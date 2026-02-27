‘Vampirescos’: espécies de animais que têm dentes afiados

Assine
    O morcego-vampiro habita a América Central e do Sul, inclusive no Brasil, em ambientes tropicais e subtropicais: florestas, áreas abertas e, muitas vezes, cavernas ou construções humanas. Ele vive de 9 a 12 anos.

     Foto: Flickr Gustavo Casás
    Ele se alimenta de sangue, geralmente de mamíferos e aves. Localiza as presas pelo calor corporal e olfato. Ao morder a pele, usa dentes afiados para uma incisão. Secreções em sua saliva evitam que o sangue coagule, permitindo que ele se alimente de forma contínua durante vários minutos.

     Foto: Reprodução de foto de Rede Social
    Peixe-gato – Possui dentes afiados que lhe permite capturar e segurar suas presas. Vive até 15 anos.

     Foto: Divulgação
    Habita rios, lagos e pântanos da América do Sul, América Central e partes da América do Norte. Ele se alimenta de insetos, crustáceos e pequenos peixes.

     Foto: Imagem de U Hd por Pixabay
    Porco-espinho – Habita diversas regiões, incluindo florestas e áreas de vegetação densa na América do Norte, América Central e partes da Ásia.

     Foto: - Flickr Jan Barnier
    Sua dieta geralmente é herbívora: cascas de árvores, folhas, frutas e vegetais. Mas também pode incluir insetos e pequenos animais. Vive de 3 a 7 anos na natureza.

     Foto: Imagem de Alexas_Fotos por Pixabay
    Morcego-da-fruta – Vive em regiões tropicais e subtropicais, na África, Ásia, Austrália e em algumas ilhas do Pacífico, em florestas e áreas de vegetação densa. Come frutas, néctar e flores, com papel crucial na polinização e na dispersão de sementes. Vive de 5 a 10 anos.

     Foto: Flickr chandrasekaran arumugam
    Lobo-guará – Habita savanas e cerrados do Brasil, além de regiões da Argentina e Paraguai, preferindo áreas abertas e com vegetação rasteira.

     Foto: Flickr Alan Burkwood
    Come pequenos mamíferos, aves, insetos e frutas, sendo um importante dispersor de sementes. Vive de 5 a 7 anos,

     Foto: Imagem de Andreas Neum
    Raposa – Encontrada em diversos habitats pelo mundo, incluindo florestas, desertos e áreas urbanas.

     Foto: Imagem de Angela por Pixabay
    Come pequenos mamíferos, aves, insetos, frutas e vegetais, adaptando-se facilmente ao que está disponível no ambiente. Vive 3 ou 4 anos na natureza, chegando a 14 em cativeiro.

     Foto: Imagem de Thomas Wilken por Pixabay
    Morsa – Habita as águas geladas do Ártico e subárctico, em regiões da Rússia, Canadá, Noruega e Alasca.

     Foto: Joel Garlich-Miller/Wikimédia Commons
    Come moluscos, crustáceos e outros invertebrados marinhos, que ela captura usando seus longos dentes e bigodes sensíveis. Vive de 20 a 30 anos na natureza,

     Foto: Imagem de misterfarmer por Pixabay
    Crocodilo – Habita regiões tropicais e subtropicais em rios, lagos, pântanos e estuários na África, Ásia, América do Norte e América do Sul.

     Foto: Imagem de Martin Str por Pixabay
    Sua dieta é carnívora, composta por peixes, aves, mamíferos e outros animais que se aproximam da água, utilizando sua força e dentes afiados para capturar presas. Vive de 50 a 70 anos.

     Foto:
