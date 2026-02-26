Assine
Saiba identificar os sinais de esgotamento mental e mude enquanto há tempo

Redação Flipar
    Quando isso acontece, a pessoa, em vez de sentir cansaço e tensão dentro dos padrões toleráveis, passa a demonstrar irritação, fadiga e impaciência capazes de prejudicar seu desempenho profissional e seus relacionamentos pessoais.

     Foto: moritz320 pixabay
    Veja alguns sinais de que você pode estar com o copo transbordando.

     Foto: Gerd Altmann pixabay
    1) DESINTERESSE POR TUDO – Se nada te agrada e até as coisas ou pessoas que te deixavam feliz começam a incomodar, isso pode ser sinal de depressão ou esgotamento mental. Se o bebê chora, você leva na boa ou já não tem mais paciência?

    Foto: Imagem de joffi por Pixabay
    2) CANSAÇO FREQUENTE – Se você está acostumado a fazer várias coisas, mas começa a sentir exaustão após um menor número de tarefas, isso pode significar que o estresse está consumindo boa parte da tua energia. Verifique se o rendimento cai nas atividades usuais.

     Foto: pixabay
    3) DESÂNIMO PARA ENCONTRAR PESSOAS – Se você não tem motivação para encontrar ninguém, nem mesmo as pessoas mais queridas, e fica com preguiça de fazer contatos (até pela internet) , isso pode ser indicativo de ansiedade que impeça relacionamentos saudáveis.

     Foto: lukasbieri pixabay
    4) PROBLEMAS NO SONO – Se você tem dificuldade para dormir, troca o dia pela noite, sente insônia ou tem o sono agitado, isso pode revelar depressão, estresse ou ansiedade extrema.

     Foto: Reprodução da Record TV
    5) SENSAÇÃO DE QUE VAI EXPLODIR – Se você tem vontade de socar parede, gritar, esbravejar, com excesso de intolerância e impaciência (até velhinho de bengala te irrita, por andar devagar na tua frente), verifique se o motivo é pontual ou frequente. Pode ser ansiedade.

    Foto: Imagem de François BENOIS por Pixabay
    6) FALTA DE CONCENTRAÇÃO – Quando você lê, vê ou ouve algo, perde trechos e precisa repetir para prestar atenção? Isso pode indicar esgotamento mental.

     Foto: silviarita pixabay
    7) ATOS INTEMPESTIVOS – Se você começou, de repente, a agir com impulsividade, sem pensar nas consequências, e acaba até se recriminando depois pelas precipitações, isso pode ser um sinal de estresse extremo, que precisa ser controlado.

    Foto: gerd altmann pixabay
    8) EXAGERO NA ALIMENTAÇÃO – Se você não consegue parar de comer ou beber demais, isso pode ser uma válvula de escape que acaba agravando a situação. A pessoa tenta compensar o estresse com uma comilança sem fim.

     Foto: Reprodução do site ipasealsaude.al.gov.br
    9) EXCESSO DE COMPRAS – Outro ato compulsivo comum é o consumo de produtos nas lojas. Muitas pessoas deprimidas ou ansiosas partem para as compras sem pensar nas consequências. E acabam ficando endividadas.

    Foto: Izaskun Zalakain - Flickr
    10) MEDO PERMANENTE – Embora a violência seja uma realidade nas grandes cidades, é necessário filtrar os pensamentos. Tomar cuidado na rua, sim. Mas pensar nisso o tempo inteiro pode indicar crise de ansiedade.

    Foto: Reprodução de vídeo do site band.uol.com.br
    Se você se enquadra em algum desses itens, verifique o que pode mudar no dia a dia para tornar sua rotina menos desgastante. Se você se enquadra em alguns desses tópicos, o ideal é buscar ajuda especializada.

    Foto: alexas fotos pixabay
    Mas, para começar, ajude a si mesmo. Anote o que te incomoda e tente repaginar sua rotina antes que outros itens também comecem a ser um incômodo para você. Faça uma lista para ter visualmente o planejamento das decisões.

    Foto: cromaconceptovisual pixabay
    Muitas vezes, a tensão emocional gera complicações físicas – é a Somatização. A pessoa transfere o mal-estar psicológico para o corpo físico. Surgem gastrite, cistite, náusea, taquicardia. Procure auxílio para sair desse labirinto.

    Foto: publicdomainpictures pixabay
    Vá ao médico para cuidar da parte física e procure um psiquiatra ou psicólogo para a parte emocional. O psicólogo poderá orientar com conversas e dinâmicas. O psiquiatra, por sua vez, é médico e pode prescrever medicamentos.

     Foto: gerd altmann pixabay
    Além de aborrecimentos e preocupações recorrentes, também podem ocorrer mudanças químicas no corpo e você pode se sentir irritado, desmotivado, triste ou ansioso por causa da falta de substâncias que dariam bem-estar. O psiquiatra cuida disso.

     Foto: unknownuserpanama pixabay
    Tente simplificar a vida. Baixe aplicativo para não ficar em fila de banco

     Foto: Reprodução do site ms.gov.br
    Evite os dias (início do mês) e os horários de maior movimento nos supermercados.

     Foto: Reprodução de vídeo copiada do site tribunaonline.com.br
    Ouça rádio no carro ou leia algo no ônibus durante os engarrafamentos, para atenuar a chateação.

    Foto: Rafael Alvez - Flickr
    Procure fazer percursos que não passem por áreas extremamente poluídas, que, além do mal à saúde física, ainda irritam e deixam a pessoa revoltada.

    Foto: Imagem de Emphyrio por Pixabay
    Sempre que tiver chance, faça uma caminhada para esperar um horário de menor movimento no transporte público, evitando plataformas lotadas.

    Foto: Ricardo Bastos - Flickr
    Vá ao shopping em dias e horários que permitam estacionar sem grande dificuldade.

    Foto: Duda Bairros - Flickr
    Arrume um tempo para relaxar, ver uma bela paisagem, espairecer e planejar a vida com calma.

    Foto: silviarita pixabay
