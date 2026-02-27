Praias que têm águas tranquilas no Brasil: refúgio para relaxamento a qualquer idade
Além disso, são ótimos locais para relaxar, praticar esportes leves e curtir a natureza sem o impacto de ondas fortes. Veja algumas no Brasil. As estrangeiras estão em outra galeria.Foto: reprodução
Praia do Espelho (BA): Localizada em Trancoso, tem mar calmo, águas cristalinas e piscinas naturais na maré baixa, sendo perfeita para famílias e casais.Foto: Reprodução Youtube
Praia de Carneiros (PE): Com coqueiros e areia branca, essa praia em Tamandaré tem um mar raso e tranquilo, ideal para banho e passeios de barco.Foto: Reprodução Youtube
Praia de Taipu de Fora (BA): Situada na Península de Maraú, é famosa pelas piscinas naturais e águas mornas, excelente para crianças e mergulho.Foto: Reprodução Youtube
Praia de São Miguel dos Milagres (AL): Com águas cristalinas e calmas, essa praia paradisíaca tem piscinas naturais perfeitas para um mergulho seguro.Foto: Reprodução Youtube
Praia do Forte (BA): Além da beleza natural, oferece mar tranquilo e estrutura excelente para famílias, com recifes que suavizam as ondas.Foto: Reprodução Youtube
Praia do Patacho (AL): Com areia branca, coqueiros e um mar praticamente sem ondas, é um refúgio sossegado para quem busca descanso.Foto: Reprodução Youtube
Praia da Lagoinha (CE): Localizada em Paraipaba, tem mar calmo e paisagem deslumbrante, sendo uma opção segura para crianças e banhistas inseguros.Foto: Reprodução Youtube
Praia do Bonete (SP): Em Ilhabela, essa praia tem águas tranquilas e preservadas, além de ser menos movimentada, garantindo sossego aos visitantes.Foto: Reprodução Youtube
Praia da Azeda (RJ): Pequena e charmosa, localizada em Búzios, com águas cristalinas e tranquilas, ideal para quem quer nadar sem preocupações.Foto: Reprodução Youtube
Praia de Maragogi (AL): Conhecida como o “Caribe Brasileiro”, tem piscinas naturais e mar calmo, sendo excelente para famílias e mergulho com snorkel.Foto: Reprodução Youtube
Praia do Farol (RJ): Situada em Arraial do Cabo, tem águas cristalinas e tranquilas, protegidas por uma enseada que reduz o impacto das ondas.Foto: Reprodução Youtube
Praia da Daniela (SC): Em Florianópolis, é uma praia de águas mornas e sem ondas, perfeita para crianças pequenas e idosos.Foto: wikimedia commons Daniela Lopes Segadilha
Praia do Moreré (BA): Localizada em Boipeba, é acessível por barco e tem águas rasas e calmas, sendo um refúgio paradisíaco para quem quer relaxar.Foto: Reprodução Youtube
Praia da Ilha do Japonês (RJ): Em Cabo Frio, essa praia tem águas extremamente calmas, parecendo uma lagoa, sendo ótima para famílias com crianças.Foto: Reprodução Youtube
Praia de Antunes (AL): Próxima a Maragogi, tem um mar azul-turquesa raso e sereno, proporcionando um ambiente perfeito para banhistas inseguros.Foto: Reprodução Youtube
