Assine
overlay
Início Galeria
Notícias

Esses países já tiveram outros nomes; saiba quais são e como eram chamados

RF
Redação Flipar
  • <p>Veja países que passaram a ter nomes diferentes dos originais</p>

    Veja países que passaram a ter nomes diferentes dos originais

     Foto: Luca Pixabay
  • <p>Países Baixos (Antiga Holanda) – 17 milhões de habitantes. Capital: Amsterdã. </p>

    Países Baixos (Antiga Holanda) – 17 milhões de habitantes. Capital: Amsterdã.

    Foto: Laura Montagnani/Pixabay
  • <p>A mudança do nome, em 2020, foi por motivo econômico. O país quis ressaltar seu grande atrativo, que é o fato de ser “Nerderland” (Terra Baixa). Mais de 60% da população moram abaixo do nível do mar. </p>

    A mudança do nome, em 2020, foi por motivo econômico. O país quis ressaltar seu grande atrativo, que é o fato de ser “Nerderland” (Terra Baixa). Mais de 60% da população moram abaixo do nível do mar.

    Foto:
  • <p>Irã (Antiga Pérsia) – 87 milhões de habitantes. Capital: Teerã</p>

    Irã (Antiga Pérsia) – 87 milhões de habitantes. Capital: Teerã

     Foto: Mali Ancor pixabay
  • <p>A mudança foi em março de 1935 por sugestão do embaixador da Pérsia na Alemanha porque Irã já era mesmo o nome do país na língua persa. Ele queria que o nome de razia fosse adotado mundialmente.</p>

    A mudança foi em março de 1935 por sugestão do embaixador da Pérsia na Alemanha porque Irã já era mesmo o nome do país na língua persa. Ele queria que o nome de razia fosse adotado mundialmente.

     Foto: Mali Ancor Pixabay
  • <p>Tailândia (Antigo Sião) – 68 milhões de habitantes. Capital: Bangkok</p>

    Tailândia (Antigo Sião) – 68 milhões de habitantes. Capital: Bangkok

     Foto: Sasin Tipchai pixabay
  • <p>Um dos poucos países do Sudeste Asiático que nunca foram colonizados por britânicos ou franceses. Durante séculos, é governado por reis. Mas, nos anos 1930, a monarquia deixou de ser absoluta para ser constitucional. E o nome passou a ser Tailândia (que significa “país das pessoas livres”) </p>

    Um dos poucos países do Sudeste Asiático que nunca foram colonizados por britânicos ou franceses. Durante séculos, é governado por reis. Mas, nos anos 1930, a monarquia deixou de ser absoluta para ser constitucional. E o nome passou a ser Tailândia (que significa “país das pessoas livres”)

    Foto: Michelle Raponi pixabay
  • <p>Camboja (Antigo Khmer) -17 milhões de habitantes. Capital: Phnom Penh.</p>

    Camboja (Antigo Khmer) -17 milhões de habitantes. Capital: Phnom Penh.

     Foto: Sharon Ang pixabay
  • <p> Antes do nome Camboja, adotado em 1993, o Khmer ainda se transformou primeiro em Camputchea em 1979. Depois de 1993, o Estado virou Reino, mas o nome Camboja foi mantido. </p>

    Antes do nome Camboja, adotado em 1993, o Khmer ainda se transformou primeiro em Camputchea em 1979. Depois de 1993, o Estado virou Reino, mas o nome Camboja foi mantido.

    Foto: Sasin Tipchai pixabay
  • <p>Myanmar (Antiga BirmÃ¢nia) – 55 milhÃµes de habitantes. Capital: Naipidau. </p>

    Myanmar (Antiga BirmÃ¢nia) – 55 milhÃµes de habitantes. Capital: Naipidau.

    Foto: Sasin Tipchai pixabay
  • <p>O nome foi modificado em 1989 pela junta militar que governava o país, um ano depois de um massacre com milhares de mortos numa revolta popular. </p>

    O nome foi modificado em 1989 pela junta militar que governava o país, um ano depois de um massacre com milhares de mortos numa revolta popular.

    Foto: Marco Torrazzina pixabay
  • <p>Irlanda (Antigo Estado Livre Irlandês) – 5 milhões de habitantes. Capital: Dublin</p>

    Irlanda (Antigo Estado Livre Irlandês) – 5 milhões de habitantes. Capital: Dublin

     Foto: Luca/Pixabay
  • <p>Em 1937, o nome foi alterado para que todos os laços com o Reino Unido fossem rompidos. </p>

    Em 1937, o nome foi alterado para que todos os laços com o Reino Unido fossem rompidos.

    Foto: Leonhard Niederwimmer pixabay
  • <p>Sri Lanka (Antigo Ceilão) – 22 milhões de habitantes. Capital: Sri Jaiavardenapura-Cota</p>

    Sri Lanka (Antigo Ceilão) – 22 milhões de habitantes. Capital: Sri Jaiavardenapura-Cota

     Foto: Poswiecie pixabay
  • <p>O nome Ceilão, mantido pelo Império Britânico, foi extinto pelo governo do país após a independência em 1948. Em 2011, todas as referências ao Ceilão que ainda existiam em documentos oficiais foram abolidas. </p>

    O nome Ceilão, mantido pelo Império Britânico, foi extinto pelo governo do país após a independência em 1948. Em 2011, todas as referências ao Ceilão que ainda existiam em documentos oficiais foram abolidas.

