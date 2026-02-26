Assine
Músicos acusam Seu Jorge de plágio e cantor deverá testemunhar na Justiça

Redação Flipar
    No dia 23 de fevereiro, a 18ª Câmara de Direito Privado do TJ-RJ anulou a sentença que havia encerrado a ação movida há décadas pelos músicos Ricardo Garcia e Kiko Freitas.

     Foto: Divulgação/TJRJ
    Os dois afirmam ter sido parceiros do cantor desde 1997 e o acusam de registrar como próprias canções criadas em conjunto.

     Foto: Reprodução @seujorge
    Segundo eles, Seu Jorge se apropriou da autoria de músicas como "Carolina", "Tive razão",

    Ricardo afirma que as composições foram criadas por ele e Kiko por volta de 1997, em Brasília.

     Foto: Niek Verlaan/Pixabay
    Ricardo afirma que as canções foram criadas no estúdio de Kiko, em Brasília, muitas vezes em horários livres, e que parte delas integraria um projeto chamado "Gafieira S.A.", que não chegou a ser lançado.

     Foto: Jonathan Velasquez/Unsplash
    Segundo ele, as composições surgiram de parcerias, experimentações e letras já escritas previamente, e a pré-produção teria sido gravada com equipamentos operados por Kiko.

     Foto: James Kovin/Unsplash
