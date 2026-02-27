Tem preferido? Queijos de diferentes tipos e suas origens

Assine
  • <p>A partir da fermentação natural, surgiram os primeiros queijos. Desde então, o alimento se espalhou e evoluiu em milhares de variações regionais. Veja alguns queijos famosos.</p>

    A partir da fermentação natural, surgiram os primeiros queijos. Desde então, o alimento se espalhou e evoluiu em milhares de variações regionais. Veja alguns queijos famosos.

     Foto: reprodução/tv globo
    Mozzarella – Originária do sul da Itália, a mozzarella é feita tradicionalmente com leite de búfala e tem textura macia, elástica e úmida. É amplamente usada em pizzas e saladas como a caprese.

     Foto: Imagem de Antonio Henrique por Pixabay
    Cheddar – Criado na vila de Cheddar, na Inglaterra, esse queijo de cor amarela ou alaranjada é firme e de sabor marcante, que se intensifica com o tempo de maturação. É um dos mais populares nos sanduíches e pratos assados.

     Foto: jcomp Freepik
    Parmesão (Parmigiano-Reggiano) – Produzido principalmente em Parma e Regio Emilia, na Itália, é um queijo duro e granular com sabor intenso e salgado. Usado ralado, é essencial na culinária italiana, sobretudo em massas.

     Foto: Ralf por Pixabay
    Brie – Originário da região de Brie, na França, é um queijo de pasta mole e casca branca comestível de mofo. Tem sabor amanteigado e textura cremosa, consumido com pães ou frutas.

     Foto: Imagem de gianluca por Pixabay
    Gouda – Esse queijo semiduro surgiu na cidade de Gouda, na Holanda, e tem sabor levemente adocicado e textura lisa. É um dos queijos mais exportados do mundo e pode ser jovem ou envelhecido.

     Foto: Imagem de iphotoklick por Pixabay
    Emmental – Famoso pelos buracos grandes, é um queijo de sabor suave e adocicado criado na Suíça. É usado em fondues, sanduíches e pratos quentes como gratinados.

     Foto: Imagem de patrick gantz por Pixabay
    Roquefort – Feito com leite de ovelha e maturado em cavernas, o roquefort é um queijo azul com sabor forte, salgado e picante criadona França. É um dos mais antigos e prestigiados do país.

     Foto: Imagem de tookapic por Pixabay
    Camembert – Também de pasta mole e casca branca, o camembert tem origem na região francesa da Normandia e possui sabor suave que se intensifica com o tempo. É semelhante ao brie, mas geralmente menor.

     Foto: Imagem de Daniel Albany por Pixabay
    Edam – Mais firme que o gouda, mas também holandês, o edam tem formato esférico e costuma ser recoberto por parafina vermelha. Tem sabor suave e baixa acidez, sendo fácil de fatiar.

     Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
    Manchego – Produzido com leite de ovelha na região de La Mancha, na Espanha, o manchego tem sabor amanteigado e levemente picante. É maturado por períodos variados e consumido com azeite ou geleias.

     Foto: Imagem de Vane Monte por Pixabay
    Provolone – De origem no sul da Itália, tem sabor defumado e é usado tanto fresco quanto curado. Muito presente em sanduíches quentes e em churrascos no Brasil.

     Foto: Lenore Edman wikimedia commons
    Gruyère – É um queijo duro e sem buracos, com sabor de nozes e leve doçura, originário da Suíça. Ideal para fondues e gratinados, como o tradicional croque monsieur francês.

     Foto: Lenore Edman from Sunnyvale
    Ricotta – Produzido com o soro do leite, a ricotta tem textura granulada e sabor leve. De origem italiana, é muito usada em massas recheadas, tortas e doces.

     Foto: Carole Raddato wikimedia commons
    Gorgonzola – É um queijo azul de sabor forte e cremoso, fabricado no norte da Itália. Pode ser doce ou picante, e é usado em molhos, risotos ou com frutas como peras.

     Foto: Ramagliolo9 - wikimedia commons
    O Brasil também produz queijos saborosos com características que variam conforme a região de origem. Veja alguns muito apreciados.

     Foto: Pedro Vilela - Flickr
    Queijo Minas – Tradicional de Minas Gerais, pode ser fresco ou curado, com sabor suave e textura firme. É muito consumido no café da manhã e em pratos típicos como o pão de queijo.

     Foto: WIkimedia Commons/Hellkt
    Queijo Coalho – Com textura firme e boa resistência ao calor, o queijo coalho tem origem no nordeste e é ideal para assar ou grelhar. Muito popular nas praias da região, tem sabor leve e levemente salgado.

     Foto: Thiago Parente Lima wikimedia commons
    Queijo Canastra – Feito artesanalmente com leite cru na Serra da Canastra, em Minas Gerais, tem casca amarelada e sabor amanteigado que se intensifica com a cura. É um dos queijos mais premiados do Brasil no exterior.

     Foto: freepik
    Queijo Marajó –Produzido na Ilha de Marajó, no Pará, é feito com leite de búfala, tem textura cremosa e sabor intenso e amanteigado. É consumido puro, com pães ou em receitas doces e salgadas.

     Foto: Reprodução TikTok
    Queijo Serrano – Feito nas serras gaúchas e catarinenses, tem casca firme e interior macio, com sabor levemente ácido. É um dos queijos brasileiros mais antigos, com produção artesanal.

     Foto: Cataleirxs wikimedia commons
    Queijo Cuestinha – De casca lavada e maturação controlada, tem aroma intenso e textura macia. De origem paulista, é feito por produtores artesanais e tem ganhado destaque em concursos internacionais.

     Foto: Divulgação Queijuh.com
overflay