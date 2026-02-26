Assine
Maravilhas de Portugal: beleza, história e herança cultural da Terrinha

Redação Flipar
    Um dos principais gatilhos para a revolução foi a oposição à guerra nas colônias africanas: Moçambique, Angola, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. O governo ditatorial de Salazar reprimia fortemente as movimentações pela independência dessas colônias.

    Foto: Instagram @sebastiaosalgadooficial
    A Revolução dos Cravos, finalmente, resultou na libertação de presos políticos, na volta de exilados e na nacionalização de bancos e empresas, causando um êxodo de empresários para o Brasil e a África.

     Foto: Instagram @sebastiaosalgadooficial
    O nome Revolução dos Cravos se popularizou porque os soldados do exército português que derrubaram o regime de Salazar receberam cravos vermelhos e colocaram no cano de suas armas, desfilando pelas ruas. Até hoje, o gesto é repetido nas celebrações.

     Foto: Pedro Ribeiro Simões/Wikimedia Commons
    Portugal é um dos países que mais atraem os brasileiros na Europa, até pela identificação por causa do idioma. Muitos, inclusive, tentam morar em Portugal, embora, atualmente, o elevado preço dos imóveis faça com que muitos brasileiros acabem montando tendas para viver nas ruas, como o FLIPAR já mostrou.

    Foto:
    Veja sete maravilhas que existem no país e que foram escolhidas por votação. Lugares imperdíveis para quem quer conhecer a Terrinha, como Portugal é chamado carinhosamente,

    Foto: Bronislaw Drozka pixabay
    Torre de Belém – Em 11/1/1907, há 115 anos, a Torre de Belém (Lisboa) foi classificada como Monumento Nacional de Portugal. Mais um título para a bela fortificação, à margem do Rio Tejo, construída para proteção do território entre 1514 e 1520. Na época, os gajos começavam a explorar o Brasil recém-descoberto por Pedro Álvares Cabral.

    Foto: Julius Silver - pixabay
    A torre tem 30m de altura, 5 andares, e uma arquitetura em estilo manuelino com influência islâmica, e entalhes de cruzes de Malta, símbolo das naus portuguesas (no detalhe). A construção, ponto turístico imperdível em Belém, é Patrimônio Mundial da Humanidade (Unesco) e uma das Sete Maravilhas de Portugal.

     Foto: Jeff e Brian wikimedia / Gerd Eichmann pixabay / Montagem Flipar
    Castelo de Guimarães – Construído em 958, fica na freguesia de Oliveira do Castelo, em Guimarães. Foi usado nas lutas pela independência de Portugal e é chamado de “berço da nacionalidade”.

    Foto: Filipe Fortes - Wikimédia Commons
    No Castelo de Guimarães, nasceu o primeiro Rei de Portugal, Dom Afonso Henriques (1109-1185), chamado de “O Conquistador”. A pia usada em seu batismo fica numa capela no castelo. Turistas adoram subir as escadarias nas torres do século X (foto).

    Foto: Béria L. Rodriguez wikimedia commons
    Castelo de Óbidos – Fica na freguesia de Santa Maria, em Óbidos, e foi construído entre os séculos XII e XIII, 79 metros acima do nível do mar. Tem estilo arquitetônico que mistura românico, gótico, manuelino e barroco.

    Foto: Alves Gaspar - Wikimédia Commons
    O perímetro das muralhas, com torres cilíndricas, alcança 1.565 metros. Em alguns trechos, os muros chegam a 13 metros de altura. Destacam-se, ainda, o pelourinho da vila, erguido em granito, e o aqueduto com 3 km de extensão. O castelo foi ampliado no século XIV.

    Foto: Ricardo Martins - wikimedia commons
    Mosteiro da Batalha – Nome popular dado ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, também chamado de Templo da Pátria. Fica no distrito de Leiria. Foi erguido entre 1387 e 1563, uma obra que durou dois séculos.

    Foto: Waosberg - Wikimédia Commons
    No mosteiro, em estilo gótico e manuelino, funcionava a Ordem de São Domingos. Restaurado em 1983, ele é atualmente um museu e também Panteão Nacional.

    Foto: Julia Schwab - pixabay
    Mosteiro de Alcobaça – Inaugurado em 1252, é a primeira obra plenamente gótica em Portugal. Sua construção começou em 1178 pelos monges da Ordem de Cister.

    Foto: Waosberg - Wikimédia Commons
    Em 1863, os monges abandonaram o mosteiro por ordem da monarquia, que suprimiu as ordens religiosas no país. O mosteiro tinha um sistema de abastecimento de água proveniente do rio Alcoa, que foi feito pelos próprios monges.

    Foto: Alvesgaspar wikimedia commons
  • <p>O claustro do mosteiro é o 1º do gênero em Portugal, com símbolos religiosos, régios e naturalistas. Neste mosteiro ficam túmulos de reis e personalidades marcantes da identidade lusitana, como os poetas Luís de Camões (1524-1580) e Fernando Pessoa (1888-1935), e o navegador Vasco da Gama (1469-1524).</p>

    O claustro do mosteiro é o 1º do gênero em Portugal, com símbolos religiosos, régios e naturalistas. Neste mosteiro ficam túmulos de reis e personalidades marcantes da identidade lusitana, como os poetas Luís de Camões (1524-1580) e Fernando Pessoa (1888-1935), e o navegador Vasco da Gama (1469-1524).

     Foto: LoggaWiggler - pixabay
    Palácio Nacional da Pena – Inaugurado em 1854, fica em Sintra. Representa o estilo arquitetônico do Romantismo do século XIX. É o primeiro palácio nesse estilo da Europa. Mas também tem elementos neogóticos e detalhes com inspiração indiana.

    Foto: Oleg Shakurov pixabay
    Com a implantação da República Portuguesa, o palácio foi convertido em museu. Tem um parque que foi planejado simultaneamente com a construção do palácio, com jardins, grutas, pontes, pérgulas e fontes.

     Foto: Carlos Luis M C da Cruz - wikimedia commons
