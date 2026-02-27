Alimentos de pássaros: descubra o que eles adoram comer

Em algumas regiões, é comum que criadores prendam pedaços de jiló na gaiola para alimentar pássaros, já que o fruto é barato e fácil de oferecer. No entanto, especialistas lembram que ele deve ser apenas complemento ocasional, sempre fresco e sem tempero, além de reforçarem que a alimentação variada e o respeito ao bem-estar das aves são fundamentais.