Curiosidade: As sutis diferenças entre caranguejos e siris
Os caranguejos e siris pertencem à infraordem Brachyura dos crustáceos, que tiveram origem no período Jurássico, há cerca de 180 milhões de anos.Foto: Pixabay
Os ancestrais dos caranguejos tinham formas diversas, com características como olhos compostos grandes e apêndices em forma de remo.Foto: Pixabay
A evolução dos caranguejos e siris envolveu adaptações a diferentes habitats, incluindo ambientes marinhos, de água doce e terrestres. Os siris, por exemplo, desenvolveram membros adaptados à natação.Foto: Pixabay
A principal diferença entre caranguejos e siris reside no formato das patas traseiras. Os primeiros as apresenta de forma pontiagudas e finas, mais adequadas para andar e escalar.Foto: Pixabay
Os siris, por sua vez, têm as patas traseiras achatadas e amplas, que lhes permitem nadar com facilidade. De modo geral, eles são menores do que os caranguejos (50 cm de tamanho), com uma envergadura máxima de cerca de 20 cm.Foto: Pixabay/Isma_Braz
Os siris têm uma carapaça mais estreita e alongada, com espinhos laterais, enquanto os caranguejos têm uma carapaça mais larga e arredondada.Foto: Pixabay/_Vi_Vi_
O siri tem características adaptadas para viver exclusivamente no mar, enquanto os caranguejos são mais versáteis em termos de habitat, podendo ser encontrados em água doce e na terra.Foto: Pixabay
Além disso, os caranguejos caracterizam-se por sua carapaça achatada e por possuírem abdômen extremamente reduzido em comparação com outros crustáceos, localizados abaixo do cefalotórax.Foto: E-Sergipe - Flickr wikimedia commons
Possuem cinco patas (chamadas de pereópodes) na região do cefalotórax, sendo a primeira delas modificada em quela (garra) e as outras quatro especializadas em locomoção (reptação), terminadas em pontas duras.Foto: Pixabay
A palavra “caranguejo” provém do termo castelhano cangrejo, que, por sua vez, vem do diminutivo latino cancriculus (“pequeno cancro”), tendo a mesma origem da palavra “câncer”.Foto: Flickr Robson Cotait Lopes
Os ovos de Brachyura se localizam no abdômen das fêmeas, que é dobrado e os incuba até o momento em que estão desenvolvidos o suficiente para serem desovados.Foto: Pixabay
Os caranguejos também desempenham um papel importante nos ecossistemas, como a manutenção dos manguezais, onde vivem, contribuindo para a ciclagem de nutrientes e aeração do solo.Foto: Flickr Tom Sabbadini
Assim, os siris também desempenham um papel vital nos ecossistemas aquáticos, contribuindo para o equilíbrio e funcionamento dos sistemas. Eles participam da cadeia alimentar, atuam como predadores e presas, e auxiliam na reciclagem de nutrientes.Foto: Pixabay
Os siris são onívoros, alimentando-se de uma variedade de organismos, como fungos, bactérias, algas, detritos orgânicos, moluscos e outros crustáceos. Eles também são presas de peixes, aves e outros animais marinhos.Foto: Pixabay
Caranguejos e siris são crustáceos muito consumidos na alimentação, especialmente em regiões litorâneas. Afinal, são carnes brancas, ricas em proteína e pobres em gordura.Foto: Pixabay
Eles podem ser preparados de diversas formas, como em ensopados, caldos e casquinhas. São também fonte de cálcio, magnésio e fósforo, essenciais para a saúde dos ossos e dentes.Foto: Pixabay
De modo geral, essa é uma característica bem comum na carne de pescados e frutos do mar e, portanto, seu consumo é extremamente saudável. Também é recomendado, especialmente, para pessoas que buscam por uma dieta com poucas calorias.Foto: Youtube Canal Conversando sobre Educação Ambiental
É sempre importante ressaltar que as carnes de siri e caranguejo também são ótimas fontes de vitaminas, especificamente vitamina A, vitaminas do complexo B e vitamina C.Foto: Pixabay
Eles são animais ricos em zinco, sais minerais e cálcio (excelente para idosos, pois é essencial para indivíduos que possuem doenças nos ossos e articulações).Foto: Pixabay
Caranguejos e siris são fontes de proteínas magras, essenciais para a recuperação muscular e a manutenção da saúde dos tecidos.Foto: Pixabay
É importante estar ciente da possibilidade de alergias a frutos do mar, assim como evitar o consumo em excesso. No modo de preparo, também o uso de ingredientes com alto teor de gordura ou sal podem influenciar.Foto: Pixabay
O magnésio e o triptofano presentes nos caranguejos podem ajudar a reduzir os sintomas da menopausa, como ondas de calor e oscilações de humor.Foto: Pixabay
O caranguejo é o animal símbolo do movimento Manguebeat. Uma forma de contracultura, que surgiu a partir de 1991, em Recife, e se destaca pela combinação original de diversos gêneros musicais, unindo ritmos regionais, como o maracatu, o rock, hip hop, funk e a música eletrônica.Foto: Wikimedia Commons/Leonaardog