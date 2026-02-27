Filho de músico que inspirou filme critica atuação da indicada ao Oscar Kate Hudson
Disse também não entender os elogios recebidos. Para Mike Jr., a atuação “não tinha profundidade nenhuma” e a química do casal soou artificial, apesar do reconhecimento da Academia durante a temporada de premiações.Foto: Divulgação/ Focus Features
“Song Sung Blue: Um Sonho a Dois”, aliás, é o novo longa de Craig Brewer, diretor de “Meu Nome é Dolemite” e “Um Príncipe em Nova York 2”. Hugh Jackman e Kate Hudson são dois músicos azarados que formam uma banda?tributo a Neil Diamond.Foto: Divulgação/ Focus Features
O filme mostra a dupla descobrindo que nunca é tarde para amar e perseguir sonhos. Baseado em uma história real, o enredo mistura humor, música e superação. Relembremos a história da atriz?Foto: Reprodução de vídeo
Kate Garry Hudson nasceu em 19 de abril de 1979 em Los Angeles, Califórnia. Ela é atriz, cantora e empresária. Filha dos renomados artistas Goldie Hawn e Bill Hudson, Hudson se destaca por uma carreira versátil e personalidade carismática.Foto: reprodução
Sua estreia nas telas aconteceu em 1996, com uma pequena participação na série “Party of Five”. Em 1998, fez sua estreia no cinema no drama “Uma Aventura no Deserto”. Ela interpreta Skye Davidson.Foto: reprodução
A consagração veio em 2000 com “Quase Famosos”, do diretor Cameron Crowe, rendendo-lhe uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e consolidando seu nome em Hollywood.Foto: divulgação/Dreamworks
A partir dali, Hudson colecionou papéis marcantes em comédias românticas como “As Mulheres de Adam” (2000), “Como Perder um Homem em 10 Dias” (2003) e “Noivas em Guerra” (2009).Foto: reprodução
Mas a atriz também participou de dramas, como “As Quatro Plumas” (2002) e “Horizonte Profundo: Desastre no Golfo” (2016), e até terror como “A Chave Mestra” (2005).Foto: reprodução
Em 2016, emprestou sua voz para viver a personagem Mei Mei em “Kung Fu Panda 3”. Antes disso, em 2012 e 2013, Hudson participou da série musical “Glee”, na pele da personagem Cassandra July.Foto: reprodução
Mais recentemente, em 2022, Hudson foi uma das estrelas no mistÃ©rio “Glass Onion: Um MistÃ©rio Knives Out”, no qual contracenou com Daniel Craig, Edward Norton, entre outros.Foto: reproduÃ§Ã£o
Em 2016, Kate lançou o livro “Muito Feliz: Hábitos Saudáveis para Amar seu Corpo”, compartilhando sua visão sobre saúde, bem-estar e amor próprio.Foto: divulgação
Em 2024, a artista surpreendeu os fãs ao lançar seu álbum de estreia, “Glorious”. A música “Gonna Find Out” é a mais escutada do disco no Spotify, com mais de 2 milhões de reproduções.Foto: divulgação/instagram @katehudson
Empreendedora, Hudson também se destaca como cofundadora da marca de suplementos nutricionais Happy x Nature, focada em um estilo de vida saudável.Foto: reprodução
Na vida pessoal, Hudson foi casada com o músico Chris Robinson de 2000 a 2007, com quem teve seu primeiro filho. De 2010 a 2014, se relacionou com o vocalista da banda Muse, Matthew Bellamy, indo para o segundo filho.Foto: reprodução/instagram @katehudson
Atualmente, a atriz tem um relacionamento com o músico Danny Fujikawa, com quem teve sua terceira filha, Rani Rose Hudson Fujikawa, em 2018.Foto: reprodução/instagram @katehudson