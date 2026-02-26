Assine
Belas e atraentes cidades da Baviera, famosa região da Alemanha

Redação Flipar
    O que liga essas nações à Baviera é um patrimônio comum de tradições alpinas, arquitetura medieval, festivais como a Oktoberfest e uma forte identidade germânica.

     Foto: Elda Luzi pexels
    Munique (Alemanha) – Capital da Baviera, famosa pela Oktoberfest, pela Marienplatz e pelos museus de arte e ciência.

     Foto: Michael Siebert por Pixabay
    Nuremberg (Alemanha) – Cidade medieval com castelos, mercados de Natal e história ligada aos julgamentos pós-Segunda Guerra.

     Foto: Anna Danilina pexels
    Augsburgo (Alemanha) – Uma das cidades mais antigas da Alemanha, com arquitetura renascentista e a famosa Fuggerei, o primeiro conjunto habitacional social do mundo.

     Foto: Joerg Hartmann pexels
    Regensburg (Alemanha) – Patrimônio da UNESCO, conhecida por sua catedral gótica e pelo bem preservado centro medieval.

     Foto: Felix Mittermeier pexels
    Würzburg (Alemanha) – Famosa pela Residência de Würzburg, obra-prima do barroco, e pelos vinhedos do Vale do Meno.

     Foto: Sergey Guk pexels
    Salzburgo (Áustria) – Berço de Mozart, com um centro barroco deslumbrante e os cenários de “A Noviça Rebelde”.

     Foto: Diliff/Wikimédia Commons
    Innsbruck (Áustria) – Capital do Tirol, conhecida pelos esportes de inverno e pela beleza dos Alpes.

     Foto: hippopx.com
    Lindau (Alemanha) – Ilha pitoresca no Lago de Constança, com vistas espetaculares e um porto histórico.

     Foto: Markus Bernet wikimedia commons
    Bamberg (Alemanha) – Cidade medieval com arquitetura bem preservada, incluindo a catedral e a icônica Prefeitura Antiga.

     Foto: Alyona Nagel pexels
    Rosenheim (Alemanha) – Pequena cidade encantadora, com forte influência alpina e proximidade dos lagos bávaros.

     Foto: Gerhard Piezinger commons.wikimedia.org
    Füssen (Alemanha) – Porta de entrada para o Castelo de Neuschwanstein, inspiração para a Disney.

     Foto: hippopx.com
    Konstanz (Alemanha) – Cidade às margens do Lago de Constança, com bela catedral e conexão com a Suíça.

     Foto: @lum3n pexels
    Essa região da Baviera e seus arredores é marcada pela mistura de tradições germânicas e alpinas, sendo um destino essencial para quem busca história, cultura e paisagens naturais impressionantes.

     Foto: Patrik Maška pexels
