecida por abrigar as tumbas de faraós

RF
Redação Flipar
  • <p>O Vale dos Reis está localizado na margem oeste do Rio Nilo, próximo à cidade de Luxor, no sul egípcio.</p>

    O Vale dos Reis está localizado na margem oeste do Rio Nilo, próximo à cidade de Luxor, no sul egípcio.

     Foto: Peter J. Bubenik /Wikimédia Commons
  • <p>A região é famosa por abrigar tumbas dos faraós do Egito Antigo. Elas foram construídas no local entre os séculos 16 e 19 a.C.</p>

    A região é famosa por abrigar tumbas dos faraós do Egito Antigo. Elas foram construídas no local entre os séculos 16 e 19 a.C.

     Foto: Flickr David Samuel
  • <p>Os túmulos competem em celebridade com as pirâmides entre as atrações turísticas do Egito.</p>

    Os túmulos competem em celebridade com as pirâmides entre as atrações turísticas do Egito.

     Foto: Flickr Airton Morassi
  • <p>As tumbas dos soberanos da antiguidade estão situadas majoritariamente no Vale Oriental.</p>

    As tumbas dos soberanos da antiguidade estão situadas majoritariamente no Vale Oriental.

     Foto: Domínio Público /Wikimédia Commons
  • <p>Além das tumbas dos lendários faraós, a região também foi palco do sepultamento de membros da nobreza da civilização antiga.</p>

    Além das tumbas dos lendários faraós, a região também foi palco do sepultamento de membros da nobreza da civilização antiga.

     Foto: Nikateri/Wikimédia Commons
  • <p>Essas tumbas guardam decorações que representam cenas da mitologia egípcia, o que serve a arqueólogos e historiadores como sinais para desvendar rituais e crenças do período.</p>

    Essas tumbas guardam decorações que representam cenas da mitologia egípcia, o que serve a arqueólogos e historiadores como sinais para desvendar rituais e crenças do período.

     Foto: Flickr João Antonio
  • <p>Desde o fim do século 18, arqueólogos e egiptólogos se dirigem ao Vale dos Reis para explorações na área da necrópole que visam novos achados e obtenção de informações para estudos.</p>

    Desde o fim do século 18, arqueólogos e egiptólogos se dirigem ao Vale dos Reis para explorações na área da necrópole que visam novos achados e obtenção de informações para estudos.

     Foto: Domínio Público /Wikimédia Commons
  • <p>Há pouco mais de um século, a descoberta da tumba de Tutancâmon tornou o Vale dos Reis um famoso sítio arqueológico.</p>

    Há pouco mais de um século, a descoberta da tumba de Tutancâmon tornou o Vale dos Reis um famoso sítio arqueológico.

     Foto: Alexandra Koch - pixabay
  • <p>Em 1979, o Vale dos Reis, incluindo a necrópole, foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco.</p>

    Em 1979, o Vale dos Reis, incluindo a necrópole, foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Destinos com Caprice Turismo
  • <p>Na época napoleônica, membros da expedição do imperador francês no Egito, liderados por Vivant Denon, esboçaram em 1799 mapas e plantas de tumbas locais. Foi o início das explorações modernas na região.</p>

    Na época napoleônica, membros da expedição do imperador francês no Egito, liderados por Vivant Denon, esboçaram em 1799 mapas e plantas de tumbas locais. Foi o início das explorações modernas na região.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Destinos com Caprice Turismo
  • <p>Em 1858, foi criado o Serviço de Antiguidades do Egito, que iniciou estudos científicos do Vale dos Reis.</p>

    Em 1858, foi criado o Serviço de Antiguidades do Egito, que iniciou estudos científicos do Vale dos Reis.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Destinos com Caprice Turismo
  • <p>O egiptólogo Victor Loret descobriu nada menos que 17 túmulos. Um investidor americano de nome Theodore Davis patrocinou explorações importantes na região.</p>

    O egiptólogo Victor Loret descobriu nada menos que 17 túmulos. Um investidor americano de nome Theodore Davis patrocinou explorações importantes na região.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Destinos com Caprice Turismo
  • <p>Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter identificou a tumba de Tutancâmon. A descoberta ganhou muita fama pelo fato de o sepulcro estar intacto, sem vestígios da ação de salteadores, com vários materiais ligados ao chamado “faraó-menino”.</p>

    Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter identificou a tumba de Tutancâmon. A descoberta ganhou muita fama pelo fato de o sepulcro estar intacto, sem vestígios da ação de salteadores, com vários materiais ligados ao chamado “faraó-menino”.

     Foto: Reprodução
  • <p>Uma lenda diz que com a descoberta teve início uma “maldição”. Ao longo dos seis anos seguintes, 35 pessoas ligadas à descoberta morreram, inclusive o próprio Howard Carter.</p>

    Uma lenda diz que com a descoberta teve início uma “maldição”. Ao longo dos seis anos seguintes, 35 pessoas ligadas à descoberta morreram, inclusive o próprio Howard Carter.

     Foto: Tammy Cuff/Pixabay
  • <p>Em uma das paredes havia uma inscrição em tom ameaçador de uma profecia macabra avisando que quem prejudicasse o “sono” do faraó seria punido.</p>

    Em uma das paredes havia uma inscrição em tom ameaçador de uma profecia macabra avisando que quem prejudicasse o “sono” do faraó seria punido.

     Foto: Domínio Público
  • <p>Atualmente, pesquisadores afirmam que várias mortes foram provocadas por fungos venenosos que proliferaram dentro da tumba. Mas a lenda da maldição persiste.</p>

    Atualmente, pesquisadores afirmam que várias mortes foram provocadas por fungos venenosos que proliferaram dentro da tumba. Mas a lenda da maldição persiste.

     Foto: Kerrtu/Pixabay
  • <p>No início de 2025, o Serviço de Informações do Estado do Egito declarou que voltou a localizar o túmulo de um faraó após mais de um século.</p>

    No início de 2025, o Serviço de Informações do Estado do Egito declarou que voltou a localizar o túmulo de um faraó após mais de um século.

     Foto: Flickr Fora do Eixo
  • <p>Trata-se do sepulcro de TutmÃ©s II, datado de 3.500 anos. Ele foi descoberto em escavaÃ§Ãµes arqueolÃ³gicas que vinham sendo realizadas desde 2002.</p>

    Trata-se do sepulcro de TutmÃ©s II, datado de 3.500 anos. Ele foi descoberto em escavaÃ§Ãµes arqueolÃ³gicas que vinham sendo realizadas desde 2002.

     Foto: MinistÃ©rio de Antiguidades do Egito
  • <p>O túmulo do faraó Tutmés II era o único dos monarcas da 18ª Dinastia do Egito que ainda não havia sido identificado. Inicialmente, os arqueólogos supunham que o sepulcro situado no monte Tebas, a oeste da cidade de Luxor, pertencesse a uma esposa de faraó, mas a presença de artefatos funerários e inscrições com o nome de Tutmés II, mudaram os rumos do trabalhos.</p>

    O túmulo do faraó Tutmés II era o único dos monarcas da 18ª Dinastia do Egito que ainda não havia sido identificado. Inicialmente, os arqueólogos supunham que o sepulcro situado no monte Tebas, a oeste da cidade de Luxor, pertencesse a uma esposa de faraó, mas a presença de artefatos funerários e inscrições com o nome de Tutmés II, mudaram os rumos do trabalhos.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Destinos com Caprice Turismo
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay