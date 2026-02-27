Objetos e brinquedos dos anos 1990 que provocam um sentimento de nostalgia
O Super Nintendo foi o grande videogame da geração dos anos 90. Era o sonho de consumo de muitos jovens. PlayStation e Xbox, que dominaram o mercado em seguida, só ganharam força no Brasil no começo dos anos 2000.Foto: Divulgação/Mercado Livre
O Mega Drive, assim como o Super Nintendo, era outra alternativa para os jovens fãs de jogos eletrônicos. Era possível também disputar os jogos deste console no computador.Foto: Youtube/Rodrigo Vieira - RSSV
O Minigame, com jogos de 8 bits, também era um sucesso, com jogos como o “jogo da cobrinha” ou “tetris”. Ao longo dos anos, foram adaptados para os primeiros celulares. Quem nunca aproveitou o celular dos pais para curtir esses jogos?Foto: Youtube/Game Archive - No Commentary Gameplay
Todo mundo também tinha um Tamagotchi. Era uma espécie de animal de estimação virtual e era necessário dar comida, banho, carinho e atenção.Foto: Youtube/André Vieira
Ainda na parte de tecnologia dos anos 90, havia os disquetes. Era um disco de armazenamento, que com o avanço da tecnologia acabou sendo substituído por dispositivos como o pendrive.Foto: Youtube/O Saudosista
Atualmente é possível escutar música em aplicativos pelo celular. Mas, nos anos 90, se você quisesse escutar música no fone de ouvido durante um passeio, precisava de um discman para colocar o CD.Foto: Youtube/Tutorial Em Geral
Os relógios “Baby-G” foram uma febre entre as mulheres. Era um acessório que chamava atenção pelo estilo esportivo e jovial.Foto: Youtube/HolaSoyPedro2
Outro sucesso entre as meninas era a série de sandálias “Melissa”. havia diversos modelos, sempre feitas de material plástico, com cores variadas.Foto: Divulgação/Dafiti
Tirar onda na escola era ter um “estojão”. O acessório tinha tinha lápis, giz de cera, canetinha, tesoura e muito mais.Foto: Divulgação/Mercado Livre
Já entre os meninos o sucesso era a linha de bonecos “Playmobil”. Pequenos, movimentavam os braços e as pernas. Os cabelos eram destacáveis e o boneco tinha um sorriso no rosto.Foto: Youtube/SLIME SAM SAPECA
As bolinhas saltitantes também faziam sucesos entre as crianças. Uma dor de cabeça para os pais…Foto: Youtube/JÚLIA FRANCO
Os Ioiôs também foram uma febre entre as crianças. A Coca-Cola e outras empresas chegavam a fazer campanhas promocionais com o brinquedo para presentear a criançada.Foto: Divulgação/Shoppe
Outro grande sucesso entre as crianças era a “pitchulinha”. O Guaraná chegou a fazer promoções com a “pokebola”, que tinha um “Pokemón” surpresa dentro.Foto: Divulgação/Guaraná Antarctica
Os Geloucos também foram uma febre entre as crianças. Elas juntavam tampinhas de refrigerante para trocar pelos bichinhos. Eles também foram uma febre entre as crianças.Foto: Youtube/WTG Mix Coleções
Outra febre entre as crianças foram os Tazos. Era possível adquirir, principalmente, comprando biscoitos.Foto: Youtube/Droop's Games
Se hoje em dia é possível capturar Pokemón através do celular, nos anos 90 havia como adquiri-los através de cartas.Foto: Youtube/Cartas de Pokemón
A pasta de dente da Tandy – pioneira no mercado de creme dental infantil – era a favorita da garotada. A marca ainda existe e é indicada para crianças entre 6 e 9 anos. Mas, na época, chamou atenção porque estava chegando ao mercado (entrou no Brasil em 1989) e o cheirinho conquistou a turma.Foto: Divulgação/Mercado Livre
O pirulito Push-Pop também fazia sucesso entre as crianças. Era preciso colocar o dedo na parte inferior da embalagem para empurrar, fazendo com o que o pirulito saísse.Foto: Youtube/Volta A Fita