    Foto: bestbauch pixabay
  • <p>Tchéquia (Antiga República Tcheca) – 11 milhões de habitantes. Capital: Praga</p>

    Tchéquia (Antiga República Tcheca) – 11 milhões de habitantes. Capital: Praga

     Foto: Pexels pixabay
  • <p>Depois do desmembramento da Tchecoslováquia, uma parte ficou como República Tcheca. Mas em 2016, o governo protocolou um pedido para que o nome do país se tornasse uma palavra única: Tchéquia. </p>

    Depois do desmembramento da Tchecoslováquia, uma parte ficou como República Tcheca. Mas em 2016, o governo protocolou um pedido para que o nome do país se tornasse uma palavra única: Tchéquia.

    Foto: Denis Poltoradnev pixabay
  • <p>Macedônia do Norte (Antiga República da Macedônia) – 2,1 milhões de habitantes. Capital: Escópia. </p>

    Macedônia do Norte (Antiga República da Macedônia) – 2,1 milhões de habitantes. Capital: Escópia.

    Foto: Dimitris Vetsikas pixabay
  • <p>Em 2019, a mudança foi feita para obter aliança com a Otan e se distinguir da Macedônia na Grécia. </p>

    Em 2019, a mudança foi feita para obter aliança com a Otan e se distinguir da Macedônia na Grécia.

    Foto: Raso wiki commons
  • <p>Eswatini (Antiga Suazilândia) – 1,3 milhão de habitantes. Capital: Mababane. </p>

    Eswatini (Antiga Suazilândia) – 1,3 milhão de habitantes. Capital: Mababane.

    Foto: Bernard Gagnon wiki commons
  • <p>Em 2018, o Rei fez a alteração para uniformizar a palavra que já era usada pelos nativos (Eswatini é Suazilândia na língua local). Além disso, evitava confusão com Switzerland (Suíça em inglês). </p>

    Em 2018, o Rei fez a alteração para uniformizar a palavra que já era usada pelos nativos (Eswatini é Suazilândia na língua local). Além disso, evitava confusão com Switzerland (Suíça em inglês).

    Foto: John Atherton wiki commons
  • <p>Zimbábue (Antiga Rodésia) – 16 milhões de habitantes. Capital: Harare</p>

    Zimbábue (Antiga Rodésia) – 16 milhões de habitantes. Capital: Harare

     Foto: pixabay
  • <p>Rodésia era o nome do país durante o período de colonização britânica. Mas, ao tornar-se independente do Reino Unido em 1980, o país passou a se chamar Zimbábue. </p>

    Rodésia era o nome do país durante o período de colonização britânica. Mas, ao tornar-se independente do Reino Unido em 1980, o país passou a se chamar Zimbábue.

    Foto: toubibe pixabay
  • <p>Etiópia (Antiga Abissínia) – 120 milhões de habitantes. Capital: Adis Ababa</p>

    Etiópia (Antiga Abissínia) – 120 milhões de habitantes. Capital: Adis Ababa

     Foto: Wenjvn wiki commons
  • <p>O ImpÃ©rio EtÃ­ope, conhecido como AbissÃ­nia, existiu de 1270 atÃ© 1974, quando a monarquia foi deposta por um golpe de estado e nome mudou. </p>

    O ImpÃ©rio EtÃ­ope, conhecido como AbissÃ­nia, existiu de 1270 atÃ© 1974, quando a monarquia foi deposta por um golpe de estado e nome mudou.

    Foto: Rod Waddington wiki commons
  • <p>Burquina Faso (Antigo Alto Volta): 21 milhões de habitantes. Capital: Uagadugu</p>

    Burquina Faso (Antigo Alto Volta): 21 milhões de habitantes. Capital: Uagadugu

     Foto: Aza Lea Pixabay
  • <p>O nome foi trocado em 1984 pelo presidente do país: nos idiomas locais, Burquina significa “pessoas honestas” e Faso significa “Pátria”. </p>

    O nome foi trocado em 1984 pelo presidente do país: nos idiomas locais, Burquina significa “pessoas honestas” e Faso significa “Pátria”.

    Foto: Helge Fahrnberger - wiki commons
  • <p>Namíbia (Antigo Sudoeste Africano) – 2,5 milhões de habitantes. Capital: Vinduque</p>

    Namíbia (Antigo Sudoeste Africano) – 2,5 milhões de habitantes. Capital: Vinduque

     Foto: Gabriel Nashixwa wiki commons
  • <p>O país chamava-se Sudoeste Africano quando governado pelo Império Alemão e pela África do Sul. Mudou de nome em 1990, quando tornou-se independente. O nome vem do Deserto de Namib, palavra que significa “área onde há mais nada”. </p>

    O país chamava-se Sudoeste Africano quando governado pelo Império Alemão e pela África do Sul. Mudou de nome em 1990, quando tornou-se independente. O nome vem do Deserto de Namib, palavra que significa “área onde há mais nada”.

    Foto: Robur Q - Dunas - Wikimidia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay