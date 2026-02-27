Furacão Melissa, ocorrido em 2025, é eleito o mais potente já registrado no Atlântico
O feito foi alcançado por conta dos ventos sustentados de até 190 milhas por hora, o equivalente a cerca de 305 km/h.Foto: Mohd Nor Azmil Abdul Rahman - Flickr - Wikimédia Commons
Com esse desempenho, o Melissa igualou o recorde do Furacão Allen, ocorrido na região do Caribe em 1980.Foto: NOAA/Domínio Público
Agora, ambos os fenômenos dividem o topo da lista dos mais fortes em termos de vento contínuo no Atlântico.Foto: Divulgação/NOAA
Logo abaixo aparecem tempestades históricas como o Furacão do Dia do Trabalho de 1935, que causou a morte de mais de 400 pessoas em áreas como Bahamas e Florida Keys.Foto: Flickr - Florida Keys--Public Libraries
Gilbert, de 1988, Wilma, de 2005, e Dorian, de 2019, também figuram a lista; todos com picos de vento em torno de 298 km/h.Foto: NASA
A pressão atmosférica no centro do sistema caiu para 892 milibares, valor que empata com o registrado em 1935 como o terceiro mais baixo da história da região.Foto: Domínio Público/NOAA
Essa intensidade extrema foi confirmada por uma combinação de dados de satélite, reconhecimento aéreo e medições feitas por aviões especializados em monitoramento de tempestades.Foto: Reprodução
Esse número superou o recorde anterior de 382 km/h registrado pelo Typhoon Megi, em 2010, no Pacífico.Foto: David Mark/Pixabay
No caso do Furacão Melissa, o sistema se intensificou rapidamente até alcançar a categoria 5, levando à emissão de alertas de risco extremo antes mesmo de atingir terra.Foto: NASA/Unsplash