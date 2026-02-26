Manuscrito do século 13 traz revelações curiosas sobre o famoso mago Merlin
A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade de Cambridge, em 2019.Foto: Bob Tubbs/Wikimedia Commons
Camuflado na encadernação de um livro de registros do século 16, o fragmento faz parte da Suite Vulgate du Merlin — uma versão francesa da lenda arturiana — datada entre 1275 e 1315.Foto: Divulgação/Universidade de Cambridge
Por estar dobrado, costurado e danificado, os especialistas usaram técnicas não invasivas, como modelagem 3D, imagens multiespectrais e tomografia, para revelar o conteúdo sem desmontar o livro.Foto: Reprodução
A metodologia inovadora poderá ser usada para recuperar outros documentos históricos frágeis.Foto: Divulgação/Universidade de Cambridge
Diferente da figura mística tradicional, o texto mostra um Merlin mais humano, político e vulnerável.Foto: Imagem gerada por IA/Freepik
Essa abordagem reflete uma mudança na literatura medieval, que passou a retratar heróis de forma mais realista, com conflitos pessoais e dilemas humanos.Foto: Michal Jarmoluk/Pixabay
A descoberta é particularmente valiosa porque apenas cerca de 40 cópias manuscritas da Suite Vulgate du Merlin sobreviveram ao tempo, cada uma com variações únicas introduzidas pelos escribas medievais.Foto: Divulgação/Universidade de Cambridge
Este exemplar, em especial, contém anotações e marcas do monge que o copiou, oferecendo uma visão única da literatura medieval e da evolução do arquétipo do mago nas narrativas de fantasia.Foto: Divulgação/Universidade de Cambridge
Além de enriquecer o entendimento sobre as raízes do mito arturiano, o manuscrito ajuda a traçar a evolução do arquétipo do mago sábio, que influenciou personagens como Gandalf (“O Senhor dos Anéis”) e Dumbledore (“Harry Potter”).Foto: Divulgação
Sua redescoberta não apenas recupera um tesouro literário perdido, mas também mostra como as narrativas fantásticas do passado continuam a moldar a cultura popular hoje. Saiba mais sobre quem foi Merlin!Foto: Reprodução
Merlin e o Rei Arthur são figuras centrais das lendas arturianas, que compõem um dos ciclos mais famosos da literatura medieval.Foto: Reprodução
Segundo a tradição, Merlin era um poderoso mago e profeta, conhecido por sua sabedoria e habilidades sobrenaturais.Foto: Reprodução
Ele teria sido conselheiro e mentor de Arthur, ajudando a moldar o destino do jovem rei desde seu nascimento até o auge de seu reinado.Foto: Domínio Público
Segundo as lendas, foi Merlin quem previu o nascimento de Arthur e arquitetou o plano para que ele fosse criado em segredo por Sir Ector, garantindo que o menino crescesse longe das intrigas do trono.Foto: Reprodução
Quando o rei Uther Pendragon morreu sem herdeiros reconhecidos, Merlin organizou o famoso desafio da espada na pedra — aquele que conseguisse retirá-la seria o verdadeiro rei.Foto: Willgard Krause/Pixabay
Arthur, ainda jovem, conseguiu o feito sem saber de sua origem real, sendo então reconhecido como o legítimo rei da Bretanha.Foto: Domínio Público
Durante seu reinado, Arthur formou a Távola Redonda, reunindo os cavaleiros mais nobres, como Lancelot, Gawain e Percival, para buscar justiça e o Santo Graal.Foto: EVRARD D'ESPINQUES/REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS
Merlin o auxiliou com conselhos e magia, mas, em algumas versões da lenda, o mago acabou enfeitiçado e aprisionado pela Feiticeira Morgana (ou Dama do Lago), afastando-se do destino de Arthur.Foto: Wikimedia Commons/Dora Curtis
A queda de Camelot veio com a traição de Morgana, os amores proibidos entre Lancelot e a rainha Guinevere, e a rebelião de Mordred, filho bastardo de Arthur (ou, em algumas versões, seu sobrinho).Foto: Domínio Público
As histórias de Merlin e Arthur têm atravessado séculos, inspirando livros, filmes, séries e peças teatrais até hoje.Foto: Reprodução